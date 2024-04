Frühling in Gommern

Die Japanische Kirschblüte ist jedes Jahr ein echter Hingucker am Steinhauerplatz in Gommern. Vielerorts zieren diese Bäume den Straßenrand und sorgen mit ihrer im Frühling erstrahlenden Blütenpracht für ein herrliches Fotomotiv.

Besonders prachtvoll in Szene gesetzt werden dabei in Schönebeck die Wilhelm-Hellge-Straße oder der Holzweg in Magdeburg

. Aber auch Gommern braucht sich nicht zu verstecken, wie man auf dem Foto erkennen kann. Es entstand auf dem Steinhauerplatz, der sich an der Karither Straße befindet.

Perfekter Selfi-Hintergrund

So kann man die derzeit einladenden Temperaturen auch in Gommern gut für einen Spaziergang nutzen, um sich an der Kirschblüte zu erfreuen.Viele nutzen die pinke Farbenpracht aber auch, um sich davor zu fotografieren, denn die pinken Blüten bringen für jedes Profilbild oder jeden Post auf Instragm den Frühling mehr als deutlich ins BIld. Und haben wir nicht alle schon lang genug auf den Frühling gewartet?

Wer mit dem Selfi schnell fertig ist und etwas mehr Zeit mitbringt, kann sich auch aus der Bücherzelle, die sich ebenfalls auf dem Steinhauerplatz befindet, ein Buch mitnehmen und es sogleich auf einer der Bänke durchschmökern. Einziger Wermutstropfen, der die Idylle stören könnte, ist der Fahrzeugverkehr, der immer wieder über die Karither Straße rollt.