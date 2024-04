Freizeitpark am Neustädter: So geht es jetzt weiter | Frust über neue Parkplätze in diesem Stadtteil

das Meinungsforschungsinstitut Yougov hat vor etwas mehr als einem Jahr mehr als 12.000 Menschen befragt, ob sie die Intelansiedlung in Magdeburg begrüßen. Das Ergebnis bracht Jubelwerte zu Tage: 42 Prozent befürworteten dies ganz, 31 Prozent eher und 18 Prozent hatten keine Meinung dazu. Fünf Prozent lehnten die Ansiedlung eher und drei Prozent vollkommen ab. Ob die Zahlen heute auch noch so ausfallen würden? Meine vorsichtige Vermutung: nicht in diesem Maße. Denn nach der Party dürfte die Erkenntnis gereift sein, dass die Ansiedlung auch mit Veränderung verbunden ist. Und die haben viele Menschen ja nicht so sehr gern. Gerade, wenn die Veränderungen das eigene Leben nicht ausdrücklich bequemer machen.

Doch man sollte sich von der Erkenntnis nicht kleinkriegen lassen. Denn wer keine Veränderung wagt, wird am Ende untergehen. Das gilt nicht allein für den Wandel Magdeburgs von der Stadt des Maschinenbaus zur Stadt der IT-Industrie.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Was ist los in Magdeburg

Kunst: "Rebellinnen - Fotografie. Underground. DDR." heißt ein Film von Pamela Meyer-Arndt, der am 17.4. im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 gezeigt wird. Beginn ist um 19 Uhr. Derzeit läuft eine Ausstellung mit Arbeiten von Gabriele Stötzer, deren Wirken im Film Thema ist.

Weitere Tipps zu Veranstaltungen gibt es unter Volksstimme.de

Theater: Das Schauspiel „Woyzeck“ nach Georg Büchner in einer Inszenierung von Jan Friedrich steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Interpretiert wird der klassiche Stoff hier in Form eines Videospiels dargestellt. Beginn ist heute um 19.30 Uhr.