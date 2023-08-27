Eine magische Lichtershow, Wissen, eine Vernissage, Kunst und Swing - dies bietet der Veranstaltungskalender in Magdeburg für Montag, 1.12.2025.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 1. Dezember 2025, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Lichtshow Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Die Lichtshow Lumagica verwandelt den Elbauenpark auch in diesem Jahr in ein funkelndes Lichtermeer. Zum vierten Mal ist die Open-Air-Installation zu sehen. Im vergangenen Jahr lockte sie rund 50.000 Gäste an. Der Rundkurs beginnt am Eingang Rosengarten nahe der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Messegelände/Elbauenpark und führt auf 2,2 Kilometern vorbei an rund 400 Lichtobjekten. Etwa 20 Kilometer Kabel sorgen dafür, dass der Park in ein farbenfrohes Spiel aus Figuren, Tieren und Landschaften getaucht wird.

Das diesjährige Thema greift erstmals eine literarische Vorlage auf: Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“. Entsprechend begegnen die Besucher unterwegs den Romanfiguren Phileas Fogg und seinem Diener Passepartout, die mit Sound- und Lichtinstallationen durch ihre Abenteuer führen. Wer an den interaktiven Stationen die Buzzer drückt, erlebt die nächste Etappe der Reise – von London über ferne Kontinente bis ans Meer. Zwischen leuchtenden Giraffen, Drachen und Wölfen laden zahlreiche Lichtskulpturen zu Entdeckungstouren ein. Ruhigere Bereiche mit illuminierten Blumenwiesen und sanft bewegten Schmetterlingen schaffen Momente der Entspannung.

Etwa auf halber Strecke lädt die „Zauberküche“ im Jahrtausendturm zu einer Stärkung ein. Fester Bestandteil des Rundgangs ist auch die Lasershow am Angersee, die den illuminierten Jahrtausendturm eindrucksvoll in Szene setzt. Empfehlenswert sind festes Schuhwerk und warme Kleidung, da die Wege teils naturbelassen sind und die Tour unter freiem Himmel verläuft.

Die Lumagica ist bis zum 30. November geöffnet. Geöffnet ist ab 16 Uhr, jeweils bis 22. Uhr. Parkplätze stehen an der Messe und an der Tessenowstraße zur Verfügung.

Finissage zur Ausstellung über Werner Seelenbinder in der Magdeburger Stadtbibliothek

Zum Leben und Wirken Werner Seelenbinders rückt eine Finissage in der Zentralbibliothek am Breiten Weg 109 in Magdeburg den Blick auf die unterschiedliche Wahrnehmung des Ringers in Ost und West. Prof. Dr. Oliver Rump von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin schildert die Entwicklung eines Projekts, das sich seit 2018 mit der Biografie des 1904 geborenen Sportlers und politischen Gegners des NS-Regimes befasst.

Seelenbinder wurde 1944 im Zuchthaus Brandenburg-Görden hingerichtet und 2008 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Die Ausstellung entstand als Recherche- und Forschungsarbeit von Studierenden und wurde Ende 2023 gemeinsam mit dem Leipziger Verein "rasenballisten" in eine Wanderausstellung überführt.

Am 1. Dezember 2025 gibt es ab 17 Uhr Gelegenheit, Einblicke in die Ergebnisse dieser langjährigen Arbeit zu erhalten und Fragen zur Rezeptionsgeschichte zu erörtern.

Ausstellung "Alltagsheilige – Wer in diesem Land die Arbeit macht" in Magdeburger Hochschulbibliothek

In der Hochschulbibliothek Magdeburg an der Breitscheidstraße 2, Haus 1 rückt die Ausstellung "Alltagsheilige – Wer in diesem Land die Arbeit macht" die Menschen in den Vordergrund, deren Beiträge häufig übersehen werden.

Die gezeigten Biografiefragmente stellen Fragen nach den Bedingungen, unter denen Reinigungskräfte, Studierende mit Sorgeaufgaben und andere Beschäftigte ihren Alltag bewältigen. Amira sorgt so im Reinigungsservice für Ordnung und beschreibt ihren Arbeitsweg ohne Klage. Marie studiert, betreut ihr Kind und unterstützt ihre Mutter während einer Chemotherapie, was sie regelmäßig an zeitliche Grenzen bringt. Peter Georg Albrecht überträgt ausgewählte Szenen auf den Hochschulkontext und betont die Vielfalt der Arbeitsrealitäten.

Die Ausstellung wird am 1. Dezember um 15 Uhr mit Musik eröffnet und bleibt bis zum 17. Dezember zugänglich. Die Bibliothek ist montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

„Geföhnt – gebügelt – gefärbt – geformt“ von Andrea Markus in Medizinischer Zentralbibliothek

Farben, Formen und ungewöhnliche Materialien stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Geföhnt – gebügelt – gefärbt – geformt“ von Andrea Markus, die bis zum 23. Dezember in der Medizinischen Zentralbibliothek in Haus 41 auf dem Medizincampus der Otto-von-Guericke-Universität in der Leipziger Straße 44 zu sehen ist. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Der Titel deutet an, was die Besucher erwartet: Werke, die nicht mit dem Pinsel entstehen, sondern durch experimentelles Gestalten mit unterschiedlichsten Techniken.

Andrea Markus lebt in Stegelitz bei Burg und entdeckte schon in ihrer Kindheit die Freude an der Malerei. Nach beruflichen Stationen im Bibliothekswesen, Buchhandel und in der Verwaltung wandte sie sich ab 2010 intensiv der Kunst zu. Seminare bei Volker Straube, Wolfgang Baxrainer und Gerhard Ruhland prägten ihre Auseinandersetzung mit der Aquarellmalerei. Bald kamen neue Ausdrucksformen hinzu – Enkaustik, Acrylmalerei, Powertex, Monoprint, EcoPrint und Arbeiten mit Tinten auf Alkoholbasis, die in der Fluid Art ihre charakteristischen Strukturen entfalten.

Seit 2024 widmet sich die Künstlerin vor allem der Töpferei und gibt ihr Wissen in Kursen weiter. Ihre Werke verbinden handwerkliche Präzision mit Experimentierfreude und verleihen Materialien wie Papier, Wachs oder Ton eine besondere Lebendigkeit. In mehr als zwanzig Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen, unter anderem in Burg, Magdeburg, Genthin und Premnitz, zeigte sie bereits ihre Arbeiten. Mit „Geföhnt – gebügelt – gefärbt – geformt“ kehrt Andrea Markus nun zum dritten Mal in die Magdeburger Bibliothek zurück.

Swing in Magdeburger Moritzhof

Immer montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum gemeinsamen Tanzen. Nächster Termin ist am 1.12. im Moritzhof am Moritzplatz 1. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Nach einem Aufwärmen, kurzen Wiederholungen und Hinweisen für Einsteiger startet ab etwa 20.15 Uhr das Social Dancing. Der Abend bietet Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre die Vielfalt des Swing zu erleben. Der Musikstil entstand in den 1930er Jahren in den USA, geprägt von kraftvollen Bläsersätzen, synkopierten Melodien und mitreißenden Rhythmen.

Swing entwickelte sich aus dem Jazz und wurde durch Big Bands wie die von Duke Ellington oder Benny Goodman international bekannt. Charakteristisch ist der gleichmäßige Beat, der ihn zu einer Grundlage für Tänze wie den Lindy Hop machte. Bis heute gilt Swing als Ausdruck von Energie und Lebensfreude und zieht Tanzbegeisterte an.

Rundgänge in Magdeburg

