Gegen Türkiyemspor Berlin landet der Magdeburger FFC den zweiten Überraschungserfolg der Rückrunde in der Fußball-Regionalliga. Dabei gerät die Auer-Elf bereits zum vierten Mal in Folge früh ins Hintertreffen.

Magdeburg. - Türkiyemspor Berlin war für die Fußballerinnen des Magdeburger FFC alles andere als ein Lieblingsgegner. Viermal hatten sich beide Teams in der Frauen-Regionalliga Nordost gegenübergestanden, viermal siegten die Hauptstädterinnen – bis der MFFC diese Serie am Sonntag mit dem 2:1 (1:1)-Heimerfolg durchbrach. Entsprechend lobte Trainer Alexander Auer: „Die Mannschaft kann stolz auf sich sein.“ Und auch Kapitänin Caroline Hildebrand ergänzte zufrieden: „Wir haben unsere Reihe an guten Spielen in 2024 fortsetzen können.“