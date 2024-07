Musik, ein Besuch im Technikmuseum und Kunst gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 2. August 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 2. August 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

„¡Pendejo!“ spielen im Magdeburger Flowerpower

„¡Pendejo!“ ist eine Heavy-Rock-Band aus den Niederlanden, gegründet von zwei Cousins mit einer gemeinsamen Vergangenheit in Lateinamerika. Ihre Musik wird als schwer, süchtig machend, rau und groovend beschrieben, oder wie ein spanischer Kritiker es so treffend formulierte: „Heavy Rock auf Spanisch mit Eiern so groß wie die von Danny De Vito“.

Am 7. Dezember 2007 spielte „¡Pendejo!“ ihr erstes Konzert in Caracas, Venezuela. Seit diesem denkwürdigen Auftritt hat die Band zahlreiche Tourneen in Europa und Lateinamerika absolviert und die Bühne mit einflussreichen Größen wie „Fu Manchu“, „Karma To Burn“, „Mondo Generator“ und „Helmet“ geteilt. Außerdem unterstützten sie „Monster Magnet“ auf deren Europatour im Jahr 2018.

Im letzten Herbst nahm „¡Pendejo!“ ihr viertes Studioalbum ‘Volcán’ mit Produzent Pieter Kloos (bekannt für Arbeiten mit Motorpsycho, Ween, Barkmarket, Peter Pan Speedrock) auf und setzte damit ihre wilde Reise fort, bei der Blasinstrumente auf schwere Gitarren treffen.

Ein Konzert gibt die Band am 2.8.2024 im Flowerpower im Breiten Weg 252. Einlass ist ab 19 Uhr, der Beginn gegen 20.30 Uhr. Angesetzt ist auch eine Aftershow mit DJ Don Krawallo.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

"Im Papier - Himmelreich" mit Objekten und Bildern von Anita Schubert

Noch bis zum 9. August 2024 findet in der Galerie Himmelreich in Magdeburg die Ausstellung "Im Papier - Himmelreich" mit Objekten und Bildern von Anita Schubert statt. Die Galerie befindet sich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Anita Schubert, geboren 1937 in Breslau, verwendet in ihren Arbeiten überwiegend Papier, das bereits für andere Aufgaben genutzt wurde, wie aufgebrühte Teebeutel, Verpackungen, bedruckte Plakate und handgeschriebene Briefe. Schubert glaubt, dass sie dieses verbrauchte Material in eine neue Zustandsform transformieren kann, in einen "Papierhimmel", in dem es mit neuer Bedeutung und Botschaft weiterlebt.

Schubert besuchte die Grund- und Oberschule in Magdeburg und absolvierte eine Lehre zur Damenmaßschneiderin bei Heinz Bormann in Magdeburg. Von 1961 bis 1964 studierte sie Grafikdesign an den Fachschulen für Angewandte Kunst in Magdeburg und Berlin. 1971 wurde sie Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR und 1990 im Künstlerbund Mecklenburg/Vorpommern im BBK. Heute lebt und arbeitet sie in Neddemin bei Neubrandenburg. Ihre Hauptarbeitsgebiete umfassen Papier und Textil, Collagen, Pulppainting, handgeschöpfte Papiere, Gewänder und Objekte. Schubert hatte zahlreiche Personalausstellungen und Beteiligungen im In- und Ausland.

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse Restkarten erhältlich.