Sturmwarnung – Was am Donnerstag auf Sachsen-Anhalt zukommt

Experten rechnen am Donnerstag mit heftigem Wind in ganz Sachsen-Anhalt. Auf dem Brocken werden Windgeschwindigkeiten jenseits der 150 Kilometer pro Stunde erwartet. Der Landesforstbetrieb beobachtet eventuelle Schäden, aber auch Züge bleiben stehen.

Magdeburg/Leipzig/DUR/dpa – Am Donnerstag zieht eine schwere Sturmfront über Sachsen-Anhalt. Für das ganze Land gilt ab dem frühen Morgen eine amtliche Warnung vor schweren Sturmböen. „Windgeschwindigkeiten bis zu 90 km/h werden am Donnerstag flächendeckend auftreten“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Hinzu kämen vereinzelte heftige Schauer und Gewitter. Regional könnten Windgeschwindigkeiten jenseits von 100 Kilometern pro Stunde auftreten.

Besonders heftig dürfte der Sturm auf dem Brocken werden. Nachdem bereits am Mittwoch Orkanböen über den Gipfel pfiffen und dabei zahlreiche nichtsahnende Familien in Gefahr brachte, werden am Mittwoch Windgeschwindigkeiten bis zu 150 Km/h erwartet. Entsprechend sprach der DWD für Lagen über 1000 Metern eine Unwetterwarnung vor extremen Orkanböen aus.

Sturm nähert sich aus Westen - Wetter in Sachsen-Anhalt beruhigt sich am Freitag

Das Sturmfeld befinde sich noch westlich von Schottland, nähere sich aber mit bemerkenswerter Geschwindigkeit, erklärte der Wetterexperte am Mittwochvormittag. Bis zum Donnerstagmittag dürfte es sich flächendeckend im Bundesland bemerkbar machen. Dann sei auch mit dem Höhepunkt zu rechnen. Nachdem sich die Wetterlage im Laufe des Donnerstagnachmittags wieder beruhigen soll, werde es am Abend erneut vereinzelt zu kräftigen Böen kommen. Am Freitag „beruhigt sich dann das Wettergeschehen“, sagte der DWD-Sprecher.

Der Landesforstbetrieb stelle sich auf Schäden in den Wäldern ein und werde die Entwicklung genau beobachten, sagte ein Sprecher. Präventiv könne allerdings wenig getan werden. Es bleibe daher abzuwarten wie sich die Schäden entwickelten. Für eine Prognose sei es noch zu früh. Zwar sind die Bäume in diesem Jahr nicht so sehr durch Trockenheit geschwächt, allerdings hängt oft noch viel Laub in den Baumkronen, was dem Wind mehr Angriffsfläche bietet. Wälder sollten im Sturm und danach also unbedingt gemieden werden.

Sturmwarnung für Sachsen-Anhalt: Einrichtungen schließen vorsorglich

Die Harzer Schmalspurbahnen stellten den Verkehr auf der Brockenstrecke zwischen Schierke und dem Brocken am Mittwochnachmittag bereits ein. Der letzte Dampfzug sollte den Gipfel um 14.51 Uhr verlassen. Am Donnerstag werde der Zugverkehr auf dem Abschnitt Schierke - Brocken nicht wieder aufgenommen, hieß es.

Der Zoo Magdeburg und zahlreiche andere Einrichtungen bleiben am Donnerstag geschlossen. „Die Sicherheit für Mensch und Tier hat für uns oberste Priorität bei derartigem Unwetter“, sagte Magdeburgs Zoo-Geschäftsführer Dirk Wilke am Mittwoch. „Unser alter Baumbestand kann infolge der noch stark belaubten Bäume durch herabstürzende Äste und größere Baumschäden schnell zu einer Gefahrenquelle werden.“ Die Tiere seien sicherheitshalber in den Häusern und Stallungen untergebracht. Sollten am Donnerstag keine gravierenden Sturmschäden entstehen, öffne der Zoo am Freitag wieder, hieß es.