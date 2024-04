Nach 100 Tagen zieht Jens Domke, neuer Direktor des Johanniter-Krankenhauses in Stendal, eine erste Bilanz. Welche Projekte er umsetzen konnte und was ihn überrascht hat.

Stendal - Die ersten 100 Tage liegen hinter Jens Domke. Der neue Direktor des Johanniter-Krankenhauses in Stendal startete mit dem Jahresbeginn 2024 in seine neue Stelle. Was hat er in dieser Zeit erreicht?