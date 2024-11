18. November Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 18. November 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Konzert: Jazz mit Oren Levanon Quartett

Das Oren Levanon Quartett gibt am 18.11. im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Jazz in der Kammer“ ein Konzert im Forum Gestaltung. Die Besetzung besteht aus Ugo Aloni am Schlagzeug, Povel Widestrand am Klavier, Johann Greve am Bass und Oren Levanon selbst an der Gitarre.

Oren Levanon, der Leiter des Ensembles, wuchs in einer musikalischen Familie auf und begann im Alter von sechs Jahren mit klassischem Klavierunterricht. Mit 14 Jahren entdeckte er die Gitarre für sich und machte sie schnell zu seinem Hauptinstrument. In dieser Zeit entwickelte er auch eine große Leidenschaft für den Jazz, die ihn dazu veranlasste, bei einigen der renommiertesten israelischen Jazzmusiker zu lernen.Im Jahr 2015 zog Oren nach Berlin, um ein aktiver Teil der dynamischen Jazzszene der Stadt zu werden. Dort erwarb er seinen Bachelor-Abschluss am Jazz-Institut Berlin und studierte bei einigen der bekanntesten deutschen Jazzmusiker.

Orens tiefes Verständnis sowohl für Jazz als auch für klassische Musik prägt sein Spiel und spiegelt sich in seinen innovativen Kompositionen wider. Dabei bleibt sein Ziel stets dasselbe: Musik zu schaffen, die authentisch und aus dem Herzen spricht. Das Konzert verspricht ein inspirierendes Erlebnis für alle Liebhaber des modernen Jazz, das die Vielseitigkeit und die künstlerische Tiefe des Oren Levanon Quartett unter Beweis stellt.

Das Oren Levanon Quartett spielt am Montag, 18. November, ab 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10.

Lesung aus "Body. Leben im falschen Körper" mit Christine Fehér in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am 18. November 2024 findet in Magdeburg eine Lesung aus dem Roman "Body. Leben im falschen Körper" von Christine Fehér statt. Die Autorin erzählt die Geschichte von Ulli, einer fünfzehnjährigen Jugendlichen, die sich in ihrem Körper nicht richtig fühlt und als Junge lebt. Bereits in ihrer Kindheit wird Ulli mit Ausgrenzung konfrontiert, da sie nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht und sich in ihrer Identität als „anders“ erlebt.

Die Veranstaltung, die in Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg organisiert wird, beginnt um 17 Uhr. Der Veranstaltungsort ist die Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

"Die Enthüllungen des Correctiv-Netzwerks" von Marcus Bensmann in Magdeburger Stadtbibliothek

Am 18. November 2024 wird der Journalist Marcus Bensmann in Magdeburg aus seinem Buch "Die Enthüllungen des Correctiv-Netzwerks" lesen. In diesem Werk bündelt er die Ergebnisse jahrelanger Recherchen des Netzwerks zur Alternative für Deutschland (AfD). Bensmann rekonstruiert die Pläne der Partei, beginnend mit einem geheimen Treffen in Potsdam bis hin zu ihren Bestrebungen, grundlegende demokratische Werte abzuschaffen.

Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 statt. Sie wird in Kooperation mit den Vereinen Miteinander und Lassa durchgeführt.

Bühne: Offenes Mikro am Montag im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Diesen Montag, 18.11., heißt es wieder „Platz da!“ im Kabarett „...nach Hengstmanns“. Bei diesem Format geben Sebastian und Tobias Hengstmann, die an diesem Abend als Moderatoren fungieren, Bühne und Mikrofon für andere frei.

Magdeburger wie Talente aus der Region werden auch an diesem Montag die Plattform nutzen, ihr Talent vor Publikum zu präsentieren. Ob singen, tanzen oder ungewöhnliche Kunststücke – jeder ist eingeladen, seine Fähigkeiten zu zeigen, so die Überzeugung der Initiatoren. Das Besondere an dieser offenen Bühne ist, dass es keine Einschränkungen gibt, was vorgeführt werden kann. Durch die Vielfalt der Talente sollte die Veranstaltung auch in der November-Ausgabe zu einem abwechslungsreichen Erlebnis werden.

Wer Interesse hat, sich zu beteiligen, kann sich mit einer kurzen Beschreibung seiner Darbietung per E-Mail an nach@hengstmanns.de bewerben. Die Auftritte sollten eine Dauer von maximal zehn Minuten nicht überschreiten. Der Eintritt ist für Publikum wie Akteure frei.

"Platz da! Hengstmanns offene Bühne" beginnt am Montag, 18. November, um 19.30 Uhr im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Schreibkräfte-Ausstellung im Magdeburger Forum Gestaltung

Am 16. November wurde im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 9 in Magdeburg die Vernissage der Sammlung Schreibkräfte eröffnet. Die Ausstellung umfasst 41 Originalkunstwerke, die aus 16 bis 17 Ausgaben der Literaturzeitschrift Schreibkräfte hervorgegangen sind. Diese Werke warten darauf, im Rahmen einer Petersburger Hängung präsentiert zu werden.

Die Sammlung wird von Herbert Karl von Beesten kuratiert, der diese Ausstellung als eine seiner letzten Aktionen im kreALTiv-Labor vorbereitet, bevor das Kreativzentrum Ende 2024 schließt. Die Sammlung Schreibkräfte stellt eine besondere Verbindung von Kunst und Literatur dar, mit Werken, die nicht nur visuelle, sondern auch literarische Kreativität vereinen. Besucher können die Originalwerke bewundern und sich in die Welt der Kunst und Literatur vertiefen.

Die Ausstellung ist auch an den folgenden Tagen geöffnet: am 17., 18. und 19. November 2024 jeweils von 13 bis 17 Uhr im kreALTiv-Labor (Brandenburger Str. 9, Raum 1.15) im Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum.

Fotografie: Nihad Nino Pušija und die "Neueste Neustadt"

Nihad Nino Pušija ist bekannt für seine eindrucksvollen Fotoreportagen, die er üblicherweise in Osteuropa oder seiner Heimatstadt Berlin erstellt. Sein Fokus liegt auf Minderheitenpositionen, Flüchtlingsthemen, Integration und den europäischen Roma. Mit seinen Arbeiten war Pušija Teil des 1. und 2. Roma-Pavillons auf der Biennale Arte in Venedig in den Jahren 2007 und 2011.

Für das Projekt #moritz4all hat er mehrfach Magdeburgs Neue Neustadt besucht, um die Menschen kennenzulernen und zu fotografieren, denen er begegnete. Entstanden ist eine Sammlung ausdrucksstarker Porträts, die die Vielfalt und Lebendigkeit des Stadtteils widerspiegeln, in dem die abgebildeten Personen leben und wirken. Die Ausstellung "Neueste Neustadt" bietet somit eine Momentaufnahme eines dynamischen und diversen Kiezes.

Die Ausstellung ist bis 1. Dezember 2024 in der HofGalerie im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1 zu sehen. Die HofGalerie ist während des Veranstaltungsbetriebs täglich geöffnet und öffnet etwa eine Stunde vor der ersten Veranstaltung.

„Mosaik der Vielfalt“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung „Mosaik der Vielfalt“ läuft derzeit in der Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 in Magdeburg. Im Rahmen eines zweitägigen Workshops, geleitet vom Künstler Ammar Assali, ist dieses besondere Kunstwerk mit der Beteiligung vieler Mitwirkender entstanden. Die einzelnen Kacheln des Mosaiks symbolisieren die Vielfalt der Menschen und wurden zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt.

Die Ausstellung läuft bis 23. November. Geöffnet ist die Stadtbibliothek Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Moritzhof am Moritzplatz 1.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf waren mehr für "Der Mann, der eine Blume sein wollte" ab 9 und ab 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 zu haben. Gegebenenfalls sind an der Tageskasse Resttickets erhältlich.