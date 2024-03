Mobiles Gerät in Trautenstein zeigt die Geschwindigkeit auf Hasselfelder Straße an.

Raser im Oberharz sollen ausgebremst werden: Tempotafel in Trautenstein hängt an neuem Platz

Eine Tempotafel der Harzer Blitzergruppe weist Autofahrer in Trautenstein seit Ende Oktober auf ihre Geschwindigkeit hin.

Trautenstein. - Die Tempotafel in Trautenstein, die ab Ende Oktober an der Tanner Straße gegenüber des Eiscafés Dammbachtal hing, befindet sich nun an einem neuen Platz im Ort.