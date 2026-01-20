Die Grün-Weißen Jecken lassen es wieder krachen. Mit ihrem Programm sorgen sie für Unterhaltung und gute Laune.

Mit Video: Mit 51 Jahren frisch und heiter - So geht Karneval in Steckby

Frauenpower im Saal: Die Dorfperlen traten mit einer beeindruckenden Choreografie und in starker Besetzung im Saal des Rephuns Garten auf.

Steckby - The show must go on: Nach der abgebrochenen Jubiläumssession im vergangenen Jahr beim Steckbyer Carnevalsclub sind die Grün-Weißen nun wieder mittendrin. Es ist die 51. Session und diesmal im neuen Ambiente. Mit dem Saal von Rephuns Garten in Zerbst haben sie ein tolles Ausweichdomizil gefunden. „Danke, dass wir in dieser Saison ein Dach überm Kopf haben“, richtete sich Thomas Schobert, der die Veranstaltungen moderiert, an die Betreiber des Hauses Henning Stüber und Katja Mattke.

Im Programm dieser Session verknüpft man Neues mit Altbewährtem nach dem Motto „Mit 51 geht’s nun weiter, Karneval – frisch, fröhlich, heiter“. Levente I. und Anika II. bestiegen zum zweiten Mal den Thron, verkündeten die närrischen Gesetze und hatten zu tun, alle kleinen und großen Akteure nach ihren Darbietungen mit Handschlag oder Küsschen zu versorgen.

Großes Helau in Steckby - Premiere in neuem Domizil gelungen

Gehört traditionell dazu: Der Marschtanz der Funkengarde ist einfester Bestandteil einer karnevalistischen Prunksitzung. Foto: Petra Wiese

Die Jüngsten hatten ihren großen Auftritt. Munter hüpften die Mäuse übers Parkett. Foto: Petra Wiese

Das Altweiberballett des SCC in feuerrot machte großen Eindruck. Foto: Petra Wiese

Zwischendurch wurde nachgeholt noch einige Jubiläumsorden zu verteilen und Mitglieder für ihre Vereinstreue zu ehren. Samt Ein- und Ausmarsch hat das Programm 21 Punkte zu bieten, davon neun Tanzdarbietungen.

Das Männerballett fusioniert diesmal mit den Dorfperlen und wird von einigen Tanzflöhen unterstützt. Ein Solo gibt es von Funkenmariechen Amelie Matold, die ihre Sache mit einem strahlenden Lächeln meisterte.

Die 51. Strophe wurde zum Karnevalswalzer ergänzt und die Wiesenpieper haben wieder bunte Kostüme zu beliebten Liedern im Gepäck. Karneval macht Spaß beim SCC.