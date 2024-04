vielleicht täusche ich mich auch, aber es scheint mir so, als zeigten sich da die ersten grünen Triebe. Welch Wunder der Natur, wie aus einem vorher kahlen Stamm neue Blätter und Blüten herauswachsen, die später einmal Früchte tragen sollen.

Frühjahr für Frühjahr wiederholt sich dieses Spektakel. Mich bewegt es diesmal ganz besonders. Auf meinem Balkon steht seit Kurzem ein kleiner Birnbaum. Ob er die nächsten Monate übersteht, ist offen. Doch die vitalen Spitzen geben mir Hoffnung.

Es ist nicht das einzige Projekt für meinen Start als Balkon-Bauer. In weiteren Kübeln möchte ich Kartoffeln anbauen. Wie das geht, habe ich bei „Gartenmoni“ auf Youtube nachgeschaut. Kartoffeln und Erde liegen schon bereit. In den nächsten Tagen sollen sie eingegraben werden.

Etwas Platz ist dann noch da – für Peperoni oder Pflücksalat. Pflegeleicht müssen die Pflanzen sein. Meine gärtnerischen Kenntnisse sind schließlich stark limitiert.

Die Zielsetzung für die erste Saison: Wenn im Spätsommer nur eine Kartoffel zu ernten ist, hat sich das Experiment gelohnt. Ich hoffe, Ihre Ernte fällt deutlich reicher aus.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was das Wochenende bringt

Weltzirkustag in Buckau: Anlässlich des Weltzirkustages am heutigen Sonnabend (20. April) gibt es ein besonderes Programm im 1. Magdeburger Circusmuseum in der Brauereistraße 2. Um 11 Uhr ist Caro Curioso zu Gast, der mit den Kindern des „Circus AWOlinos“ aus Ottersleben eine Vorführung zeigt. Anschließend sind ab 11.30 Uhr stündliche Führungen durch das Museumsarchiv geplant.

Kleidertauschparty im Volksbad:Im Rahmen der „Fashion Revolution Week“ findet heute (20. April) im Volksbad Buckau eine Kleidertauschparty statt. Von 14 bis 20 Uhr haben Besucher in der Karl-Schmidt-Straße 56 die Möglichkeit, altgeliebte Kleidungsstücke, die zu klein sind oder aus anderen Gründen nicht mehr passen, abzugeben und damit anderen Menschen eine Freude zu bereiten.

Tag der Industriekultur im Museum: Das Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 in Magdeburg beteiligt sich am Tag der Industriekultur an diesem Sonntag, 21. April. Es sind Familienführungen (11 und 12 Uhr), Depot-Führungen (13, 14 und 16 Uhr) sowie eine Führung zur Architektur des Museumsgebäudes (16 Uhr) geplant. Außerdem soll mehrfach der Drehkran in der Halle vorgeführt werden. Es gibt verschiedene Mitmachaktionen und einen Vortrag zur Entwicklung des Technikmuseums (15 Uhr).