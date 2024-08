23. August Ausgehen in Magdeburg - Swingfest und weitere Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen am Freitag

Musik, Theater und Kunst gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 23. August 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Swingfest und weitere Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 23. August 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Swingfest in Magdeburg

Im 30. Jahr ihres Bestehens versetzt die IG Innenstadt ganz Magdeburg in einen Swing-Rausch. Am 23. und 24. August 2024 präsentiert der Verein auf acht Bühnen mehr als 30 Swing- und Jazzbands aus ganz Deutschland.

Die Bühnen befinden sich nicht nur in der Innenstadt (Schweizer Milchkuranstalt, Puparsch-Bühne am Kloster Gouvernementsberg/Ecke Regierungsstraße, SWM-Sommergarten am Blauen Bock, Schubert-Elektro-Bühne am Café Flair), sondern auch im Stadtpark (Le Frog), in Alte Neustadt (Bodensteiner Biergarten) und in Sudenburg (Sudenburger Biergarten).

Darüber hinaus schickt die IG Nah am Sonnabend, 24. August, 16.00 und19:30 Uhr, einen historischen Straßenbahnzug als Swingbahn durch die Stadt. Er verbindet „Bodensteiner“ und „Sudenburger Biergarten“ mit drei Freibier. Die begehrten Tickets gibt es im „Café Flair“, Breiter Weg 21. Zudem präsentiert die Wobau in der Goldschmiedebrücke am Sonnabend, 24. August, von 11 bis 18 Uhr, ein großes Kinderfest mit über 30 Attraktionen für die Kleinen. Der Zutritt zu allen Bühnen und zum Kinderfest ist frei.

Das sind die Termine für Freitag, 23.8., im Einzelnen:

Wobau-Bühne in der Milchkuranstalt, Schleinufer 8

Reni & The Rhythmboys, 17 bis 17.30, 18.30 bis 19 sowie 20.15 bis 20.45 Uhr;

Swing-Jazzcompany Chemnitz, 17.45 bis 18.15, 19.15 bis 19.45, 21.15 bis 21.45 Uhr

Puparsch-Bühne auf der Wiese am Kloster, Gouvernemetsberg/Regierungsstraße

Le Belles du Swing, 17:00 – 17:30, 18:30 – 19:00, 20:15 – 20:45 Uhr;

Meine Herr’n, 17:45 – 18:15, 19:15 – 19:45, 21:15 – 21:45 Uhr

Bühne Le Frog, Heinrich-Heine-Platz 1

Jazz2Jazz, 17:00 – 17:30, 18:30 – 19:00, 20:15 – 20:45 Uhr;

Premier Swingtett, 17:45 – 18:15, 19:15 – 19:45, 21:15 – 21:45 Uhr

Bühne „Schubert-Elektrotechnik“ Tangerhütte am Café Flair, Breiter Weg 21

Trio beSWINGT, 17:00 – 17:30, 18:30 – 19:00, 20:15 – 20:45 Uhr;

Dixie Kings, 17:45 – 18:15, 19:15 – 19:45, 21:15 – 21:45 Uhr

SWM-Bühne „Nachbars Garten“, Zum Blauen Bock 1 (Rückseite)

Dreamland Swingband, 17:00 – 19:00 Uhr;

Daphne & die Frudies, 19:00 – 22:00 Uhr

Sparkassen-Bühne am „Domkönig“, Danzstraße 13

Boogie-Woogie-Pianist Christian Christl, 17:00 – 17:30, 18:30 – 19:00, 20:15 – 20:45 Uhr;

Martin Müller, 17:45 – 18:15, 19:15 – 19:45, 21:15 – 21:45 Uhr

Bühne Sudenburger Biergarten, Brenneckestraße 94

Viola con Padrinos, 17:00 – 17:30, 18:30 – 19:00, 20:15 – 20:45 Uhr;

Piano Power Station, 17:45 – 18:15, 19:15 – 19:45, 21:15 – 21:45 Uhr

Bühne Bodensteiner Biergarten, Sieverstorstraße 50

SaxLust, 17:00 – 17:30, 18:30 – 19:00, 20:15 – 20:45 Uhr;

Vocal Jazz Duo, 17:45 – 18:15, 19:15 – 19:45, 21:15 – 21:45 Uhr

Project Pitchfork in der Festung Mark

Am Freitag, den 23. August, gibt die deutsche Electro-Band Project Pitchfork im Rahmen ihrer Tour 2024 ein Open-Air-Konzert in der Festung Mark am Hohepfortewall. Das Konzert beginnt um 19.45 Uhr, und der Einlass ist ab 18 Uhr möglich.

Project Pitchfork, 1990 in Hamburg gegründet, zählt zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Vertretern des Dark Electro-Genres. Als Special Guest tritt die Band Oberer Totpunkt auf.

Stadtrundgang und Aufbauhilfe zu den Magdeburger CSD-Aktionswochen

Bunt und vielfältig sollen die Aktionswochen vom 9. bis 25. August mit dem Christopher Street Day (CSD) am 24. August werden.

Am 23. August wird um 18 und 20 Uhr die zweistündige Stadttour "Kreuz und queer durch Magdeburg" im Rahmen des Christopher Street Days angeboten. Sie bietet eine Möglichkeit, Magdeburg aus einer neuen Perspektive zu entdecken, indem sie Orte, Plätze und Architekturen besucht, die von queeren Persönlichkeiten gestaltet, geprägt und verändert wurden. Der Startpunkt ist der Alte Markt vor dem Rathaus. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der CSD wird ehrenamtlich organisiert und mit Spenden finanziert. Für den 24.8. ist das große Straßenfest auf dem Alten Markt geplant. "Beim Aufbau brauchen wir eure Unterstützung. Freitag ab 16 Uhr geht es los, du bist aber auch gerne 18 oder 20 Uhr willkommen zu unterstützen. Gemeinsam stellen wir die Bauzäune auf, schmücken den Platz, Bringen Flaggen an den Laternen an, errichten Zelte für die zahlreichen Info stände, Bauen einen angenehmen backstage Bereich für unsere Künstler und Ehrengäste", so eine Einladung.

Rundgang "Sudenburg bei Nacht"

Am Freitag, den 23. August 2024, um 19 Uhr, lädt Sophie Zincke (Nadja Gröschner) zu einer abendlichen Führung durch Sudenburg ein. Bei dieser Führung wird an die historischen Beiträge ihres Ehemannes Peter zur Entwicklung Sudenburgs vor über 200 Jahren erinnert. Die Tour beinhaltet interessante und amüsante Anekdoten zur Entstehung der Ambrosiuskirche, der Feuerwache und des Gemeindehofs. Zudem werden die historischen Wirtschaftsfaktoren Sudenburgs, wie Zichorie, Zucker und Tabak, thematisiert. Der Treffpunkt ist am Ambrosiusplatz.

Die Führung ist für Besucher unter 12 Jahren nicht geeignet und es gibt keine Ermäßigungen auf den Ticketpreis. Eintrittspreise im Vorverkauf betragen 15 Euro. Karten können über ein Bestellformular bei der Sudenburger Feuerwache oder telefonisch unter der Nummer 0391-602809 bestellt werden.

Deutschland grill den Henssler in Magdeburg

Promis allein reichen nicht mehr, ganz Deutschland muss her: In vier Sonntagabend Primetime-Shows treten prominente Vertreter der Bundesländer zusammen mit Meistern ihres Fachs an, um Steffen Henssler zu grillen. Angelehnt an den Show-Dauerbrenner Grill den Henssler, bringt dieser "Bundesvision Koch-Contest" starke Promis, lokale Größen, unterhaltsamen Lokalkolorit und überraschende Aufgaben auf die Open-Air Bühne in Magdeburg. Moderiert von Laura Wontorra heißt es: "Deutschland grillt den Henssler!" Die Aufzeichnungen finden dieser Tage auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark statt.

Während die Tickets für die übrigen Termine zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft waren, gab es noch Eintrittskarten für den 23.8. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Kartenkauf gibt es online.

Mitteldeutsche Messe für zeitgenössische Kunst in der Messe Magdeburg

Die Mitteldeutsche Messe für zeitgenössische Kunst öffnet zum zehnten Mal ihre Türen und präsentiert Werke von 60 AusstellerInnen, darunter 15 Galerien und Künstlerkollektive sowie 10 NachwuchskünstlerInnen im YoungArtistSpace (YAS).

Die KUNST/MITTE fördert NachwuchskünstlerInnen, und eine Jury prämiert die besten mit dem YAS-Award. Unterstützt wird die Messe von Sachsen-Anhalt, der Landeshauptstadt Magdeburg, Kunststiftungen und Sponsoren. Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt und die Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke eG vergeben Preise.

Di Besucher erwartet in Halle 2 der Messe Magdeburg ein breites Spektrum an Kunstwerken sowie geführte Rundgänge, Musik und Performances. Öffnungszeiten sind am 23.8. von 11 bis 22 Uhr sowie am 24. und 25.8. von 11 bis 19 Uhr.

"Der Raub der Sabinerinnen" im Magdeburger Möllenvogteigarten

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert zeigt das Theater Poetenpack seine Schauspielinszenierungen in Potsdam, Magdeburg und auf zahlreichen Gastspielreisen quer durch Deutschland und in den angrenzenden deutschsprachigen Ländern. Das Jubiläum gibt Anlass, die Komödie "Der Raub der Sabinerinnen" über die Truppe des reisenden Theaterdirektors Emanuel Striese ins Programm aufzunehmen.

Dieser kann ebenfalls auf 25 ereignisreiche Jahre zurückblicken. Gerade hat er sich für ein Gastspiel im Schützenhaus einer kleinen Stadt irgendwo in der Provinz eingemietet, da lernt er auf einer Promotionstour durch die Stadt den Gymnasialprofessor Gollwitz kennen. Verschämt bekennt dieser sich zu einer „Jugendsünde“. Er habe als Student ein Römerdrama um den Heerführer Titus Tatius mit dem Titel „Der Raub der Sabinerinnen“ geschrieben, ein Stück, das aber bis auf das Dienstmädchen niemand kennengelernt habe.

Die Vorstellungen vom "Raub der Sabinerinnen" finden unter freiem Himmel im Möllenvogteigarten statt. Termine sind vom 21. bis 23. August um 19 Uhr und am 25. August um 17.30 Uhr.

Jugendkunstschule zeigt im Werk4 erwachsene Arbeiten

Die Jugendkunstschule Magdeburg ist nicht nur für junge Menschen ein Ort des kreativen Schaffens. Auch Erwachsene, mit oder ohne künstlerische Erfahrung, finden hier kreative Angebote. In den „Kunstsemestern für Erwachsene“ offenbaren renommierte Künstler*innen ihre kreativen Arbeitsweisen und begleiten die Teilnehmenden individuell im künstlerischen Schaffen.

Das Kunstsemester „Gestaltungstechniken“ ist eines dieser thematisch ausgerichteten Angebote für Erwachsene. Der Künstler und diplomierte Restaurator Dietmar Sauer lädt in den wöchentlich stattfindenden Kursstunden zur Entdeckung unterschiedlicher Techniken des bildnerischen Schaffens ein. Dabei ist „der Weg bereits das Ziel“. In der Gruppe wurden die verschiedensten Themen und Gestaltungstechniken bearbeitet: Malerei, Grafik, Plastik, Naturstudium, freies Arbeiten sowie viele andere Techniken wurden dynamisch diskutiert und umgesetzt.

Nun werden ausgewählte Werke der Teilnehmenden, die über einen Zeitraum der letzten zwei Jahre gesammelt wurden, im Q.Hof des Werk4 im Stadtteil Buckau ausgestellt. Die Ausstellung findet im Q.Hof im Werk4, Brauereistraße 4, statt. Die Ausstellung „Gestaltungstechniken“ dauert vom 16. August bis zum 6. September 2024 und kann kostenfrei zu den Öffnungszeiten besucht werden: Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 17:00 bis 21:00 Uhr.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Abgesagt in Magdeburg

Entfallen muss der Auftritt von Fritz Speck im Magdeburger Moritzhof.