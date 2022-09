Wie groß war der Waldbrand im Harz? Nationalpark-Leitung widerspricht der Feuerwehr

Beim Kampf gegen den jüngsten Waldbrand im Nationalpark Harz, der am 3. September ausgebrochen ist, waren zwei italienische Löschflugzeuge im Einsatz.

Schierke/ Wernigerode - Maximal zwölf Hektar: So groß soll der jüngste Waldbrand am Brocken gewesen sein – maximal. Das teilte die Verwaltung des Nationalparks Harz am gestrigen Freitag mit. Nach einer Auswertung von Luftbildern der Brandstelle, die mit einer Drohne gemacht worden, sei man zu diesem Ergebnis gekommen.