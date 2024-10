Musik, Kabarett, Poetry-Slam und Kunst gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 11. Oktober 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 11. Oktober 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhe

Das Duo Görda gastiert im Volksbad Buckau

Das Duo Görda aus Leipzig begeistert mit einer multi-instrumentalen Live-Performance, die Jazz, Pop und Singer-Songwriting vereint. Am Freitag, 11. Oktober 2024, um 20 Uhr treten die beiden Musikerinnen im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 auf.

Sophia Günst (Gesang, Cello, Keys) und Annelie Weißel (E-Bass, Querflöte) verweben verschiedene Instrumente und Beats zu komplexen Klanglandschaften, durch die ihr Jazz-Hintergrund stets durchscheint. Mit kraftvollen Geschichten über Alltag und Utopien schaffen sie faszinierende musikalische Erlebnisse. Görda wurden beim Local Heroes 2022 als "Best Newcomer Act" ausgezeichnet und beeindrucken durch akustischen Einfallsreichtum und tanzbare Melodien.

Erster Tag der Kulturkurve in Magdeburg-Stadtfeld

Die Initiative KunstKurve ist ein Ausstellungsevent von Magdeburger Künstlerinnen, das vom 11. bis zum 13. Oktober 2024 statt findet. Es verbindet unterschiedlichste Orte – darunter ein Kneipe, eine Kirche und lokale Geschäfte. Alle Ausstellungsräume befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Diesdorfer Straße. Sie laden so zu einem Spaziergang durch die facettenreichen Schaffensprozesse lokaler Künstlerinnen ein – gezeigt wird unter anderem Malerei, Fotografie, Mixed Media und Skulpturen. Die Ausstellung wird umrahmt durch ein Programm aus Konzerten, Stadtteil-Führungen, Improtheater, Workshops und Lesungen.

Am Freitag eröffnet die Veranstaltung im Rayon Haus, Steinigstraße 1a, um 16 Uhr mit einer Vernissage, die von Rüdiger Koch gestaltet wird. Musikalisch begleitet Maria Ackermann an der Klarinette den Nachmittag. Um 17.30 Uhr folgt ein Architektur-Spaziergang, der von der Denkmalpflegerin Maria Nitzschke geleitet wird. Treffpunkt für die Interessierten ist der Lessingplatz vor dem Janasch’s, Arndtstraße 40, von wo aus die Tour startet.

Zur gleichen Zeit gibt es im Schölkopf Brass, Steinigstraße 13, ein Konzert von Lena Zeidler. Anschließend lädt das Kulturkollektiv in der Arndtstraße 55 zu zwei Improtheater-Auftritten der Gruppe Tapetenwechsel ein. Um 19 Uhr und 19.45 Uhr zeigen sie ihre Spontaneität und Kreativität auf der Bühne. Den musikalischen Abschluss des Abends bildet das Konzert der Band 4 steps um 20.15 Uhr im Bluenote, Lessingstraße 20.

Landesmeisterschaft im Poetry-Slam im Magdeburger Schauspielhaus

Die Landesmeisterschaft im Poetry-Slam für Sachsen-Anhalt findet am 11. Oktober 2024 im Schauspielhaus des Theater Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Das Event bringt die besten Slammerinnen und Slammer des Bundeslandes zusammen, die sich das ganze Jahr über für die Meisterschaft qualifiziert haben. Die Veranstaltung bietet eine Bühne für vielfältige Künstlerinnen und Künstler, die ihre Texte live vortragen.

Tickets sind nur begrenzt verfügbar und an der Abendkasse erhältlich, falls der Vorverkauf noch Restkarten bietet.

Metal im Flowerpower Magdeburg

Die italienischen symphonischen Death-Metal-Band Obscura Qalma geht auf Europatournee zur Unterstützung ihrer neuesten EP „Veils Of Transcendence“. Die Band, die ihren Ursprung in Venedig hat, wird am Freitag, dem 11. Oktober 2024, in Magdeburg auftreten.

Zusätzlich werden In Demoni, eine Deathmetal-Band aus Magdeburg, das Konzert unterstützen. Die Veranstaltung findet im Flowerpower, Breiter Weg 252, Magdeburg, statt. Einlass ist um 19 Uhr.

"Liebe quält" mit Stephan Michme im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Am 11. Oktober 2024, um 19.30 Uhr hat Stephan Michme im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 mit seinem Comedy-Programm "Liebe quält" einen Auftritt. In diesem Soloabend setzt sich Michme humorvoll und pointiert mit den Widersprüchen des Lebens und der Liebe auseinander.

Das Stück sei kein klassisches Herz-Schmerzprogramm, sondern thematisiert die Spannung zwischen Ankommen und Weitergehen, zwischen öffentlichem Auftreten und privater Zurückhaltung, so eine Ankündigung. Dabei lässt der ehemalige Popstar und heutige Vater absurde, reale Beobachtungen und wilde Ideen zu einer humorvollen und nachdenklichen Show verschmelzen. Stephan Michme, 52 Jahre alt, geboren in Magdeburg, zeigt in dieser Aufführung eine neue künstlerische Seite von sich.

Weitere Termine des Programms finden am 12. und 30. Oktober ebenfalls um 19:30 Uhr statt.

"An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Programm "An Mut sparet nicht noch Mühe" wird in der Magdeburger Zwickmühle, Leiterstraße 2a, aufgeführt. Auf der Bühne stehen Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller. Die Aufführungstermine sind der 10., 11. und 25. Oktober sowie der 16. und 29. November und der 6., 14. und 20. Dezember, jeweils um 20 Uhr, zusätzlich am 6. November um 15 Uhr.

Das Programm wurde von Hans-Günther Pölitz geschrieben und enthält Beiträge von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Regie führt Michael Rümmler, die Musik stammt unter anderem von Udo Lindenberg, Giuseppe Verdi und Hanns Eisler. Die satirische Aufführung befasst sich auf humorvolle Weise mit dem Thema Mut und dessen Bedeutung in verschiedenen gesellschaftlichen und historischen Kontexten. Dabei wird auch die politische Landschaft kritisch beleuchtet, insbesondere die Entwicklungen seit der Wende 1989.

Die Magdeburger Volksstimme lobt das Programm als klassisches politisch-satirisches Kabarett, das keine Tabus scheut.

Salty Blue Notes und Philip Brown in der Festung Mark

Am Freitag, 11. Oktober 2024, öffnet das Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall wieder für ein Kneipenkonzert seine Türen. Um 19:00 Uhr ist Einlass, und ab 20 Uhr beginnt das Konzert in der Kulturwerkstatt.

Die Band Salty Blue Notes, bekannt für ihren Mix aus Blues und Latin-Songs, tritt gemeinsam mit Philip Brown auf. Seit über fünfzehn Jahren begeistert die Band um Frontmann Tim Prieto Peña das Publikum und stand bereits mit Größen wie Steve „Big Man“ Clayton, Chris Jagger und Canned Heat auf der Bühne. Karten sind an der Abendkasse für 15 Euro erhältlich.

Magdeburg lacht im Oli

Am Freitag, 11. Oktober 2024, um 20 Uhr startet die Stand-Up Comedy Show "Magdeburg lacht" im Oli Kino, Olvenstedter Straße 25A. Diese Veranstaltung bringt Comedians aus ganz Deutschland auf die regionale Bühne.

Besonders im Fokus stehen jüngere Künstler, die bereits aus dem Fernsehen, YouTube und Social Media bekannt sind.

„Obscura Mens“ von Sylvie Braesie im Herz12

Für eine Krimilesung im Herz12 am Domplatz 12/Breiter Weg sind nur wenige Plätze verfügbar. Der neue Magdeburg-Krimi „Obscura Mens“ von Sylvie Braesie wird am 11. Oktober 2024 um 18:30 Uhr vorgestellt.

Reservierungen sind telefonisch unter 0173-5242549 möglich.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Ab dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

„Alle seine Entlein“ im Puppentheater Magdeburg

Das Theaterstück „Alle seine Entlein“ im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 basiert auf dem Kinderbuch von Christian Duda und ist für Menschen ab 6 Jahren geeignet. Unter der Regie von Hans-Jochen Menzel erzählt das Stück die herzerwärmende Geschichte von Konrad, einem hungrigen Fuchs, der eigentlich auf der Suche nach einem Entenessen ist. Doch als er einer Ente begegnet, die ihm entwischt und ein Ei zurücklässt, schlüpft daraus ein kleiner Enterich, der Konrad sofort als seine „Mutti“ betrachtet. Konrad korrigiert ihn und wird schließlich zu Lorenz' „Papa“.

Die beiden entwickeln eine enge Beziehung, und Konrad bringt Lorenz wichtige Dinge bei, wie das Tauchen und das Gründeln nach Seegras. Obwohl die beiden ein tolles Team sind, bleibt Konrads Verlangen nach Entenessen bestehen, doch er verschiebt es immer wieder.

Das Stück ist eine humorvolle und liebevolle Erzählung über Impulskontrolle, aufgeschobene Pläne und die verschiedenen Formen von Zuneigung. Die Inszenierung wird von Linda Kowsky (Bühne), Mechtild Nienaber (Puppen), Florian Kräuter (Musik) und Miriam Locker (Dramaturgie) unterstützt, während Luisa Grüning und Freda Winter auf der Bühne spielen.

Vorstellungen beginnen am 6. Oktober um 15 und 16.30 Uhr, am 7. und 11. Oktober um 10.30 Uhr sowie am 9. und 10. Oktober um 10 und 15 Uhr. Vorstellungen am 7. und 8. Oktober um 9 Uhr sind bereits ausverkauft, Restkarten sind gegebenenfalls an der Tageskasse erhältlich.

Die Depression des eisernen Stiers im Moritzhof

Sebastian Patze und Frank Laudan präsentieren ihre Ausstellung „Die Depression des eisernen Stiers“ im Moritzhof am Moritzplatz 1. In dieser Ausstellung werden Einkaufswagen, die einst für den Transport in der Neustadt genutzt wurden, in humorvolle Kunstwerke verwandelt.

Patze und Laudan nutzen diese alltäglichen Gegenstände als künstlerisches Motiv. Bei ihren Streifzügen durch den Kiez fotografieren sie die oft desorientierten Einkaufswagen in ungewöhnlichen Positionen und dokumentieren deren neue Verwendungszwecke. Die entstandenen Bilder sind teils skurril, teils berührend und immer mit einem Augenzwinkern versehen.

Die Ausstellung ist bis zum 22. Oktober in der HofGalerie zu sehen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Arnulf Wenning und Lutz Winkler bei "Musike von jestern"

Am Freitag, den 11. Oktober 2024, um 20 Uhr sind Magdeburger Musiker wieder zu Gast im mach|werk, Breiter Weg 114a, zum Musiktalk unter dem Titel "Musike von jestern". Die Reihe beleuchtet die DDR-Rockmusikszene in den 1980er Jahren.

Zu Gast sind dieses die Musiker Arnulf Wenning und Lutz Winkler, die Gründer der Magdeburger Band „Reggae Play“. Musikredakteur Jan Kubon führt durch den Abend und befragt die beiden zu ihrer Band- und Zeitgeschichte. Dabei wird ein Einblick in die Entstehungsgeschichte und den Einfluss der Rockmusik in der DDR gegeben.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "Nipplejesus" um 19.30 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6, für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für Roy Reinker um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, für Cindy aus Marzahn um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 sowie für den Auftritt von Filiz Tadan um 20 Uhr auf dem Moritzhof am Moritzplatz 1.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.