Nedlitz - Der Hagendorfer Teich beschäftigt den Nedlitzer Ortschaftsrat schon seit einigen Jahren. Eine Sanierung ist hier nötig und steht auf der Wunschliste. Auch die Stadtverwaltung hat die Maßnahme schon lange auf dem Schirm, allerdings scheiterte das Vorhaben nicht zuletzt an fehlenden Fördermitteln. Bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates von Nedlitz konnte Ortsbürgermeister Mario Buge nun über eine Stellungnahme informieren, die er aus der Stadtverwaltung zum Sachstand Hagendorfer Teich bekam.

Derzeit überprüfe das Grünflächenamt der Stadt Zerbst/Anhalt die Realisierbarkeit einer Teichsanierung mit Hinblick auf eine möglichst langfristige Nutzung und dessen Wirtschaftlichkeit. Hierfür seien in der Regel wöchentliche Messungen der Grundwasserpegelstände durchzuführen. Am Teich selbst und an der Ortsverbindungsstraße Richtung Nedlitz befindet sich je eine Messstelle.

Lesen Sie auch:Bauern in Zerbst kämpfen mit feuchten Äckern

An der Messstelle am Teich lässt sich der Grundwasserstand im direkten Uferbereich des Teiches messen. Die weitere Messstelle an der Straße Richtung Nedlitz an der Hagendorfer Nuthe dient als Referenzpunkt.

Sanierung könnte im nächsten Jahr starten

Über die letzten Jahre variierte der Wasserpegel am Teich stark. Während sich in den schnee- und regenreichen Monaten zeitweise ein flacher Tümpel einstellte, trocknete der Teich in den Sommermonaten komplett aus. Der Teich wird lediglich von Oberflächenwasser gespeist. Das anfallende Regenwasser sammelt sich im Teich und versickert, beziehungsweise verdunstet, allmählich.

Auch interessant:Gartenträume im Schlossgarten? Illustrer Club wirbt um Zerbster Mitgliedschaft

Zudem habe das Grünflächenamt eine Firma beauftragt, welche die Bodenverhältnisse am Teich beprobt und untersucht sowie eine Machbarkeitsstudie zum Teich erstellt. Mit den Messungen und den Ergebnissen der Bodenuntersuchungen soll nun erst einmal festgestellt werden, ob eine Sanierung des Teiches langfristig sinnvoll ist.

Die Messungen der Pegelstände werden über einen Zeitraum von zirka zwölf Monaten durchgeführt und können anschließend ausgewertet werden. Ausschlaggebend sind hierbei insbesondere die Messungen während der Sommermonate. Im Sinne der Nachhaltigkeit und der Schonung von Ressourcen soll nach den Pegelstandsmessungen in Verbindung mit den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie, eine Tendenz erkennbar sein, inwieweit eine Sanierung des Teiches überhaupt Sinn ist. Im kommenden Jahr soll nun eine abschließende Aussage getroffen werden.