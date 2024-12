Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen und Events am Samstag

"The Airlettes" treten in Magdeburg auf.

Magdeburg - Auch Samstag, der 7. Dezember 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Airlettes mit Swing zum Fest im Alten Theater am Jerichower Platz

„The Airlettes“ gastieren am 7.12. mit dem „Swing-Weihnachtskonzert“ im Alten Theater am Jerichower Platz in Magdeburg. Sie bieten ein musikalisches Erlebnis, das den Charme und den Humor der Swing-Ära mit einem modernen Twist verbindet. Das Trio mit Madeleine Haipt, Paulina Plucinski und Stefanie Bruckner präsentiert sich als charmante und temperamentvolle Flugbegleiterinnen, die das Publikum auf eine musikalische Reise entführen. Begleitet werden sie von ihrem ausdrucksstarken Modern Jazztrio um Christoph Spangenberg, Sebastian Gieck und Julian Külpmann.

Ihr bevorzugter Stil ist „Close Harmony“ und ihre Leidenschaft gilt der Swing-Ära, wobei sie auch andere Genres wie Jazz, Rockabilly und Pop in ihr Repertoire aufnehmen. Jährlich präsentieren sie zudem ein festliches Weihnachtsprogramm, das sowohl traditionelle als auch neue Weihnachtslieder umfasst und für eine stimmungsvolle Unterhaltung sorgt.

Das Swing-Weihnachtskonzert mit den Airlettes beginnt am 7.12. um 20 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

„Fiddler's Green“ spielen Speedfolk in der Factory

Ein Konzert mit „Fiddler's Green“ ist für den morgigen Sonnabend in Magdeburg geplant. Veranstaltungsort ist die Factory. „Fiddler's Green“ wurde 1990 in Erlangen gegründet. Die Band hat den Musikstil „Irish Speedfolk“ geprägt – eine Mischung aus Folk, Ska, Punk, Reggae und Rock. Mit über 1.600 Konzerten in Deutschland und Europa hat sich die Band einen exzellenten Ruf als Live-Act erarbeitet.

Ihre energiegeladenen Auftritte kombinieren musikalische Vielfalt mit humorvollen Momenten und ihrer Bühnenpräsenz. Die Band hat internationale Festivals wie das Lowlands Festival, Sweden Rock und das Montreux Jazz Festival bereichert. Die Gruppe hat 17 Alben und drei DVDs veröffentlicht, die ihre kreative Entwicklung und ihren Mut zu musikalischen Experimenten dokumentieren. Im Jahr 1992 erschien das Debütalbum „Fiddler's Green“, dem 1993 das zweite Album „Black Sheep“ folgte. Die Band wuchs durch zahlreiche Besetzungswechsel, darunter die Aufnahme von Stefan Klug und die Besetzung des Geigers und Schlagzeugers.

2010 feierte die Band ihr 20-jähriges Bestehen mit der Live-DVD „Folk's Not Dead“. Mit dem Album „Winners & Boozers“ erreichten sie 2013 Platz 7 der deutschen Albumcharts und zeigten ihre Fähigkeit, eigene Klassiker zu schreiben.

Fiddler’s Green spielen morgen ab 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2.

„Schneewittchen“ als Ballett im Magdeburger Opernhaus

„Schneewittchen“ – ein Ballett in zwei Akten von Jörg Mannes, mit Musik von Giovanni Sollima, Elena Kats-Chernin und Michael Nyman, wird ab 8 Jahren empfohlen und hat seine Wiederaufnahme im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9. Vorstellungen beginnen am 7. Dezember und 11. Januar um 19.30 Uhr, am 15. Dezember und 2. Februar um 16 Uhr sowie am 27. Dezember und 26. Januar um 18 Uhr.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online und in den Vorverkaufsstellen

In seiner zweiten Spielzeit führt Jörg Mannes ein Ballett auf, das mehr als nur eine klassische Kindergeschichte bietet. Es stellt Fragen zu Schönheitsidealen, dem Glauben an Zauberspiegel und der wahren Natur der sieben Zwerge – sind sie nur knuffige Figuren oder eher anarchisch-selbstbestimmte Charaktere? Das Ballett entführt das Publikum in eine fantasievolle Welt, in der Träume wahr werden können, während es die Frage aufwirft, wie wir herausfinden, was wir wirklich wollen. Die Aufführung bietet sowohl für Kinder als auch Erwachsene tiefgründige und spannende Perspektiven auf das Märchen.

In einer Rezension schrieb Rolf-Dietmar Schmidt für die Volksstimme: "Es entsteht ein Spannungsbild von ungeheurer Dichte. Die Königin wird enorm ausdrucksvoll in ihrem Schönheitswahn, gleich von drei Tänzerinnen dargestellt."

„Niemand mag Klugscheißer“ im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37

Sebastian Hengstmann ist mit seinem Soloprogramm „Niemand mag Klugscheißer“ am Samstag, 7. Dezember, um 15 Uhr im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 zu erleben. Weitere Vorstellungen sind für 19.30 Uhr am 14. und 27. Dezember, am 30. Januar sowie am 8. und 26. Februar geplant.

Der Kabarettist liefert eine humorvolle und scharfsinnige Analyse von Politik, Politikern und weiteren Themen. In seinem dritten Soloprogramm bringt er seine eigenen Vorschläge mit und sorgt für Unterhaltung mit seinem messerscharfen Humor und seinen Pointen. Der Zuschauer wird erleben, wie Hengstmann mit seinen Wortspielen und seiner Fähigkeit, komplexe Themen in unterhaltsame Form zu bringen, die Bühne erobert.

„Die Goldene Gans“ im Magdeburger Amo

Das Weihnachtsmärchen „Die Goldene Gans“ wird vom 6. bis 8. Dezember 2024 im Amo, Erich-Weinert-Straße 27 in Magdeburg aufgeführt. In diesem humorvollen und musikalischen Märchen treten verschiedene Figuren wie drei Brüder, eine Prinzessin, die nicht lachen wollte, eine Wirtin, zwei Waschweiber, ein Polizist mit seinem Assistenten, zwei Räuber und eine goldene Gans auf. Wie diese Charaktere miteinander verbunden sind, erzählt Till in einer spannenden und lustigen Geschichte.

Die Aufführungen finden am Freitag, den 6. Dezember 2024, um 9 und 11 Uhr für Kindertagesstätten und Grundschulen sowie für Familien am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, jeweils um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr statt. Der Einlass erfolgt jeweils 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung.

Blutbuch im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

„Blutbuch“ – nach dem Roman von Kim de l’Horizon, in einer Fassung von Jan Friedrich, ist eine Inszenierung des Theaters Magdeburg, die für Zuschauer ab 16 Jahren geeignet ist. Die Aufführungen finden am 7. und 21. Dezember sowie am 4. Januar jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt.

Das Buch von Kim de l’Horizon, das 2022 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, behandelt die Suche nach einer eigenen Sprache für eine non-binäre Erzählfigur, die sich den traditionellen Geschlechtervorstellungen entzieht. Ein zentrales Thema ist die Beziehung zur Großmutter, in deren „Ozean“ die Erzählfigur als Kind zu ertrinken drohte. Die Inszenierung von Jan Friedrich gewann den Publikumspreis beim Festival „Radikal jung 2024“ am Münchner Volkstheater und stellt einen bedeutenden Erfolg für das Theater Magdeburg dar.

Adventsgrillen der Magdeburger „HO-Galerie“

Die „HO-Galerie“ in den Tessenow-Ateliers, Tessenowstraße 5, lädt an diesem Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr alle Interessierten zum Adventsgrillen ein. Neben Suppe und Grillwürsten soll es eine Kunstautomat-Live-Performance, Kreativstationen für Kinder sowie eine Tombola geben. Ein DJ legt auf.

Zudem wird eine neue Gruppenausstellung mit Werken von Künstlern der Galerie eröffnet. Die Veranstaltung geht bis 23 Uhr.

Olvenstedter Posaunenchor gibt Adventskonzert

Der Olvenstedter Posaunenchor gibt sein jährliches Adventskonzert. Beginn ist am Sonnabend, 7. Dezember, in der St.-Laurentius-Kirche an der Stephan-Schütze-Straße.

Zur Erwärmung gibt es Glühwein und Tee. Beginn ist um 17 Uhr.

Diesdorf im Advent

Auf dem Torplatz wird am Sonnabend, 7. Dezember, der Advent gefeiert. Von 14 bis 20 Uhr findet dort das Fest „Diesdorf im Advent“ statt. Es gibt süße und herzhafte Leckereien, Punsch und Glühwein. Außerdem ist ein weihnachtliches Kinderprogramm geplant.

Um 15 Uhr gibt es eine Stadtteilführung durch Diesdorf. Die Teilnehmeranzahl dafür ist begrenzt. Organisiert wird das Fest vom Bürger- und Heimatverein Diesdorf, der Freiwilligen Feuerwehr Diesdorf, der Kita „Beimskinder“ sowie dem Hort „Schrotekids“

„Ödipus in der Giftfabrik" des Schauspielhauses des Theaters Magdeburg

„Ödipus in der Giftfabrik – Eine kleine Geschichte des Artensterbens“ ist ein Bühnenessay von les dramaturx, das sich mit den Folgen der modernen Landwirtschaft beschäftigt. Die Uraufführung ist für Zuschauer ab 14 Jahren geeignet. Sie wird am 7. und 11. Dezember um 19.30 Uhr sowie am 19. Januar um 18 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 aufgeführt.

Das Essay untersucht die Auswirkungen der Grünen Revolution und der chemischen Landwirtschaft, die zwar zu einer höheren Produktivität und verbesserten Ernährung führten, jedoch auch die Ursachen der Klimakrise und des Artensterbens sind. In diesem Kontext wird die Abhängigkeit der Landwirtschaft von chemischen Giften thematisiert.

Weihnachtsoratorium in Magdeburger Johanniskirche

Am 7. Dezember um 17 Uhr wird in der Johanniskirche in Magdeburg das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Die traditionelle Veranstaltung stimmt auf die bevorstehenden Feiertage ein.

Zu hören sind die Kantaten I, IV und V des Oratoriums, dargeboten von Theresia Taube (Sopran), Susana Boccato (Alt), Hwan Cheol Ahn (Tenor) und Daniel Blumenschein (Bass). Begleitet werden sie vom Mitteldeutschen Kammerorchester und dem Universitätschor Magdeburg.

Stephan Michme und Band geben im Magdeburger Oli Weihnachtskonzerte

Stephan Michme tritt am 6. und 7. Dezember im Oli-Kino Magdeburg in der Olvenstedter Straße 25a mit seiner Band zu einem besonderen Weihnachtskonzert auf. Beginn ist jeweils um 19 Uhr

Der Musiker, der seit über 30 Jahren auf Bühnen aktiv ist, präsentiert eine einzigartige Mischung aus seinen besten Solo-Songs und den bekanntesten SCYCS-Tracks. Das Konzert verspricht eine besondere Atmosphäre mit einer hippen Lichtshow, energetischem Sound und zwei unterschiedlichen Setlists. Die Abende verbinden Party, Melancholie, gute Gedanken und jede Menge Tanz. Ein unvergesslicher Abend mit britischem Großstadtflair und Indie-Touch in Magdeburg.

"Der kleine gelbe Hund“ im Magdeburger Puppentheater

"Der kleine gelbe Hund“ von Karin Eppler richtet sich an ein junges Publikum ab vier Jahren und erzählt eine charmante Geschichte über Freundschaft, Verantwortung und die Annäherung zweier unterschiedlicher Charaktere. Auf dem Spielplan steht es derzeit im Magdeburger Puppentheater. Es spielt Sabine Schramm.

Im Mittelpunkt steht Mona, eine Malerin, die in ihrem kleinen Häuschen lebt und ihre Ruhe liebt. Ihre Lieblingsfarbe ist Grau – von Blaugrau bis Steingrau. Eines regnerischen Morgens steht plötzlich ein kleiner gelber Hund namens Huhu vor Monas Tür, der mit herzzerreißendem Winseln um Einlass bittet. Mona, die das Wetter für ungemütlich hält, nimmt den durchnässten Hund mit ins Haus. Doch schon bald stellt sich heraus, dass Huhu kein Interesse an Ruhe hat. Stattdessen sorgt der lebhafte Hund für jede Menge Aufregung: Er spielt, freundet sich mit einer Gummiente an und bringt Farbe in Monas graue Welt.

Doch die turbulente Energie des Hundes fordert ihren Tribut. Mona fühlt sich von Huhu überfordert, besonders als der Hund überall seine Nase hineinsteckt – in Kochtöpfe, Farbtuben und sogar auf den staubigen Dachboden, wo er ein lange gehütetes Geheimnis von Mona entdeckt.

Das Stück behandelt auf spielerische Weise Themen wie Vertrauen und das Aufeinandertreffen zweier Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Lebensvorstellungen. Es zeigt, wie der kleine Hund und die Künstlerin lernen, aufeinander zuzugehen und Verantwortung zu übernehmen.

Die Vorstellungen finden im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 am 4., und 6.12. um 9 und 10.30 Uhr, am 5.12. um 9 Uhr sowie am 7.12. um 16.30 Uhr statt. Die Vorstellung am 7.12. um 15 Uhr sind ausverkauft.

Metal mit mehreren Bands im Damned Souls – Heavy Metal Club

Am 7. Dezember 2024 findet im Damned Souls – Heavy Metal Club in Magdeburg in der Großen Diesdorfer Straße 64b das „Sadistic Noise“ statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Mit dabei sind vier Bands: Cock Pit, Neophobic, Grand Devourer und Cockrock Sadistic Petus Pennytration, die für ein abwechslungsreiches Metal-Programm sorgen. Support gibt es von The Underground.

Tattoo Convention in der Magdeburger Messe

Die dritte Ausgabe der Tattoo Convention in Magdeburg findet morgen von 11 bis 22 Uhr und übermorgen von 11 bis 19 Uhr in der Messe Magdeburg, Tessenowstraße 9, statt. Die Veranstaltung bietet eine Auswahl an nationalen, internationalen und regionalen Tattoo-Künstlern, die ihre Werke präsentieren und live vor Ort stechen.

Besucher haben die Möglichkeit, den Künstlern über die Schulter zu schauen, sich von deren Arbeiten inspirieren zu lassen oder direkt selbst ein Kunstwerk unter die Haut bringen zu lassen. Neben den Tattoo-Artists und Studios werden auch verschiedene Szenehändler vor Ort sein, die eine Vielzahl an Produkten rund um das Thema Tattoo und Körperkunst anbieten. Für die Unterhaltung sorgt eine Bühnenshow.

Ein Höhepunkt ist der Wettbewerb, bei dem die besten Tattoos des Wochenendes gekürt werden. Es gibt Kategorien wie „Best of Small“, „Best of Traditional“, „Best of Grafic“ wie Mandala, Maori, Dotwork, Graphisch und „Best of Black an Grey“ am Sonnabend sowie „Best of Realistic“, „Best of Color“, „Best of Crazy“ sowie „Best of Black and Grey“ am Sonntag.

Ausstellung von Nevin Aladag im Kunstmuseum Magdeburg

Nevin Aladag ist bekannt für ihre Werke, in denen sie auf spielerische und poetische Weise Klang, Installation, Video, Performance, Muster und Ornamente sowie Humor miteinander verbindet. Sie poetisiert den urbanen Raum, indem sie dessen Stoffe und Bewegungen nachfolgt oder seinen Klängen lauscht. Dadurch ermöglicht sie einen neuen Blick auf alltägliche Dinge und soziale Prozesse.

Die Ausstellung im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 lädt dazu ein, Verbindungen zwischen Musik und Urbanität, Kunst und Gesellschaft zu erleben.

Malerei von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

Ausverkauft, abgesagt und Restkarten in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es im Vorverkauf keine Eintrittskarten mehr für "Der kleine gelbe Hund" um 15 Uhr und für "Scrooge" um 18 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25, für "Ausgezählt" um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37, für "Zickenzirkus" um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, für das Duo Stiehler/Lucaciu um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz, für "Andersens Schneekönigin kommt" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 und für "Kein Verstand in Sicht" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls sind vor den Vorstellungen an der Kasse noch Restkarten erhältlich.

Restkarten um Vorverkauf waren für "In einem tiefen, dunklen Wald" ab 10 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 zu haben.

Abgesagt wurde "Ein Weihnachtsschmaus - Eine Konzertlesung mit Nina Hoger und Ulla van Daelen" im Gröninger Bad.