Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

"Ghibli Fest - Chihiros Reise ins Zauberland" ist ein Klassiker des japanischen Animationsfilms aus dem Jahr 2003, der am 12.8. in Magdeburg gezeigt wird.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 12. August 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Unter dem Titel "Ghibli Fest - Chihiros Reise ins Zauberland" wird am 12.8. in Magdeburg eine familiengerecht animierte, märchenhafte Reise eines kleinen Mädchens in die heimische Götterwelt. Spielzeiten sind im Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz um 17, 17.15., 19.50 und 20.10 Uhr.

Die kleine Chihiro ist mit ihren Eltern unterwegs in eine Vergnügungspark, bis diese sich nach Durchqueren eines Tunnes in Schweine verwandeln. Auf sich allein gestellt, trifft Chihiro in einem Erholungsbad für müde Gottheiten unter anderem mehrarmige Maschinisten, einen Stinkgott, den gesichtslosen Dämon Noface und einen Jungen, der jedoch tatsächlich ein Fluss ist.

"Was will der Lama mit einem Gewehr" im Magdeburger Moritzhof

Der Film Regisseur Pawo Choyning Dorji "Was will der Lama mit einem Gewehr" steht derzeit auf dem Spielplan des Moritzhof am Moritzpatz in Magdeburg. Mit viel Humor erzählt Dorji von den Eigenheiten, aber auch der Liebenswürdigkeit seiner Landsleute, untermalt mit beeindruckenden Bildern des Himalayas.

Die ganze Welt erstickt in Chaos und Krieg. Nur in Bhutan, einem kleinen buddhistischen Königreich im Himalaya, ist die Welt noch in Ordnung. Bis der König auf die Idee kommt, sein Volk glücklich machen zu wollen, indem er ihnen zuerst Zugang zu Internet und Fernsehen gibt und dann auch noch die Demokratie einführt.

„Wir sind doch schon glücklich“, denken sich die Menschen verwirrt. Sie sollen lernen, wie Wahlkampf funktioniert, während nebenbei ein so genannter „007“ im TV rumschießt. Dem alten, hochverehrten Lama reicht es. Er beauftragt einen jungen Mönch, ein Gewehr heranzuschaffen und kündigt eine wichtige Zeremonie an. Die Spannung im Dorf steigt, die Vorfreude ist riesig.

Am 5.8. um 20 Uhr und am 12.8. um 19 Uhr sehen Vorstellungen als Original mit Untertitel auf dem Spielplan. Filmvorführungen der synchronisierten Fassung beginnen am 1.8. um 19 Uhr, am 2., 7. und 16.8. um 19.30 Uhr, am 3., 4. und 15.8. um 17 Uhr, am 6.8. um 20 Uhr, am 8., 10. und 17.8. um 17.30 Uhr, am 9.8. um 18.30 Uhr, am 11., 14., 18. und 21.8. um 16 Uhr, am 13.8. um 18.15 Uhr sowie am 20.8. um 18 Uhr.

Ausstellung "Sie verloren ihr Leben - noch bevor sie ihre Unidiplome in den Händen halten konnten" in Magdeburger Einewelthaus

Eine Ausstellung in Erinnerung an ukrainische Studierende, die durch den russischen Angriffskrieg ihr Leben verloren, wird derzeit im Magdeburger Einewelthaus gezeigt. Die jungen Menschen, die hier in Wort und Bild vorgestellt werden, hatten alle Zukunftspläne und verbrachten ihre Tage in Studiensälen. Sie hatten wöchentlich Lieblingskurse und solche, vor denen sie sich fürchteten. Und wie beängstigend es für sie war, auch nur daran zu denken, bei der Zwischenprüfung durchzufallen. Doch nach dem 24. Februar 2022 änderte sich für diese ukrainischen Studierenden alles. Klassenzimmer wurden zu Luftschutzbunkern und Schlachtfeldern. Während Russland versuchte, der Ukraine die Freiheit zu nehmen, übernahm nun der Mut die Kontrolle über ihr Leben. Sie sollten es auf brutale Weise verlieren - noch bevor sie ihre Unidiplome in den Händen halten konnten.

Die Ausstellung würdigt das Leben der jungen Menschen und ihren Kampf für das Überleben der Ukraine - und verleiht ihnen postum den akademischen Grad. Die Ausstellung ist bis zum 31. August im Einewelthaus Magdeburg in der Schellingstraße 3 bis 4 zu sehen. Besichtigungstermine können wochentags von 8 bis 18 Uhr unter info@agsa.de oder Tel. 0391/5371-200 angefragt werden.

Swing in der Datsche in Magdeburg-Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Fahrt mit der Magdeburger Weißen Flotte

Die Möglichkeit, Magdeburg von der Elbseite kennenzulernen, bietet der Ausflug mit der Weißen Flotte. Die Schiffe legen am Petriförder ab.

Montags stehen von 11.15 bis 12.15 Uhr eine Stadtfahrt, von 13 bis 14.30 Uhr eine Fahrt nach Westerhüsen und von 15 bis 17.15 Uhr eine Fahrt nach Schönebeck auf dem Fahrplan. Über die Fahrten an den anderen Tagen gibt es Informationen bei der Weißen Flotte selber.

Für die Durchführung der Schifffahrten ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten mit einer Dauer von bis zu einer Stunde müssen mindestens 10 voll zahlende Personen an Bord sein. Bei Fahrten ab einer Dauer von 1,5 Stunden ist eine Mindestanzahl von 20 voll zahlenden Personen notwendig. Die Tickets können am Tag der Fahrt direkt an Bord der Schiffe erworben werden, wobei auch Kartenzahlung möglich ist.

Arbeiten von Martina Hentschel und Marion Albrecht in der Magdeburger Flurgalerie Eisenbart

„Freude, Freunde, Farben & Spaß an der Meditation“ - unter diesem Titel zeigen Martina Hentschel und Marion Albrecht ihre Arbeiten in der Flurgalerie Eisenbart mit einer Vernissage. Die Ausstellung ist bis zum 22. August 2024 im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2 in Magdeburg, zu sehen.

Neben ihrer Freundschaft verbindet die beiden Magdeburgerinnen die Leidenschaft zur Malerei. Martina Hentschel erklärt: „Ich kann meine Energie auf Papier bannen.“ Sie begann mit Acryl auf Leinwand, wechselte dann zu Aquarell und später zu Zentangle Inspired Art, heute kombiniert sie alles. Marion Albrecht, die ebenfalls Zentangle liebt, ergänzt: „Nun kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Wir lieben Formen und Farben und spielen gern mit unserer Fantasie – da passt bei dieser Methode alles zusammen.“

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Ausstellung über Wimmelbücher in der Hochschulbibliothek

"Die ganze Welt auf einer Seite - Internationale Wimmelbücher" heißt die aktuelle Ausstellung in der Magdeburger Hochschulbibliothek. Kinder toben herum, schaukeln auf Spielplätzen, vergnügen sich auf Rummelplätzen oder tanzen auf Festen. Sie fahren Schlitten, Ski oder Schlittschuh, liegen am Strand in der Sonne oder klettern auf Berge. Autos und Züge rauschen über Brücken und durch Tunnel, Menschen flanieren und wuseln über Marktplätze und Kreuzungen: In Wimmelbüchern ist ganz schön was los! Auf jeder Seite gibt es tausend Dinge zu entdecken und viele Geschichten warten darauf, erzählt zu werden.

Die von der "Internationalen Jugendbibliothek München" herausgegebene Ausstellung zeigt internationale Wimmelbilder aus den letzten 20 Jahren und lädt zum genauen Hinschauen, Staunen und Mitmachen ein. Neben den Bildern besteht die Möglichkeit, sich in 16 Wimmelbücher aus aller Welt zu vertiefen.

Familien, Kindergärten und Schulklassen sind herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen. Gruppen werden gebeten, sich per Mail an bibliothek@h2.de vorher anzumelden.

Gezeigt wird die Ausstellung bis 23.08.2024 in der Hochschulbibliothek Magdeburg, Breitscheidstraße 2, Haus 1, in Magdeburg. Der Eintritt ist frei. Die Bibliothek ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.