Die Wernigeröderin Ricarda Drogan mag eigentlich keinen Schnaps– und kreierte trotzdem einen. Die Soldatin und Ladeninhaberin berichtet, wie sie mit ihren Platzhörsch-Likören den Weg aus einer Krise gefunden hat.

Mit einer Schnapsidee zum Erfolg: Soldatin aus Wernigerode erfindet den Platzhörsch-Likör

Typisch Harz: Ricarda Drogans selbst kreierte Liköre sind mit der Regionalmarke ausgezeichnet. Zu probieren gibt es sie etwa auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt.

Wernigerode. - „Na Mädels, bereit für die nächste Runde?“, fragt Ricarda Drogan die beiden älteren Damen, die an ihren Glühweinstand auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt treten. Die Kälte und die langen Arbeitstage im Advent tun ihrer guten Laune keinen Abbruch. Das steckt an. Die Frauen lassen sich nicht lange bitten und greifen bei den „Platzhörsch“-Schnapsflaschen zu. Die verkauft Drogan nicht nur, sie hat den Inhalt selbst kreiert.