Ausgehen in Magdeburg: Veranstaltungen und Events am Ostermontag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 21. April 2025, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Jass mit "Fink 70s Revisited" im Forum Gestaltung Magdeburg

Im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 wird das Jazz-Trio "Fink 70s Revisited" mit seinem unverwechselbaren Klangbild zu hören sein. Der Auftritt beginnt am 21. April 2025 um 20 Uhr. Die musikalische Leitung hat Johannes Fink inne, der mit Cello, Kompositionen und Konzept maßgeblich das Projekt prägt.

Im Mittelpunkt stehen Werke, die den Geist der 1970er Jahre aufgreifen und zugleich experimentelle Ausdrucksformen in den Vordergrund stellen. Die Stücke sind geprägt von freien Improvisationen und einer ungewöhnlichen Instrumentierung. Saxophon, Cello und Schlagzeug verschmelzen dabei zu einem zusammenhängenden Klangkörper.

Die musikalische Besetzung besteht aus Silke Eberhard am Saxophon, Johannes Fink am Cello und Rudi Fischerlehner am Schlagzeug. Gemeinsam schaffen sie eine musikalische Form, die nicht nur retrospektive Elemente aufgreift, sondern auch aktuelle Strömungen des modernen Jazz reflektiert.

Der Abend steht im Zeichen der Verbindung von Struktur und Freiheit, Vergangenheit und Gegenwart. Durch das Zusammenspiel von Komposition und Improvisation entsteht eine Darbietung, die bewusst auf vertraute Hörgewohnheiten verzichtet und zugleich neue Perspektiven innerhalb des Jazz eröffnet.

Gerald Barrys Oper "Salome" im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 wird eine neue Opernfassung des bekannten Dramas „Salome“ gezeigt. Die Musik stammt von dem irischen Komponisten Gerald Barry, der auch das Libretto auf Grundlage des gleichnamigen Schauspiels von Oscar Wilde verfasst hat. Die Produktion enthält gesprochene und gesungene Passagen in englischer, französischer und deutscher Sprache. Deutsche Übertitel ermöglichen das Verständnis des mehrsprachigen Werks. Der Besuch wird ab einem Alter von 14 Jahren empfohlen.

Oscar Wildes Drama aus dem Jahr 1891 dient als Grundlage zahlreicher künstlerischer Bearbeitungen. Neben Vertonungen von Richard Strauss und Antoine Mariotte sowie Interpretationen in anderen Medien hat nun auch Gerald Barry seine eigene Perspektive musikalisch umgesetzt. Die neue Oper greift zentrale Motive wie Begehren, Macht und Wahn auf, interpretiert sie aber mit ungewöhnlichen Szenen und musikalischen Kontrasten. Der gefangene Prophet spricht französisch, der König schwärmt von der Donau, Salome verwendet eine Schreibmaschine, während Elemente einer Frankenstein-Geschichte angedeutet werden.

Die Uraufführung von Gerald Barrys „Salome“ wird am 21. April um 18 Uhr gezeigt. Weitere Aufführungen folgen am 4. Mai ebenfalls um 18 Uhr sowie am 10. Mai um 19.30 Uhr. Jeweils 30 Minuten vor Beginn gibt es im „Einblick“ im Café Rossini zusätzliche Informationen zur Inszenierung. Diese Einführung richtet sich an Interessierte, die Hintergründe zur Komposition, zur Entstehung und zur szenischen Umsetzung erhalten möchten.

Daniel Kehlmanns „Nebenan“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird das Kammerspiel „Nebenan“ gezeigt. Die Bühnenfassung stammt von Daniel Kehlmann und basiert auf dem gleichnamigen Film, den er gemeinsam mit Daniel Brühl entwickelte. Die Aufführungen beginnen am 20. und 21. April sowie am 17. Mai jeweils um 19.30 Uhr. Empfohlen wird der Besuch ab einem Alter von 14 Jahren.

Im Zentrum steht ein Schauspieler, der kurz vor einem Casting nach Hollywood aufbrechen will. Noch vor dem Abflug betritt er eine verbliebene Ostkneipe in seinem Kiez. Dort wird er von einem Stammgast angesprochen, der sich als sein direkter Nachbar entpuppt. Bruno, so der Name des Mannes, lebte einst in derselben Wohnung, die der Schauspieler heute bewohnt. Die Begegnung entwickelt sich schnell zu einer psychologisch aufgeladenen Konfrontation. Bruno gibt persönliche Details preis, die der Schauspieler nie veröffentlicht hat, und unterläuft mit jeder weiteren Bemerkung dessen Selbstbild.

Was zunächst wie ein zufälliges Gespräch wirkt, entpuppt sich als gezieltes Offenlegen struktureller Spannungen zwischen zwei Lebensrealitäten. Die eine geprägt von Prominenz und Wohlstand, die andere von Verlust und Resignation. Die Produktion legt die unversöhnten Nachwirkungen der deutschen Einheit offen und stellt die Frage nach Verantwortung, Macht und Privatsphäre.

Puppentheater Magdeburg zeigt "König Kolossal" von Nis Søgaard

Im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 wird das Stück "König Kolossal" gezeigt. Die Inszenierung richtet sich an Menschen ab 4 Jahren und basiert auf einer Vorlage von Mitsumasa Anno. Die Regie führt Nis Søgaard. Gespielt wird das Stück von Lennart Morgenstern.

Zum Redaktionsschluss waren noch Karten für den 21. April 2025 um 15 Uhr und 16.30 Uhr verfügbar. Weitere Termine waren bereits ausverkauft.

Im Zentrum der Geschichte steht ein König, der überzeugt ist, dass nur das Größte auch das Beste sei. Ob Zahnbürste, Besteck oder Schokolade – in seinem Reich ist alles überdimensioniert. Diese Maßstäbe beeinflussen nicht nur den Alltag des Königs, sondern wirken sich auch auf sein Umfeld aus. Die Erzählung wirft die Frage auf, ob die Figur bereit ist, ihre Haltung zu überdenken.

Die Bühne zeigt eine Welt aus übergroßen Bauklötzen, die mit zahlreichen Puppen und einem Spieler bespielt wird. Dabei wird der Blick auf übertriebene Maßstäbe und Größenwahn gelenkt und zugleich das Kleine gewürdigt. Die Inszenierung kombiniert Humor mit einem klaren inhaltlichen Impuls und lädt zur Auseinandersetzung mit Maß, Perspektive und dem Wert des Unscheinbaren ein.

Rummel auf der Magdeburger Frühjahrsmesse

Bis zum 27. April 2025 findet auf dem Messeplatz „Max Wille“ in Magdeburg die 575. Frühjahrsmesse statt. An insgesamt fünf Wochen sorgt sie jeweils von Mittwoch bis Sonntag für buntes Treiben, rasante Fahrgeschäfte und kulinarische Genüsse. In diesem Jahr gibt es jedoch eine Besonderheit: Am Ostermontag, dem 21. April, ist die Messe ausnahmsweise geöffnet, da der Montag ein Feiertag ist. Geöffnet ist an den Wochenenden ab 15 Uhr, Mittwoch bis Freitag ab 15 Uhr.

Über 40 Schausteller sorgen für ein abwechslungsreiches Programm, das von aufregenden Fahrgeschäften bis zu nostalgischen Klassikern reicht. Das 40 Meter hohe Riesenrad prägt für mehrere Wochen die Silhouette der Stadt, während der „Eclipse“ mit einer Flughöhe von 48 Metern und einer Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h für Nervenkitzel sorgt. Jugendliche dürften besonders vom „Streetfighter“ begeistert sein, einem 18 Meter hohen Überschlagschaukel-Fahrgeschäft. Beliebte Klassiker wie der „Break Dancer“, „Magic“, die Berg- und Talbahn „Musikladen“, die Südseewelle, Twister, Superbob, das Nostalgie-Riesenrad, die Piratenschaukel und der Hindernisparcours „Gaudi-Alm“ ergänzen das Angebot. Auch die Autoscooter „Radio Station“ und „Stardrive“ sind mit dabei. Für Kinder gibt es mehr als zehn Fahrgeschäfte, darunter die Kindereisenbahn, die Avus-Bahn und der Babyflug.

Am Ostermontag, dem 21. April 2025, haben mehrere Magdeburger Museen geöffnet und bieten ein vielfältiges Ausstellungsprogramm für Besucher jeden Alters.

Magdeburger Museen öffnen am Ostermontag

Das Dommuseum am Domplatz 15 zeigt von 10 bis 17 Uhr die Geschichte des Doms und des Domplatzes. Unter anderem werden der Sarg von Königin Editha, Textilien aus diesem und eine prachtvolle Rekonstruktion der Mauritius-Skulptur gezeigt.

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 5 ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet und zeigt die Ausstellungen „Opération Béton“, die sich mit dem ambivalenten Baustoff Beton auseinandersetzt, sowie „Under the Cold Sun“ des Künstlers Andrius Arutiunian.

Ebenfalls geöffnet sind das Kulturhistorische Museum und das Museum für Naturkunde, die von 10 bis 18 Uhr ihre Türen in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 öffnen. Beide Museen präsentieren ihre Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte und Naturkunde.

Das Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Gezeigt werden Exponate zur Technikgeschichte der Region.

Der Jahrtausendturm im Elbauenpark ist ebenfalls geöffnet und kann von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg entsteht ab dem 12. April in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist vom 12. bis 21. April täglich möglich, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Vom 23. April bis 5. Juni gelten dieselben Uhrzeiten, jedoch ausschließlich von Mittwoch bis Sonnabend.

"Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr" - Ausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Künstlerin Anja Dähne präsentiert in der Medizinischen Zentralbibliothek Magdeburg ihre Ausstellung "Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr". Die Ausstellung dokumentiert die künstlerische Entwicklung der Künstlerin von 2019 bis 2025 und widmet sich in erster Linie den Themen Veränderung, neuen Perspektiven, Freiheit und Authentizität.

In ihren Werken, die von Portraits und Akten geprägt sind, spiegelt sich ihre Suche nach neuen Ausdrucksformen wider. Während sie anfangs vor allem mit Aquarell arbeitete, nutzt sie seit Beginn des Jahres 2025 zunehmend Acryl auf Leinwand. Ihre Darstellungen thematisieren Werte wie Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung, wodurch die Figuren in ihren Bildern als handelnde Subjekte und nicht als passive Objekte erscheinen.

Die Ausstellung ist bis zum 15. Juni 2025 während der Öffnungszeiten der Bibliothek zugänglich. Bis zum 26. April ist sie von Montag bis Freitag zwischen 8 und 21 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Medizinische Zentralbibliothek befindet sich auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 im Haus 41.

Hildegard-Knef-Film im Moritzhof Magdeburg

"Ich Will Alles! Hildegard Knef" heißt ein Film von Luiza Schmid, der derzeit im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz gezeigt wird. Vorstellungen sind für den 8., 13. und 18.4. um 18 Uhr, den 20.4. um 17 Uhr, den17. und 21.4. um 15.45 Uhr, den 9.4. um 20.15 Uhr, den 10.4. um 16.15 Uhr, am 11. und 12.4. um 16.30 Uhr, vom 14. bis 16.4. um 16 Uhr sowie am 23. und 30.4. um 15.30 Uhr geplant.

Hildegard Knef: Weltstar, Stilikone, Grand Dame des Chansons, letzte deutsche Diva, Feministin, meinungsstark, umstritten, Spiegel und Gegensatz ihrer Zeit. Als Schauspielerin, Sängerin und Autorin feierte sie internationale Erfolge, erlebte krachende Niederlagen und war mehr als fünf Jahrzehnte schöpferisch tätig. Bereits mit 20 wurde sie Teil der deutschen Öffentlichkeit und nie wieder daraus entlassen. Ihr Lieblingsthema, erfolgreich zu sein, zu scheitern, sich immer wieder neu zu erfinden und - against all odds - immer wieder aufzustehen, macht sie zu einer Expertin des Überlebens. “Ich will alles” zeigt in Form einer filmischen Autobiographie das Bild einer hochbegabten, ehrgeizigen, lakonisch-scharfsinnigen Frau, die der Welt vorführte, wie man Ruhm und Niederlagen überlebt.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal ist Termin am 21.4. im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Swing ist ein Musikstil, der in den 1930er und 1940er Jahren in den USA populär wurde und eine der wichtigsten Formen des Jazz darstellt. Er zeichnet sich durch einen rhythmischen „Swing“-Groove aus, bei dem die Betonung auf den ungeraden Zählzeiten liegt, was den Musikstücken einen tanzbaren und dynamischen Charakter verleiht. Swingmusik wird oft von Big Bands gespielt, die eine Vielzahl von Instrumenten wie Trompeten, Posaunen, Klarinetten und Schlagzeug umfassen. Bekannte Musiker wie Duke Ellington, Benny Goodman und Count Basie prägten diesen Stil und machten ihn zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Kultur und Tanzszene.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Frühjahr zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wurde im Jahr 2024 von 250.000 Menschen besucht. Im Zoo leben 655 Tiere in 154 Arten. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder.

Rundgänge in Magdeburg

Magdeburg ist eine grüne Stadt. Auch wenn in den vergangenen Jahren zahlreiche Bäume wegen Trockenheit, Schädlingsbefall oder Bauvorhaben verloren gegangen sind, finden sich an vielen Stellen Kleingartenanlagen, Grünanlagen und Parks. In einer Serie stellt die Magdeburger Volksstimme Parks in Magdeburg vor.

Gerade im Frühling lohnt sich der Ausflug in die Parks.

Ausverkauft in Magdeburg

Nur noch eine Warteliste gibt es auch für "Ich packe meine Koffer" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19. Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss auch mehr für den Auftritt von Markus Maria Profitlich um 19 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls gibt es noch Tickets an der Abendkasse.