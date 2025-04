Ausgehen in Magdeburg: Veranstaltungen und Events am Montag

In der Ausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek werden unter anderem Porträts gezeigt.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 7. April 2025, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

"Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr" - Ausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Künstlerin Anja Dähne präsentiert in der Medizinischen Zentralbibliothek Magdeburg ihre Ausstellung "Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr". Die Ausstellung dokumentiert die künstlerische Entwicklung der Künstlerin von 2019 bis 2025 und widmet sich in erster Linie den Themen Veränderung, neuen Perspektiven, Freiheit und Authentizität.

In ihren Werken, die von Portraits und Akten geprägt sind, spiegelt sich ihre Suche nach neuen Ausdrucksformen wider. Während sie anfangs vor allem mit Aquarell arbeitete, nutzt sie seit Beginn des Jahres 2025 zunehmend Acryl auf Leinwand. Ihre Darstellungen thematisieren Werte wie Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung, wodurch die Figuren in ihren Bildern als handelnde Subjekte und nicht als passive Objekte erscheinen.

Die Ausstellung ist bis zum 15. Juni 2025 während der Öffnungszeiten der Bibliothek zugänglich. Bis zum 26. April ist sie von Montag bis Freitag zwischen 8 und 21 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Medizinische Zentralbibliothek befindet sich auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 im Haus 41.

Transformationsstammtisch in der Magdeburger Stadtbibliothek

Magdeburg ist – ob mit oder ohne Intel-Investition – im Wandel. Der Transformationsstammtisch, auch TransformationRoundTable genannt, setzt sich mit aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der Transformation auseinander. Auf dem Magdeburger Eulenberg sind langfristig große oder mehrere kleinere Leuchtturmprojekte geplant. Bis zur Umsetzung beschäftigt sich die Gruppe mit den damit verbundenen Prozessen und Fragestellungen.

Das nächste Treffen findet am 7. April ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, im Seminarraum im dritten Obergeschoss statt. Die Runde ist offen für neue Teilnehmer. Initiiert wurde der Stammtisch von Herbert Beesten, der sich mit einem Blog seit geraumer Zeit mit dem Thema befasst.

Hildegard-Knef-Film im Moritzhof Magdeburg

"Ich Will Alles! Hildegard Knef" heißt ein Film von Luiza Schmid, der derzeit im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz gezeigt wird. Vorstellungen sind für den 3., 7., 8., 13. und 18.4. um 18 Uhr, für den 4.4. um 18.30 Uhr, den 5. und 20.4. um 17 Uhr, den 6., 17. und 21.4. um 15.45 Uhr, den 9.4. um 20.15 Uhr, den 10.4. um 16.15 Uhr, am 11. und 12.4. um 16.30 Uhr, vom 14. bis 16.4. um 16 Uhr sowie am 23. und 30.4. um 15.30 Uhr geplant.

Hildegard Knef: Weltstar, Stilikone, Grand Dame des Chansons, letzte deutsche Diva, Feministin, meinungsstark, umstritten, Spiegel und Gegensatz ihrer Zeit. Als Schauspielerin, Sängerin und Autorin feierte sie internationale Erfolge, erlebte krachende Niederlagen und war mehr als fünf Jahrzehnte schöpferisch tätig. Bereits mit 20 wurde sie Teil der deutschen Öffentlichkeit und nie wieder daraus entlassen. Ihr Lieblingsthema, erfolgreich zu sein, zu scheitern, sich immer wieder neu zu erfinden und - against all odds - immer wieder aufzustehen, macht sie zu einer Expertin des Überlebens. “Ich will alles” zeigt in Form einer filmischen Autobiographie das Bild einer hochbegabten, ehrgeizigen, lakonisch-scharfsinnigen Frau, die der Welt vorführte, wie man Ruhm und Niederlagen überlebt.

Mythos Schwan in Magdeburger Hochschulbibliothek

Die Ausstellung „Mythos Schwan. Facetten eines sagenumwobenen Vogels“ wird bis zum 9. April in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal in Haus 1 auf dem Campus in der Breitscheidstraße 2 gezeigt. Geöffnet ist wochentags von 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Schau basiert auf einer 2021/22 konzipierten Schau der Richard-Wagner-Stätten Graupa, wurde jedoch leicht abgewandelt. Der Schwan ist in der Kultur tief verwurzelt und spielte eine zentrale Rolle in Wagners Werk, insbesondere in der Oper „Lohengrin“. Die Ausstellung beleuchtet, wie Wagner und sein Umfeld, darunter König Ludwig II. und Wagners Sohn Siegfried, vom Schwanenmythos fasziniert waren.

Neben Wagner zeigt die Ausstellung auch Bezüge zu Tschaikowski und zur Kunst der Jahrhundertwende. Sie untersucht die kulturgeschichtlichen Bedeutungen des Schwans in verschiedenen Facetten wie „Der Edle“, „Der Göttliche“ oder „Der Erotische“. Der Ursprung des Mythos liegt oft in Naturbeobachtungen, die jedoch häufig falsch interpretiert wurden.

Ausstellung „Fußball für die Stasi – Der Berliner Fußball-Club Dynamo“ im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg

Die Ausstellung „Fußball für die Stasi – Der Berliner Fußball-Club Dynamo“ thematisiert die Rolle des BFC Dynamo im DDR-Fußball und seinen Bezug zur Staatssicherheit. Gezeigt wird sie bis 25. April im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung beleuchtet die Verflechtung zwischen BFC Dynamo und der Staatssicherheit und zeigt, wie der Verein und seine Fans überwacht wurden.

Sport hatte in der DDR einen hohen Stellenwert. Die SED erhoffte sich durch internationale Erfolge politische Stabilität und diplomatische Anerkennung. Während Sportlerinnen und Sportler in vielen Disziplinen Medaillen gewannen, blieb der Fußball international erfolglos. 1965 wurde der DDR-Fußball neu organisiert, woraufhin der BFC Dynamo als einer der führenden Vereine gegründet wurde.

Der Verein gewann zehnmal in Folge die Meisterschaft der DDR-Oberliga, war jedoch umstritten. Als Teil der Sportvereinigung Dynamo unterstand er dem Ministerium für Staatssicherheit unter Erich Mielke und galt als Stasi-Club. 96 Prozent der fördernden Vereinsmitglieder gehörten der Staatssicherheit an. Innerhalb der Vereinsstruktur waren 31 Angehörige des Innenministeriums und zehn Mitarbeiter der Staatssicherheit eingebunden. Die Stasi setzte zudem Spitzel in relevanten Bereichen ein.

Für Spieler und Mitarbeiter galten strenge Vorgaben zur politischen Zuverlässigkeit und zum privaten Verhalten. Der BFC stand wegen umstrittener Schiedsrichterentscheidungen wiederholt in der Kritik. Viele Fans vermuteten gezielte Einflussnahme.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal ist Termin am 7.4. im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Swing ist ein Musikstil, der in den 1930er und 1940er Jahren in den USA populär wurde und eine der wichtigsten Formen des Jazz darstellt. Er zeichnet sich durch einen rhythmischen „Swing“-Groove aus, bei dem die Betonung auf den ungeraden Zählzeiten liegt, was den Musikstücken einen tanzbaren und dynamischen Charakter verleiht. Swingmusik wird oft von Big Bands gespielt, die eine Vielzahl von Instrumenten wie Trompeten, Posaunen, Klarinetten und Schlagzeug umfassen. Bekannte Musiker wie Duke Ellington, Benny Goodman und Count Basie prägten diesen Stil und machten ihn zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Kultur und Tanzszene.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wurde im Jahr 2024 von 250.000 Menschen besucht. Im Zoo leben 655 Tiere in 154 Arten. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder.

Rundgänge in Magdeburg

