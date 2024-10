Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 12. Oktober 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Santiano in der Magdeburger Getec-Arena

Santiano, die Band, die für Sehnsucht, Freiheit und Abenteuer steht, setzt ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte fort. Mit phänomenalen Live-Shows und wechselnden Bühnenthemen begeistert die norddeutsche Gruppe nach wie vor Millionen von Fans. Nun machen sie sich auf den Weg ins sagenumwobene Doggerland, das nicht nur das Thema ihres neuen Albums ist, sondern auch die Grundlage ihrer „Doggerland – Die neue Tour 2024“.

Das Konzert findet am Samstag, den 12. Oktober 2024, um 20:00 Uhr in der GETEC Arena, Magdeburg, statt. Santiano nimmt dabei das Publikum mit auf eine musikalische Erkundungsreise in die Legenden der versunkenen Welt Doggerland. Kraftvoller Rock, traditionelle Shantys und Irish-Folk-Elemente prägen ihren unverwechselbaren Sound.

"Bohemia“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Das Acelga Quintett lädt zu einem Kammermusikkonzert unter dem Titel „Bohemia“ ein, bei dem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Bohuslav Foerster, Alexander von Zemlinsky und weiteren Komponisten aufgeführt werden.

Das Konzert wird am Samstag, den 12. Oktober 2024, um 19.30 Uhr im Magdeburger Gesellschaftshaus gegeben. Dieses befindet sich in der Schönebecker Straße 129.

Das Ensemble, bestehend aus Hanna Mangold (Flöte), Julius Kircher (Klarinette), Amanda Kleinbart (Horn), Sebastian Poyault (Oboe) und Antonia Zimmermann (Fagott), wurde 2012 gegründet und erlangte mit seiner Debüt-CD „Bohemia“ aus dem Jahr 2017 große Aufmerksamkeit. Die Süddeutsche Zeitung lobte das Ensemble für seine lebendige Dramatik und ausdrucksstarke Interpretation. In ihrem Programm thematisiert das Quintett die Doppeldeutigkeit des Begriffs „Bohème“ – einerseits das unkonventionelle Künstlertum, andererseits die Region Böhmen mit ihrer langen Tradition der Blasmusik.

"Das schlechtestverkaufte Buch der Welt" im Magdeburger Moritzhof

Das Duo Hauck & Bauer ist vor allem durch seine Cartoons bekannt, die in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der Süddeutschen Zeitung, Titanic und der Apotheken Umschau veröffentlicht werden. Auf der Bühne erwecken sie diese Cartoons bei ihren Lesungen zum Leben, indem sie die Zeichnungen an die Wand projizieren und live mit verteilten Rollen vertonen. Am Samstag, den 12. Oktober 2024, um 20:00 Uhr, laden Hauck & Bauer unter dem Titel "Das schlechtestverkaufte Buch der Welt" zur Cartoonlesung im Moritzhof, Moritzplatz 1, ein.

Elias Hauck (Zeichnungen) und Dominik Bauer (Worte) arbeiten seit 2003 gemeinsam als Cartoonisten. Ihre Werke wurden vielfach ausgezeichnet, zuletzt 2021 mit dem Sondermann-Preis für Komische Kunst. Zum 20-jährigen Jubiläum ihres Schaffens erscheint ihr neuestes Buch „Das schlechtestverkaufte Buch der Welt“, eine Sammlung aktueller Strips aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Tribute an Rod Stewart in der Festung Mark

Mit seiner markanten Stimme, seinen vielen Hits und nicht zuletzt seiner urigen Persönlichkeit begeistert er seit fünf Jahrzehnten weltweit sein ungebrochen zahlreiches Publikum – Rod Stewart. „Mr. Rod“, die in Europa exklusive Hommage an den britischen Weltstar und seine Lieder, überzeugt auf ganzer Linie mit einer professionellen Show voller emotionaler Höhepunkte. Ein Auftritt ist für den 12.10. um 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall geplant.

Das Quartett präsentiert bestechend kreative Interpretationen unvergesslicher Songs wie „Sailing“, „Maggie May“, „Da Ya Think I’m Sexy“, „Rhythm Of My Heart“, „The First Cut Is The Deepest“ und vieler anderer mehr.

„Rock die Festung“ in der Festung Mark

Die Konzertreihe „Rock die Festung“ kehrt in ihrer fünften Ausgabe zurück und bietet erneut energiegeladene Auftritte sowie mitreißende Musik. In der einzigartigen Kulisse der Kulturwerkstatt/Stübchen in der Festung Mark erwartet die Besucher ein Abend voller Rockmusik und ausgelassener Stimmung. Das Event findet am Samstag, den 12. Oktober 2024, um 19 Uhr in der Festung Mark im Hohpfortewall statt.

Mit dabei sind dieses Mal drei herausragende Bands: „Themenwexel“ aus Chemnitz, die mit ihrem deutschsprachigen Rocksound und tiefgründigen Texten begeistern, „Richtung Exil“ aus Magdeburg, die mit ihren kraftvollen Songs das Publikum mitreißen, sowie „EvillivE“, eine weitere lokale Band, die mit explosivem Sound die Festungsmauern zum Beben bringt.

Zweiter Tag der Kulturkurve in Magdeburg-Stadtfeld

Die Initiative KunstKurve ist ein Ausstellungsevent von Magdeburger Künstlerinnen, das vom 11. bis zum 13. Oktober 2024 statt findet. Es verbindet unterschiedlichste Orte – darunter ein Kneipe, eine Kirche und lokale Geschäfte. Alle Ausstellungsräume befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Diesdorfer Straße. Sie laden so zu einem Spaziergang durch die facettenreichen Schaffensprozesse lokaler Künstlerinnen ein – gezeigt wird unter anderem Malerei, Fotografie, Mixed Media und Skulpturen. Die Ausstellung wird umrahmt durch ein Programm aus Konzerten, Stadtteil-Führungen, Improtheater, Workshops und Lesungen.

Am Sonnabend startet das Programm um 16 Uhr mit einem Konzert von Foyal im Livland, Immermannstraße 15, das stimmungsvolle Klänge im Blumen.Café Pastel bietet. Parallel dazu findet in der Pauluskirche, Goethestraße, eine Lesung „Franz von Assisi“ von Marianne Fritz um 17 Uhr statt, die tiefe Einblicke in das Leben dieses Heiligen gewährt. Wer sich für Performance interessiert, ist zur gleichen Zeit in der Schlossküche, Steinigstraße 12a, gut aufgehoben, wo Lena Wenke und Silva Basan eine bewegende Tanz-Performance zeigen.

Der Architektur-Spaziergang von Maria Nitzschke beginnt erneut um 17.30 Uhr vor dem Janasch’s, Arndtstraße 40. Im Rayon Haus, Steinigstraße 1a, geht es ab 18 Uhr mit einer Kunst-Versteigerung weiter, die von Iris Albrecht moderiert wird. Miss April sorgt für die musikalische Begleitung, bevor sie ab 19 Uhr ein eigenes Konzert spielt. Ab 20.15 Uhr klingt der Abend mit einem Konzert von BerniKaloe im Vanillekind, Lessingstraße 68, aus.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem „Mitmach-Koffer“-Theater für Kinder, das von Sandy Gärtner im Livland, Immermannstraße 15, präsentiert wird. Im Rayon Haus, Steinigstraße 1a, können Kinder zwischen 10 und 13 Uhr am Kreativworkshop „Kunst-Wundertüte“ mit Andrin Schumann teilnehmen. Um 11 Uhr findet im Kulturkollektiv, Arndtstraße 55, eine Kinderbuchlesung von Christine Faust statt, bei der sie ihr Werk „Der kleine Luchs“ vorstellt.

Am Lessingplatz vor dem Janasch’s, Arndtstraße 40, startet um 11.30 Uhr eine spannende Schnitzeljagd mit Maria Nitzschke, gefolgt von einem tänzerischen Spaziergang mit Lena Wenke um 13 Uhr. Das Schölkopf Brass, Steinigstraße 13, lädt um 14 Uhr zur Tombola der Stempelkarten, moderiert von Maren Glitzer und Lucky Tenner. Der Sonntag endet festlich mit einem Abschlusskonzert von QUAPRO, dem Quartett aus dem Neuen Magdeburger Kammerchor, in der Pauluskirche, Goethestraße, um 15 Uhr.

Tomas Tulpe tritt in Sudenburger Feuerwache auf

Tomas Tulpe, der selbsternannte „beste Sänger der Welt“, präsentiert seine neuen Songs und Megahits – und das live! Mit seinem unverwechselbaren Stil und humorvollem Auftreten verspricht der Künstler ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Das Konzert findet am Samstag, den 12. Oktober 2024, um 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 statt.

Tomas Tulpe, bekannt für seine energiegeladene elektronische Partymusik, überlässt nichts dem Zufall: Von selbstgekauftem Mikrofon bis hin zur sorgfältigen Vorbereitung im Backstagebereich ist alles perfekt geplant. Sei dabei und erlebe den charismatischen Künstler, der mit jeder Performance versucht, seinen großen Durchbruch zu schaffen – vielleicht sogar bei RTL.

Feindberührung in der Magdeburger Wallonerkirche

Anlässlich des 70. Geburtstags der Evangelischen Studentengemeinde (ESG) findet ein besonderer Nachmittag mit Filmvorführung und Gespräch statt. Thematisch steht dabei die Aufarbeitung von DDR-Unrecht im Mittelpunkt, basierend auf einer bewegenden Geschichte von Verrat und Versöhnung.

Am Samstag, den 12. Oktober 2024, um 15:00 Uhr in der Wallonerkirche, Wallonerberg 6, Magdeburg, beginnt die Veranstaltung mit der Vorführung des Dokumentarfilms „Feindberührung“ (Regie: Heike Bachelier, 2010).

Im Anschluss, von 17:00 bis 18:30 Uhr, folgt ein moderiertes Gespräch mit den Zeitzeugen und Protagonisten Hartmut Rosinger (vor Ort) und Peter Wulkau (digital zugeschaltet), moderiert von Dr. Matthias Wanitschke, Thüringer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Der Film thematisiert die Bespitzelung durch die DDR-Staatssicherheit, die 1978 zur Verhaftung Wulkaus führte, und wie beide heute gemeinsam für die Aufarbeitung des DDR-Unrechts eintreten.

Zwei Konzerte in der Nicolaikirche

Die St. Nicolaigemeinde lädt herzlich zur Feier des 200-jährigen Bestehens der St. Nicolai-Kirche im Zentrum der Neuen Neustadt in Magdeburg ein. Die Festwoche findet vom 6. bis 13. Oktober 2024 statt und bietet zahlreiche Veranstaltungen, bei denen die Gemeinschaft und die Musik im Vordergrund stehen.

Am Samstag, den 12. Oktober, finden zwei Konzerte statt: Um 14 Uhr präsentieren die Schülerinnen und Schüler des Magdeburger Telemann-Konservatoriums ihr Können in der Nicolaikirche, Nicolaiplatz. Im Anschluss, um 16 Uhr, wird ein Liedersingen mit Chören auf dem Nicolaiplatz unter der Leitung von KMD M. Scholl veranstaltet.

The Wake Woods und Screw FM im Magdeburger Flowerpower

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei, und alle sind eingeladen, gemeinsam zu feiern und die kulturelle Vielfalt der St. Nicolai-Gemeinde zu erleben.

Am Breiten Weg 252 in Magdeburg findet die Veranstaltung "Flowerpower" statt, bei der die Berliner Band The Wake Woods ihr neues Live-Album "Berlin Bang!" feiert. Die Gruppe bringt eine energiegeladene Mischung aus Rock'n'Roll, Heavy Blues und Indie-Rock auf die Bühne, die laut Metalglory (2022) so beeindruckend ist, dass "...so manche Stonerband die eigene Schwiegermutter verkaufen würde." Die Band, die unter anderem in der Berliner Waldbühne als Support von The Who vor fast 20.000 Fans aufgetreten ist, hat ihre neue Live-Platte im Gepäck.

Mit dabei an diesem Abend ist auch eine Magdeburger Band. Screw FM spielen Heavy Rock.

Die Veranstaltung beginnt mit Einlass um 19 Uhr und dem Konzertstart um 20 Uhr. Der Eintrittspreis an der Abendkasse beträgt 10 Euro. Im Anschluss wird es eine Aftershow mit DJ geben.

Markttag in der Megedeborch des Kulturhistorischen Museums Magdeburg

Am Samstag, den 12. Oktober 2024, findet von 10 bis 15 Uhr der "Öffentliche Markttag" in der historischen Spielstadt Megedeborch statt. Zu zahlen ist der reguläre Eintritt ins Kulturhistorische Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Die Megedeborch ist eine historische Spielstadt, die speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert wurde. Hier können die Teilnehmer in die Rollen von Handwerkern, Kaufleuten und anderen Berufen schlüpfen und in einer spielerischen Umgebung aktiv am Wirtschaftsleben teilnehmen. Bei dem Markttag haben die Besucher die Möglichkeit, verschiedene Stände zu erkunden, Handwerkskunst zu bestaunen und mit den jungen Marktbewohnern zu interagieren. Die Veranstaltung bietet nicht nur eine unterhaltsame, sondern auch lehrreiche Erfahrung und fördert das Verständnis für historische Handelspraktiken und soziale Interaktionen.

"Liebe quält" mit Stephan Michme im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Am 12. Oktober 2024, um 19.30 Uhr hat Stephan Michme im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 mit seinem Comedy-Programm "Liebe quält" einen Auftritt. In diesem Soloabend setzt sich Michme humorvoll und pointiert mit den Widersprüchen des Lebens und der Liebe auseinander.

Das Stück sei kein klassisches Herz-Schmerzprogramm, sondern thematisiert die Spannung zwischen Ankommen und Weitergehen, zwischen öffentlichem Auftreten und privater Zurückhaltung, so eine Ankündigung. Dabei lässt der ehemalige Popstar und heutige Vater absurde, reale Beobachtungen und wilde Ideen zu einer humorvollen und nachdenklichen Show verschmelzen. Stephan Michme, 52 Jahre alt, geboren in Magdeburg, zeigt in dieser Aufführung eine neue künstlerische Seite von sich.

in weiterer Termin des Programms ist 30. Oktober ebenfalls um 19:30 Uhr.

„Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bringt Marion Bach und Heike Ronniger zusammen mit ihrer Bordkapelle, bestehend aus Oliver Vogt und Christoph Deckbar, auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Nach ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ stehen sie nun wieder fest auf dem Boden der Tatsachen – oder zumindest versuchen sie es.

Unter der Regie von Frank Voigtmann und basierend auf einem Buch von Voigtmann und Robert Schmiedel, thematisiert das Programm auf humorvolle Weise die politischen und gesellschaftlichen Missstände in Deutschland. Während Deutschland einst als Vorbild galt, kann es heute nur noch belächelt werden. Die Ampelregierung, die Schuldenbremse und die „Doppel-Wumms“-Politik werden dabei ebenso durch den Kakao gezogen wie der Zustand des Bildungssystems und der Fachkräftemangel in zahlreichen Bereichen.

Ob es nun um das Verfassungsgericht, künstliche Intelligenz oder Klimakleber geht – in „Kein Verstand in Sicht“ werden aktuelle Themen scharfzüngig und mit einer ordentlichen Portion Satire auf die Bühne gebracht.

Nachmittagsvorstellungen gibt es am 23. und 30.10. um 15 Uhr. Abendtermine sind für den 12., 17., 18., 24. und 31.10. geplant. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Seit dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

Selbsthilfegruppen laden in die Festung Mark in Magdeburg ein

Die Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen sowie die dort organisierten Gruppen laden herzlich zum „Selbsthilfetag“ ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben Besucher die Möglichkeit, sich über eine Vielzahl von Selbsthilfegruppen zu informieren und in den Austausch zu treten. Der Selbsthilfetag findet am Samstag, den 12. Oktober, von 11:00 bis 15:00 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall statt.

Rund 45 Selbsthilfegruppen, darunter Morbus Osler, Restless Legs, Frauen nach Krebs und Sternenkinder, präsentieren sich und zeigen, wie Selbsthilfe wirken kann. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit zwei Fachvorträgen zu den Themen Resilienz und Trauerbewältigung sowie musikalischen Pausen sorgt für eine anregende und entspannte Atmosphäre. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen und Netzwerke aufzubauen.

„Heimat - eine Suche“ im Magdeburger MDR-Landesfunkhaus

Die Ausstellung „Heimat - eine Suche“ im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg ist bis zum 4. November zu sehen. Sie bildet den 18. Herbstsalon des Kunstvereins Herbstsalon und wird in Kooperation mit der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften (VDIG) präsentiert.

Gezeigt werden Werke der italienischen Malerin Claudia Buttignol und des deutschen Bildhauers Klaus Cenkier. Buttignols Arbeiten zeichnen sich durch eine poetische, ätherische Ästhetik aus, während Cenkier kraftvolle Metallobjekte schafft. Beide Künstler setzen sich in ihrer Kunst mit dem Thema „Heimat“ auseinander, was zu spannenden Kontrasten zwischen den Materialien und künstlerischen Ansätzen führt.

Zur Vernissage am 28.9. sprechen Lothar Günther und Rita Marcon-Grothausmann sowie Oliver Scharfbier. Begleitet wird der Nachmittag musikalisch vom duo riendo aus Leipzig.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Malerei von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Spieltag beim CVJM

Am 12. Oktober 2024 findet ab 11 Uhr der 6. Magdeburger Spieletag in der Tismarstraße im Stadtfeld-Ost statt. Spielefans aller Altersgruppen sind herzlich eingeladen, aus über 500 Gesellschaftsspielen zu wählen und diese kostenlos auszuleihen und auszuprobieren.

Ob schnelle Spiele, kooperative Abenteuer, alte Klassiker oder Dauerbrenner – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Teilnehmer können auch eigene Spiele mitbringen und Gleichgesinnte treffen. Für das leibliche Wohl wird mit Snacks und Getränken zu kleinen Preisen an der Theke gesorgt. Der Eintritt ist frei, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Spieletag wird seit 2022 zweimal jährlich im Haus des CVJM Magdeburg veranstaltet und bietet eine Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und einen ereignisreichen Tag voller Spaß und Spiele zu genießen.

Nachtflohmarkt in den Messenhallen

Der Nachtflohmarkt in Magdeburg, der seit über 20 Jahren zu den bekanntesten Märkten in Deutschland gehört, findet am 12. Oktober 2024 statt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Messe Magdeburg am Elbauenpark und zieht jedes Mal rund 250 Händler sowie tausende Besucher an.

Mit einer Gesamtfläche von nahezu 9.000 Quadratmetern erstreckt sich der Markt über drei Messehallen, die gepflegt, beheizt und gut beleuchtet sind, was ein angenehmes Trödelflair schafft. Die Messehallen befinden sich an der Tessenowstraße.

Ausverkauft und abgesagt in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für die "Kleinstadtnovelle" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 sowie für Ausbilder Schmidt um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Ihren Auftritt abgesagt haben Marianne Neumann und Band im Alten Theater.