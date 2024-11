2. DEZember Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 2. Dezember 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"In einem tiefen dunklen Wald" im Magdeburger Opernhaus

Derzeit wird im Magdeburger Opernhaus das Familienstück "In einem tiefen, dunklen Wald" für ein Publikum ab 6 Jahren gezeigt. Eine Vorstellung findet am 25.11. um 11 Uhr in der Einrichtung im Universitätsplatz 9 statt.

Die Geschichte: Prinzessin Henrietta-Rosalinde-Audora ist das einzige Kind ihrer königlichen Eltern, die ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Bei der Wahl eines Bräutigams allerdings können sie es ihr nicht recht machen. Dafür hat die Prinzessin eine Idee: Sie möchte sich von einem gefährlichen Untier entführen lassen. Denn gegen ein solches kommt nur der mutigste Prinz an. Und den will sie heiraten. Allerdings muss das Untier Vegetarier sein, schließlich möchte Henrietta-Rosalinde-Audora nicht verspeist werden. Guter Plan! Sogleich verbreitet sich die Nachricht von der Entführung bis ins allerkleinste Königreich, nach Lützelburgen. Dort lebt Prinzessin Simplinella. Ihr ist es egal, dass ein männlicher Retter gesucht wird, schließlich fühlt sie sich mutig genug, gegen Ungeheuer zu kämpfen.

Konzertante Lesung „Sag, dass Jerusalem ist“ im Magdeburger Forum Gestaltung

Am Montag, den 2. Dezember 2024, um 20 Uhr, findet im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 eine konzertante Lesung statt. Unter dem Titel „Sag, dass Jerusalem ist“ wird die bewegende Wiederbegegnung von Paul Celan und Ilana Shmueli nach ihrer Jugendzeit im osteuropäischen Czernowitz thematisiert. Beide erlebten die Zeit der Shoah mit ihren Familien auf sehr unterschiedliche Weise, was ihr späteres Leben entscheidend prägte.

Ilana Shmueli wanderte mit ihrer Familie nach Palästina aus und erlebte die Gründung des Staates Israel sowie dessen gesellschaftliche, kulturelle und politische Entwicklung. Paul Celan hingegen verlor seine Eltern durch die Nationalsozialisten und bezog sich zeitlebens auf seine Wurzeln in Czernowitz und im Judentum.

In der Lesung präsentiert Britta Shulamit Jakobi eine emotionale Spurensuche des jüdischen Dichters. Die Reflexionen von Ilana Shmueli, die zwanzig Jahre nach Celans Tod mit „Sag, dass Jerusalem ist“ viele Aspekte, Empfindungen und Gedanken niederschrieb, eröffnen einen tiefen Einblick in die Vielschichtigkeit von Paul Celan. Der Erlebnisbericht spiegelt zudem die Zuneigung und Liebe zwischen Celan und Shmueli wider.

Es werden Werke von V. Ullmann, M. Ravel, F. Mendelssohn-Bartholdy, G. Mahler und M. Gebirtig zu hören sein. Die Lesung umfasst außerdem Texte aus der Briefkorrespondenz von Paul Celan und Ilana Shmueli sowie den „Jerusalemgedichtzyklus“ von Celan und Reflexionen von Ilana Shmueli.

Weihnachten in der DDR Thema für Lesung in der Museumswohnung

Wie war Weihnachten in der DDR? Auf diese Frage stieß der in Magdeburg geborene Journalist Constantin Hoffmann bei seinen Recherchen in Internetforen. Vor allem junge Leute interessierte, ob das christliche Fest ähnlich wie in Westdeutschland gefeiert wurde oder ob es Unterschiede gab. Das in Magdeburg aufgewachsene Pfarrerskind beschloss, daraus ein Buch zu machen. Er befragte Menschen, die in der DDR beruflich mit Weihnachten zu tun hatten: eine Pulsnitzer Pfefferküchlerin, einen Lauschaer Christbaumschmuckhersteller sowie die Künstler Frank Schöbel, Ludwig Gürtler und Peter Schreier.

Aus dem im Mitteldeutschen Verlag erschienenen Buch „Weihnachten in der DDR“ liest der Autor Montag, 2. Dezember, ab 18 Uhr in der DDR-Museumswohnung der MWG in der Hohepfortestraße 61. Darin beschreibt er aus eigener Erfahrung, wie das Fest im sozialistischen Alltag begangen wurde. Humorvoll, authentisch und mit Selbstironie, wie es in einer Ankündigung heißt. Um Anmeldung unter 0391/5698555 wird gebeten. Der Eintritt ist frei.

„Safari zum Himmel – Abenteuer Afrika“ im Magdeburger Oli

Am 2. Dezember 2024, von 19 bis 21.30 Uhr, findet im Oli in der Olvenstedter Straße 25a der Vortrag „Safari zum Himmel – Abenteuer Afrika“ statt. Vater und Sohn, Achill und Aaron Moser, nehmen die Zuschauer mit auf eine beeindruckende Reise durch Afrika – von den weiten Ebenen der Serengeti über das Land der Massai bis hin zum schneebedeckten Gipfel des Kilimandscharo.

Die beiden erzählen von ihren Erlebnissen zu Fuß und im Geländewagen, durch atemberaubende Landschaften und fantastische Tierparadiese. Die Reise ist nicht nur ein Abenteuer, sondern auch eine berührende, emotionale Erkundung, die drei Generationen verbindet – über den Tod hinaus.

Wanderausstellung des Deutschen Bundestags im Blauen Bock in Magdeburg

Die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages macht in Magdeburg Station. Ab 2.12. ist sie im Blauen Bock zu sehen. Bis zum 6.12. gastiert die Ausstellung in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Geöffnet ist am Montag von 12 bis 18 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 14 Uhr.

In der Wanderausstellung können die Besucher dank eines virtuellen 360-Grad-Rundgangs einen Blick hinter die Fassaden der Liegenschaften des Bundestages werfen. Auf 16 Schautafeln und 10 Monitoren erfahren sie alles Wichtige über das Parlament und seine Abgeordneten eine neu entwickelte Augmented Reality Anwendung ermöglicht es, über das eigene Smartphone das virtuelle Betreten des Plenarsaals im Reichstagsgebäude zu erleben. Das Smartphone ist zugleich der Multi Media Guide, der eine vertiefte Auseinandersetzung mit allen Themen – auch später von zuhause aus – zulässt.

Ausstellung des Domglockenvereins Magdeburg in der Stadtbibliothek

Vom 2. bis 31. Dezember 2024 präsentiert der Domglockenverein Magdeburg in der Stadtbibliothek eine Ausstellung zum neuen Domglockengeläut des ältesten gotischen Doms in Deutschland. In dieser Ausstellung wird für die Herstellung von insgesamt zwölf Glocken gesammelt, wobei die größte Glocke, die Creadamus, als Abschluss des Glockengießens geplant ist.

Der Domglockenverein lädt am 2. Dezember von 17 bis 18.30 Uhr zur Vernissage zur Fotoausstellung ein. Die Stadtbibliothek hat ihren Sitz im Breiten Weg 109.

Führung durch das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg

Am 2. Dezember 2024 um 17 Uhr lädt das Stasi-Unterlagen-Archiv in Magdeburg zu einer öffentlichen Archivführung ein. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich ein Bild vom Umfang und der Art der Überlieferung der Staatssicherheit im ehemaligen Bezirk Magdeburg zu machen. Archivmitarbeitende erläutern dabei die Struktur und den Inhalt der Stasi-Unterlagen. Ausstellungsmaterialien sowie Einblicke in Beispielakten von Inoffiziellen Mitarbeitern und Betroffenen vermitteln einen Eindruck von der Arbeitsweise der Staatssicherheit.

Die Führung dauert etwa 90 Minuten. Vor Ort besteht außerdem die Möglichkeit, einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ein gültiges Personaldokument mitzubringen. Zudem können Personen, die bereits einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt haben, Fragen zur Bearbeitung ihrer Anträge stellen. Der Eintritt ist frei.

Swing im Magdeburger Volksbad Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.