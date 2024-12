23. DEZember Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 23. Dezember 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

MDCC Weihnachtssingen in der Avnetarena Magdeburg

Am Montag, den 23. Dezember 2024, wird die Avnet-Arena in Magdeburg erneut zum Ort des traditionellen MDCC Weihnachtssingens. Das Stadion verwandelt sich an diesem Abend in einen festlichen Konzertsaal, der die Besucher in eine winterliche Atmosphäre eintauchen lässt. Um 18 Uhr beginnt das gemeinsame Singen der bekanntesten Weihnachtslieder – ein Highlight für alle Magdeburgerinnen und Magdeburger, die sich in dieser besonderen Kulisse auf das bevorstehende Familienfest einstimmen möchten.

Seit der ersten Ausgabe des Weihnachtssingens hat sich an dem Konzept nichts geändert: Gemeinsam singen, Verbundenheit erleben und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest genießen. Diesmal wird das Event erneut von MDR-Moderator Julian Mengler und dem Stadionsprecher des 1. FC Magdeburg, Jens Hönel, begleitet, die als Motivatoren und Taktgeber das Stadion in Schwung bringen. Musikalisch unterstützt wird das Geschehen vom Projektchor des Konservatoriums Georg Philipp Telemann, der größten Musikschule des Landes Sachsen-Anhalt. Der Chor führt die Anwesenden musikalisch durch den Abend und sorgt für einen unvergesslichen Moment im Kerzenschein unter den Herrnhuter Sternen.

Das MDCC Weihnachtssingen soll nicht nur ein Event, sondern ein Erlebnis für die ganze Familie sein. Jeder, der Lust auf besinnliche Weihnachtsstimmung hat, ist eingeladen, teilzunehmen – unabhängig von Gesangstalent oder Erfahrung. Die Veranstaltung steht für eine entspannte Atmosphäre, in der der Alltagsstress abfallen kann, während gemeinsam die bekanntesten deutschen Weihnachtslieder angestimmt werden.

Wer die Tickets für das Weihnachtssingen erwerben möchte, kann diese online über Biberticket und Vorverkaufsstellen von Biberticket beziehen. Online können maximal zehn Karten pro Käufer erworben werden. Es wird keine Abendkasse geben, sodass eine rechtzeitige Buchung empfohlen wird.

„Platz da! Hengstmanns offene Bühne“ in Magdeburg

Das Kabarett „...nach Hengstmanns“ öffnet am 23.12. seine Türen im Rahmen der Veranstaltungsreihe: „Platz da! Hengstmanns offene Bühne“. Unter der Moderation von Sebastian und Tobias Hengstmann bietet der Abend Talenten aus Magdeburg und Umgebung eine Plattform.

Ganz gleich, ob Gesang, Tanz, Comedy oder originelle Einlagen wie das Jonglieren von Sammeltassen im Handstand – die Bühne steht allen offen, die sich vor Publikum ausprobieren möchten. Einzige Voraussetzung: Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an nach@hengstmanns.de. Die Hengstmann-Brüder betonen: „Es gibt keine Genre-Einschränkungen. Ob Musik, Puppenspiel, Pantomime oder Zirkus – alles ist willkommen, solange es die allgemeinen Regeln von Anstand, Moral und geltendem Recht einhält.“ Unmissverständlich wird klargestellt, dass extremistische Inhalte keinen Platz haben. Der Veranstaltungsrahmen soll vielmehr dazu dienen, die Vielfalt und den kreativen Reichtum der Region auf humorvolle und inspirierende Weise zusammenzubringen. Nicht nur für die auftretenden Künstler ist der Abend ein Highlight, auch Zuschauer sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei, und die Türen des Kabaretts öffnen bereits um 18 Uhr, sodass Gäste die Gelegenheit haben, sich auf den Abend einzustimmen. Auch wenn das Format der offenen Bühne in Magdeburg kein Novum ist, setzen die Hengstmanns auf ihre ganz eigene Note. Das Kabarett, bekannt für scharfzüngige Satire und kreatives Entertainment, verbindet an diesem Abend humorvolle Moderation mit einem breiten Spektrum an Darbietungen.

"Platz da!" beginnt am Montag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Der Eintritt ist frei.

4steps spielen im Magdeburger Allards'

Das Allards' bietet am 23.12. eine Bühne für funky Grooves und ausgelassene Stimmung. Die Magdeburger Band 4steps präsentiert eine Mischung aus selbstkomponierten Funk-Tracks und Klassikern von Legenden wie Maceo Parker, Nils Landgren, Wild Cherry und Otis Redding bei ihrem Weihnachtskonzert.

Die vier Musiker wollen ihr Publikum mit ihrem Groove zum kollektiven Hüftschwingen bringen, so die Veranstalter. An der Posaune und mit markanter Stimme sorgt Markus Hensel, eine feste Größe der Magdeburger Funk-Szene, für die charakteristische Klangfarbe. Gitarrist Sascha Bondiek bringt mit seinen funky Riffs die nötige Energie und musikalische Flughöhe in die Show. Das rhythmische Fundament der Band wird von Mohi Buschendorf am Bass gelegt, während Michael Klein, Solopauker der Magdeburger Philharmonie, am Schlagzeug für den Takt sorgt.

Mit ihrer authentischen Spielfreude und der Leidenschaft für den Funk schaffen die vier Musiker einen „besonderen Funkkontakt“, der niemanden stillstehen lässt, ist einer Ankündigung zu dem Konzert weiter zu entnehmen. 4steps spielen am Montag, 23. Dezember, ab 20 Uhr im Allards’ in der Friesenstraße 58.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 8. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Während viele in schwierigen Zeiten den Rotstift ansetzen, geht der Magdeburger Weihnachtscircus einen anderen Weg: Eine außergewöhnliche Elite internationaler Zirkuskünstler wurde speziell für diese neue Produktion engagiert. Zahlreiche Darbietungen, die in Deutschland noch nie zu sehen waren, garantieren ein Programm voller Staunen, Spannung und Humor.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 23. und 24. Dezember und 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr. Für Heiligabend gibt es außer der Reihe einen Termin am 24. Dezember um 14 Uhr.

Ausstellung des Domglockenvereins Magdeburg in der Stadtbibliothek

Bis 31. Dezember 2024 präsentiert der Domglockenverein Magdeburg in der Stadtbibliothek eine Ausstellung zum neuen Domglockengeläut des ältesten gotischen Doms in Deutschland. In dieser Ausstellung wird für die Herstellung von insgesamt zwölf Glocken gesammelt, wobei die größte Glocke, die Creadamus, als Abschluss des Glockengießens geplant ist.

Die Stadtbibliothek hat ihren Sitz im Breiten Weg 109.

Swing im Magdeburger Volksbad Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Magdeburger Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" um 11 Uhr im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.