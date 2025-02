Ein Live-Podcast, Humor, Kunst und Wissen - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 19.2.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 19. Februar 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Live-Podcast "Sucht & Süchtig" im OLi in Magdeburg

Der Live-Podcast "Sucht & Süchtig" ist im OLi in der Olvenstedter Straße 25a in Magdeburg veranstaltet. Hagen Decker und John Cook lernten sich während ihrer Sucht-Therapie kennen und entwickelten den Podcast zunächst als Dokumentation ihrer eigenen Heilung. Ohne ein festes Konzept entstanden die ersten Folgen als Teil ihrer Therapie-Übung. Inzwischen zählt das Format mit 2,5 Millionen Streams zu den erfolgreichen Podcasts im deutschsprachigen Raum.

Die Veranstaltung findet am 19. Februar um 19 Uhr im OLi in der Olvenstedter Straße 25 in Magdeburg statt. Der Abend richtet sich an abstinente Süchtige, Menschen, die eine Suchterkrankung bewältigen möchten, sowie an alle weiteren Interessierten.

Während der Veranstaltung wird kein Alkohol ausgeschenkt. Zudem wird darum gebeten, rund um das Gebäude auf den Konsum von Cannabis zu verzichten. Eine Kontrolle des Konsumverhaltens erfolgt nicht, jedoch soll den Gästen ein Umfeld mit möglichst wenigen potenziellen Triggern geboten werden.

"Mein Herz ließ sich nicht teilen" mit Claudia Wenzel im Magdeburger Forum Gestaltung

Die Schauspielerin Claudia Wenzel präsentiert im Rahmen der Neuen Mittwochs­gesellschaft ihre Autobiografie "Mein Herz ließ sich nicht teilen". Die Lesung findet am Mittwoch, 19. Februar 2025, um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 statt.

Claudia Wenzel wirft zum 35. Jahrestag des Mauerfalls einen kritischen und persönlichen Blick auf ihr Leben in der DDR und das wiedervereinigte Deutschland. Trotz wiederholter Gastspiele in der Bundesrepublik entschied sie sich stets für die Rückkehr in ihre ostdeutsche Heimat. Gleichzeitig wuchs ihre Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen der DDR. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Rüdiger Joswig engagiert sie sich heute für die Erinnerung an die deutsche Teilung und deren Auswirkungen.

In ihrer Autobiografie reflektiert Claudia Wenzel über die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen seit der Wiedervereinigung. Sie thematisiert die Frage, ob die Wiedervereinigung ihr Versprechen erfüllt hat und inwieweit die Mauer noch immer in den Köpfen der Menschen existiert.

Claudia Wenzel wurde 1959 in Lutherstadt Wittenberg geboren und war nach ihrem Schauspielstudium am Leipziger Schauspielhaus tätig. Nach der Wende spielte sie unter anderem am Maxim-Gorki-Theater in Berlin sowie in zahlreichen Fernsehserien. Seit 2003 ist sie mit Rüdiger Joswig verheiratet.

Vortrag der AG Genealogie im Literaturhaus Magdeburg

Der Vortrag "Ein Westfale im Magdeburgischen Land" der AG Genealogie im Literaturhaus Magdeburg von Britta Meldau und Mathias Hille ist im Literaturhaus in Magdeburg in der Thiemstraße geplant geplant. Thema ist die Familiengeschichte des Mediziners Dr. Johann Wilhelm Tolberg. In den letzten Jahren konnten zahlreiche neue Fakten zu seiner Herkunft und seinen Nachfahren erforscht werden. Während seine Verdienste für die Medizingeschichte bekannt sind, gibt es über seine privaten Verhältnisse noch offene Fragen.

Die Veranstaltung beginnt am 19. Februar 2025 um 17 Uhr, der Einlass ist ab 16.30 Uhr möglich. Der Eintritt ist frei.

Johann Wilhelm Tolberg wurde 1762 als Sohn eines Schreiners in Iserlohn geboren. Nach einem Studium der Theologie in Halle (Saale) wechselte er zur Medizin und wurde später als Knappschaftsarzt in Schönebeck tätig. Dort eröffnete er das erste Soleheilbad Deutschlands und begründete damit die wissenschaftliche Soleheilkunde. Die Lebenswege einiger seiner Nachfahren lassen sich bis heute nachvollziehen. Der Vortrag gibt Einblicke in den aktuellen Forschungsstand und weist auf noch ungeklärte Aspekte der Familiengeschichte hin. Die genealogische Forschung basiert auf Archivalien aus Iserlohn und Schönebeck, Kirchenbüchern, Chroniken sowie digitalisierten und privat bereitgestellten Dokumenten.

Vortrag von Hendrik Liersch zur Corvinus Presse im Literaturhaus Magdeburg

Der Verleger und Inhaber der Corvinus Presse, Hendrik Liersch, stellt seine Arbeit im Literaturhaus in Magdeburg in der Thiemstraße 7 vor. Termin ist am 19. Februar 2025 um 19 Uhr, der Einlass ist ab 18.30 Uhr möglich. Der Eintritt ist frei.

Liersch gibt einen Einblick in die Produktion von Pressendrucken, Künstlerbüchern und Büchern in größeren Auflagen, die seit 1990 in seiner Presse entstanden sind. Bislang wurden mehr als 240 Künstlerbücher veröffentlicht.

Viele der Bücher enthalten Grafiken, Zeichnungen, Linolschnitte oder Radierungen von Künstlern wie Horst Fussel, Schoko Casana Rosso, Frank Wildenhahn, Zopf Voskuhl und Petrus Akkordeon. Die Werke der Corvinus Presse sind in renommierten Bibliotheken weltweit vertreten und wurden unter anderem in der Universitätsbibliothek der FU Dahlem ausgestellt. Für seine buchkünstlerischen Leistungen erhielt Hendrik Liersch 2009 den V.O. Stomps-Preis der Stadt Mainz. Zahlreiche Bücher werden während des Vortrags zur Veranschaulichung präsentiert.

Kabarettprogramm "An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0" in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm "An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0" wird in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a aufgeführt. Die aktualisierte Fassung des Programms für 2023-2024 wird von Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie alternierend von Rolf Schinzel oder Oliver Vogt präsentiert. Die Regie führen Michael Rümmler und Hans-Günther Pölitz. Das Buch stammt von Hans-Günther Pölitz mit Beiträgen von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Musikalische Werke von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler begleiten das Programm.

Die Vorstellungen finden am 19. und 26. Februar um 15 Uhr sowie am 20. und 28. Februar, am 1., 8., 12., 15., 20., 26. und 27. März sowie am 20., 23., 24. und 30. April jeweils um 20 Uhr statt.

Das Programm setzt sich humorvoll mit der Bedeutung von Mut in verschiedenen gesellschaftlichen und historischen Kontexten auseinander. Es greift Zitate von historischen Persönlichkeiten auf und verbindet sie mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Das Kabarett bietet eine Mischung aus Satire und musikalischen Einlagen, die das Publikum zum Nachdenken anregen soll.

Kabarett "Ausgezählt!" mit Herfurth, Hengstmann & Hengstmann in Magdeburg

Das Kabarettprogramm "Ausgezählt!" mit Franziska Hengstmann, Heiko Herfurth und Tobias Hengstmann wird an mehreren Terminen im Kabarett "...nach Hengstmanns" in Magdeburg präsentiert. Die Vorstellungen finden am 19. und 21. Februar, 6. und 21. März, 10. April, 1. Mai und 8. Mai 2025 jeweils um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 statt.

Das Programm greift gesellschaftliche und politische Themen auf und verbindet sie mit einer Mischung aus Spielszenen, Conferencen und Musik. Das Autorenteam Frank, Sebastian und Tobias Hengstmann sowie Heiko Herfurth hat einen Text entwickelt, der Raum für Improvisationen lässt und das Publikum aktiv in die Darbietung einbindet.

„Die höflichen…“ in Magdeburger Stadtbibiothek

Am 19. Februar 2025 wird die Magdeburger Lesebühne „Die höflichen…“ eine Performance-Lesung in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 präsentieren. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Mit scharfsinnigen Texten und spitzer Zunge sorgt die Lesebühne für Unterhaltung und regt zum Lachen, Träumen und Nachdenken an. Die Mitglieder Lars Johansen, Sandy Gärtner, Leonard Schubert und Jessica Denecke teilen eine Leidenschaft für Sprache und setzen es sich zum Ziel, ihre eigenen Werke lebendig werden zu lassen.

"Vom Krökentor zum Tunnel" – Führung durch die nordwestliche Altstadt in Magdeburg

Am 19. Februar 2025 wird eine Führung durch die nordwestliche Altstadt von Magdeburg angeboten. Diese führt durch ein Gebiet, das zwischen dem Bahnhofsgelände und der Erzbergerstraße begrenzt ist. Der Teil der Altstadt war viele Jahre wenig beachtet, ist jedoch durch seine Festungs-, Kasernen- und zahlreiche Schulbauten von historischer Bedeutung für Magdeburg. In den letzten Jahren sind dort moderne Wohnbebauungen mit historischen Bezügen entstanden, wie im Ravensberg- und Virchow-Quartier oder dem Luisencarré.

Die Führung beginnt um 15 Uhr am Krökentor in der Erzberger Str. und wird von Nadja Gröschner und Frank Kornfeld geleitet. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Veranstaltung nicht für Personen unter 12 Jahren geeignet ist und keine Ermäßigungen auf den Ticketpreis gewährt werden. Der Unkostenbeitrag in Höhe von 9 EUR ist vor Ort zu bezahlen.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Volkshochschule durchgeführt. Karten sind online unter www.feuerwachemd.de oder telefonisch unter 0391/602809 erhältlich.

Kunst aus Litauen im Magdeburger Antiquariat

Im Jahr 2025 zeigt das Magdeburger Antiquariat in vier Ausstellungen Originalgrafik und andere künstlerische Arbeiten auf Papier. Die zweite Ausstellung präsentiert Kunst aus Litauen und ist vom 10. Februar bis zum Monatsende zu sehen.

Die Buch- und Graphikhandlung befindet sich in der Liebigstr. 6. Die Öffnungszeiten des Antiquariats sind wie folgt: Dienstag und Mittwoch von 12 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr sowie Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

„Südamerika – Pampa, Sierra und die Anden“ im Magdeburger Moritzhof

In der HofGalerie des Moritzhofs, Moritzplatz 1, ist bis 22. Februar eine Ausstellung mit Fotografien von Astrid Gäckler zu sehen. Die HofGalerie öffnet täglich etwa eine Stunde vor der ersten Veranstaltung.

Unter dem Titel „Südamerika – Pampa, Sierra und die Anden“ dokumentiert Gäckler eine 14.000 Kilometer lange Reise, die sie gemeinsam mit Heidi und einem selbst ausgebauten Ford Transit durch Uruguay, Argentinien und Chile unternahm. Die beeindruckenden Landschaften und spannenden Momente der Städte wurden in Hunderten von Fotos festgehalten, die trotz der überwältigenden Vielfalt nur einen Bruchteil der Erlebnisse abbilden können. "Es blieb unmöglich all die atemberaubende Schönheit der Landschaften und die spannenden Momente in den Städten gänzlich festzuhalten und die wahre und teilweise überwältigende Faszination auch nur ansatzweise bildlich ausdrücken zu können", sagt die Fotografin.

Partys in Magdeburg

Flowerpower: Das Flowerpower in der Nähe des Hasselbachplatzes hat Dienstag bis Freitag ab 19 Uhr geöffnet und bietet Musik vom DJ. Zu finden ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252.

Festung Mark: Luises Garten ist für den Winter ins Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall gezogen. Eine Party beginnt am 19.2. um 19 Uhr.

Nachdenker: Am 19.2. ist im Nachdenker Zeit für ein Musikbingo mit DJ Bugs. Beginn in der Olvenstedter Straße 43 ist um 20.30 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Vom Fischer und seiner Frau" um 9 und 11 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25.

Gegebenenfalls sind an der Tageskasse noch Restkarten erhältlich.