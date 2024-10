Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 28. Oktober 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

„Platz da! Hengstmanns offene Bühne“ in Magdeburg

In erster Linie dient das Kabarett der Hengstmanns im Nordabschnitt des Breiten Weges dazu, mit Stücken aus spitzer Feder und mit jeder Menge Stand-up-Elementen den Menschen einen Spiegel vorzuhalten – egal ob den tatsächlich oder vermeintlich Mächtigen oder den ganz normalen Menschen.

Lesen Sie auch: In Magdeburg öffnen die Hengstmanns ihre Bühne und das Mikro

Dieser Ansatz tritt am Montag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr ein wenig in den Hintergrund. Denn unter dem Titel „Platz da! Hengstmanns offene Bühne“ suchen Sebastian und Tobias Hengstmann nach talentierten Menschen aus Magdeburg und Umgebung. Der Eintritt ist auch für das Publikum frei.

Eröffnung der Tage der jüdischen Kultur und Geschichte Magdeburg im Forum Gestaltung

Die offiziellen Eröffnung der Tage der jüdischen Kultur und Geschichte Magdeburg 2024 findet am Montag, den 28. Oktober 2024, um 19:30 Uhr im Forum Gestaltung, Bühne Schinkel-Vischer-Bau, statt. Bei dieser Veranstaltung wird der Hermann-Spier-Preis verliehen, um das Engagement für die jüdische Kultur zu würdigen.

Die Begrüßung erfolgt durch Norbert Pohlmann, und die Veranstaltung wird musikalisch von der Opernsängerin Noa Danon und der Pianistin Khalida Fradkin umrahmt. In diesem Jahr wird die Schul-AG „Stolpersteine“ der Berufsbildenden Schulen Dr. Otto Schlein ausgezeichnet.

Die Laudatio hält Peter Wetzel. Diese Veranstaltung wird vom Forum Gestaltung e. V. in Kooperation mit dem Förderverein "Neue Synagoge Magdeburg" organisiert.

„Mosaik der Vielfalt“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung „Mosaik der Vielfalt“ läuft derzeit in der Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 in Magdeburg. Im Rahmen eines zweitägigen Workshops, geleitet vom Künstler Ammar Assali, ist dieses besondere Kunstwerk mit der Beteiligung vieler Mitwirkender entstanden. Die einzelnen Kacheln des Mosaiks symbolisieren die Vielfalt der Menschen und wurden zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt.

Die Ausstellung läuft bis 23. November. Geöffnet ist die Stadtbibliothek Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56, wo zur Halloween-Edition passende Kostüme willkommen, aber kein Muss sind.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten. In der Woche darauf zieht die Veranstaltung ins Volksbad Buckau um.

Vortrag über Glück und Zufriedenheit im Alten Rathaus Magdeburg

In der Reihe „Wissenschaft im Rathaus“ wird am 28. Oktober um 19 Uhr ein Vortrag über Glück und Zufriedenheit geboten. Termin ist Montag, 28. Oktober, um 19.00 Uhr, im Alten Rathaus Magdeburg am Alten Markt. Eingeladen ist der Soziologe Prof. Dr. Jan Delhey von der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg Der Eintritt ist frei.

Glücklich und zufrieden leben, wer möchte das nicht? Ideen, wie ein gutes Leben aussehen könnte, gibt es genug. Der Vortrag präsentiert neue Forschungsergebnisse, welche Lebensziele die Menschen in Deutschland für erstrebenswert halten. Es wird gezeigt, inwieweit es den Menschen gelingt, diese Vorstellungen zu realisieren, und wie viel Lebenszufriedenheit sie dadurch gewinnen.

Um eine Voranmeldung unter der Rufnummer 03 91/ 535 47 70 oder per E-Mail unter info@vhs.magdeburg.de wird gebeten.

Frank Bsirske zu Gast zur Diskussion „Neue Streikeslust?!“ in Magdeburg

Am Montag, den 28. Oktober 2024, findet von 18:00 bis 19:30 Uhr ein Diskussionsabend der Heinrich Böll Stiftung statt. Unter dem Titel „Neue Streikeslust?!“ wird die aktuelle Situation im gefühlten Superstreikjahr 2024 thematisiert. Die Veranstaltung beleuchtet den Erfolg von Streiks, darunter die schrittweise Absenkung der Arbeitszeit der Lokführer*innen sowie Entgelterhöhungen im öffentlichen Nahverkehr und im Thüringer Gastgewerbe.

Trotz der Erfolge bleibt in vielen Branchen, insbesondere in der Lebensmittelindustrie und im Hotel- und Gastgewerbe, die Lohnentwicklung hinter den Erwartungen zurück. Auch die Lohnunterschiede zwischen Ost und West bestehen weiterhin, wobei die Tarifbindung in Ostdeutschland deutlich niedriger ist.

In der Diskussion werden Frank Bsirske (MdB Bündnis90/Die Grünen und ehemaliger Gewerkschaftsfunktionär), Holger Willem (Geschäftsführer NGG Magdeburg) und Thorsten Furgol (Landesbezirksfachbereichsleiter ver.di) erwartet. Aufgrund der begrenzten Plätze wird um Anmeldung gebeten. Die Veranstaltung findet in der ver.di Bezirksverwaltung Sachsen-Anhalt Nord, Leiterstraße 1, statt. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

Fahrt mit der Magdeburger Weißen Flotte

Die Möglichkeit, Magdeburg von der Elbseite kennenzulernen, bietet der Ausflug mit der Weißen Flotte. Die Schiffe legen am Petriförder ab.

Montags stehen von 11.15 bis 12.15 Uhr eine Stadtfahrt, von 13 bis 14.30 Uhr eine Fahrt nach Westerhüsen und von 15 bis 17.15 Uhr eine Fahrt nach Schönebeck auf dem Fahrplan. Über die Fahrten an den anderen Tagen gibt es Informationen bei der Weißen Flotte selber.

Für die Durchführung der Schifffahrten ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten mit einer Dauer von bis zu einer Stunde müssen mindestens 10 voll zahlende Personen an Bord sein. Bei Fahrten ab einer Dauer von 1,5 Stunden ist eine Mindestanzahl von 20 voll zahlenden Personen notwendig. Die Tickets können am Tag der Fahrt direkt an Bord der Schiffe erworben werden, wobei auch Kartenzahlung möglich ist.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es mehr zum Redaktionsschluss für "Nachbarn" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Gegebenenfalls sind an der Tageskasse Restkarten erhältlich.