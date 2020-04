Corona bestimmt den Alltag in Sachsen-Anhalt. Aber es gibt auch andere Themen, die die Menschen bewegen. Wie das Schicksal von Hannes S.

Büffeln trotz Corona

Trotz Corona sollen die Abschlussjahrgänge in Sachsen-Anhalt bald die Prüfungen schreiben. Die Schulen beginnen deshalb bereits am kommenden Donnerstag mit den entsprechenden Vorbereitungen. Laut Bildungsministerium würden auch in der Corona-Krise reguläre Abschlüsse vergeben. Die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen wie geplant am 4. Mai, Prüfungen für den Realschulabschluss starten am 11. Mai.

Fragen zum Tod von Hannes S.

Der Tod des Fußballfans Hannes S. im Jahr 2016 bewegt bis heute viele Menschen. Vielleicht auch, weil die Umstände, die zum Tod von Hannes S. geführt haben, noch immer nicht ganz aufgeklärt sind. Die Landtagsabgeordnete Eva von Angern (Linke) hat der Landesregierung viele Fragen zum Tod von Hannes S. gestellt. Nun hat sie die Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Open Air in Magdeburg abgesagt

Viele Großveranstaltungen sind deutschlandweit bereits wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Nun hat es auch das beliebte Domplatz-Open-Air in Magdeburg sowie das Figurentheaterfestival "Blickwechsel" 2020 erwischt. All diejenigen, die für das Domplatz-Open-Air bereits Karten gekauft haben, werden bevorzugt Karten für den Nachholtermin erhalten.

Kürzere Sommerferien?

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich in der Corona-Krise offen für eine Verkürzung der Sommerferien gezeigt. "Es gebe gute Argumente, die dafür sprechen, sagte er am Freitag im Gespräch mit der "Mitteldeutschen Zeitung". Derzeit könne er zwar nicht vorhersagen, was passiere, ausschließen könne er eine Verkürzung jedoch nicht. Er halte diese für "in Teilen geboten". Haseloff betonte zudem, dass es nicht verpflichtend sei, an den bevorstehenden Schulprüfungen teilzunehmen. Notfalls könnten Schülerinnen und Schüler ein Jahr wiederholen.

Vereine für Saisonende

Der 1. FC Magdeburg will den laufenden Spielbetrieb aufgrund des Coronavirus einstellen - ähnlich wie auch andere Vereine aus der 3. Liga. Außerdem wird vorgeschlagen, dass der aktuelle Tabellenstand im Hinblick auf den Aufstieg gewertet wird, der Abstieg dagegen ausgesetzt werde.