Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 7. Oktober 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Matthias Jügler und die "Maifliegenzeit" im Magdeburger Literaturhaus

Im Rahmen der Landesliteraturtage 2024 lädt das Literaturhaus in der Thiemstraße 7 zu einer Lesung und Gespräch mit Matthias Jügler am 7. Oktober ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Einlass startet um 18.30 Uhr.

Matthias Jügler stellt seinen bewegenden Familienroman "Maifliegenzeit" vor, in dem er das Porträt eines traumatischen Verlustes zeichnet. Die Geschichte erzählt von der folgenschweren Trauer einer Mutter und der Kraft des Neubeginns. Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Katrin und Hans, die nach dem Verlust ihres ersten Kindes im Krankenhaus auseinanderdriften.

Jahre später, nach Katrins Tod, stößt Hans bei seinen Recherchen auf Ungereimtheiten in der Geschichte und erkennt, dass seine Zweifel an den Ärzten womöglich berechtigt waren. Dies führt ihn tief in die Geschichte der DDR und lässt ihn nicht los, dass er in einem entscheidenden Moment versagt haben könnte.

Die Geschichte wird auch die Begegnung mit Hans' Sohn behandeln, der in einer Adoptivfamilie aufgewachsen ist und eine ganz andere Vorstellung von der Vergangenheit hat. Wird es möglich sein, die Kluft zwischen den Erlebnissen des Lebens in einem Unrechtsstaat und vierzig Jahren fehlender gemeinsamer Geschichte zu überwinden?

Matthias Jügler, geboren 1984 in Halle/Saale, ist ein mehrfach ausgezeichneter Autor. Sein Debütroman "Raubfischen" wurde 2015 veröffentlicht, und er hat unter anderem ein Aufenthaltsstipendium am Literarischen Colloquium Berlin erhalten. Jügler war auch Stadtschreiber in Pfaffenhofen und Writer in Residence des Goethe-Instituts in Taschkent.

Magdeburger Intel-Blues ist Thema in der Stadtbibliothek

Am 7. Oktober 2024 um 17 Uhr lädt die Magdeburger Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 zu einem Stadtgespräch mit Herbert Karl von Beesten ein. Im Rahmen einer Lesung und Gesprächsrunde wird von Beesten aktuelle Auszüge aus seinem Blog „aufwärtskompatibel? Industriekultur in Magdeburg“ vorstellen. Der Blog beschäftigt sich mit den Hoffnungen, Freuden und Bedenken rund um die geplante Ansiedlung von Intel-Chip-Fabriken in Magdeburg.

In der Diskussion geht es dieses Mal vor allem um die psychologischen Folgen der Absage des Starts für die Intel-Investition für die Stadtbevölkerung, von Enttäuschung und Trauer bis hin zu Häme und Spott, während die Zukunft des Projekts am Eulenberg noch ungewiss ist. Beesten wird mit dem Publikum über diese Themen ins Gespräch kommen und darüber nachdenken, wie es mit dem Intel-Projekt oder anderen neuen Vorhaben weitergehen könnte. „Unterstützung bekomme ich vom Psychologie-Professor Thomas Kliche“, sagt Herbert Beesten.

Darüber hinaus sieht Beesten die Möglichkeit, das Treffen am 7. Oktober als Vorbereitung für eine Demonstration zu nutzen. Als Mitglied der „Intel-Mania-Vereinigung“ fordert er zusammen mit weiten Teilen der Magdeburger Bevölkerung die sofortige Realisierung der Intel-Ansiedlung. In einem dazu verfassten Text betont die Vereinigung, dass außergewöhnliche Bemühungen seitens der Stadt und des Landes notwendig sind, um das Projekt trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Intel erfolgreich umzusetzen.

Führung über das Stasi-Gelände

Am 7. Oktober 2024 um 17 Uhr lädt das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg zu einer besonderen Geländeführung auf das Areal der ehemaligen Bezirksverwaltung für Staatssicherheit ein. Anstelle der regulären Archivführung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei diesem Rundgang spannende Einblicke in die Tätigkeit und Struktur der Staatssicherheit in der Region. Die Führung bietet interessante Hintergrundinformationen zur Bau- und Entstehungsgeschichte des Stasi-Komplexes am Kroatenweg.

Mitarbeiter des Archivs erklären die Nutzung der verschiedenen Gebäude und Geländeabschnitte durch die jeweiligen Diensteinheiten der Staatssicherheit. Der Treffpunkt für die Führung ist vor dem Dienstgebäude des Stasi-Unterlagen-Archivs Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7.

Ausstellung "Aschkenas - Jüdisches Leben in Deutschland" in der Magdeburger Hochschulbibliothek

Mehr als 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland dokumentiert die Wanderausstellung aus dem Referat für christlich-jüdischen Dialog des Ökumenewerks der Nordkirche in Hamburg. Auf 19 Tafeln mit kurzen Texten und vielen eindrücklichen Bildern wird die Geschichte der Juden in Deutschland vom Jahr 321 bis zur Gegenwart gezeigt. Drei Tafeln führen in Geschichte und Religion des Judentums ein von biblischen Zeiten bis zur Entstehung des Rabbinischen Judentums.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Bibliothek Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr im Haus 1 auf dem Hochschulcampus in der Breitscheidstraße 2 besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. "Kurz vor Ende der Ausstellung laden wir alle Interessierten herzlich zu einer Finissage am 24.10.24 um 16 Uhr in die Hochschulbibliothek Magdeburg ein", so die Veranstalter.

Chorproben zum Mitsingen in Magdeburg

Am 7. Oktober von 18 bis 19 Uhr lädt der Chor des Evangelischen Kirchspiels Magdeburg Nord, unter der Leitung von KMD M. Scholl, zu einer öffentlichen Chorprobe in der Nicolaikirche (St. Nicolai) am Nicolaiplatz in Magdeburg ein. Interessierte sind herzlich eingeladen, mitzusingen. Der Eintritt ist frei.

Zur gleichen Zeit, von 18 bis 19.30 Uhr, trifft sich im Netzwerk Freie Kultur e.V. am Breiten Weg 30 der Community Chor. Dieser Chor richtet sich an alle, mit und ohne Chorerfahrung. In einer lockeren Atmosphäre werden Poplieder, Kanons und mehrstimmige Lieder gesungen. Der Community Chor (Comchor) lädt dazu ein, aktiv mitzuwirken und das Gesangsprogramm mitzugestalten. Eine Schnupperstunde ist auf Spendenbasis (Richtwert 8€) möglich. Weitere Termine für den Chor sind der 14., 21. und 28. Oktober 2024, jeweils von 18:00 bis 19:30 Uhr.

„Alle seine Entlein“ im Puppentheater Magdeburg

Das Theaterstück „Alle seine Entlein“ im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 basiert auf dem Kinderbuch von Christian Duda und ist für Menschen ab 6 Jahren geeignet. Unter der Regie von Hans-Jochen Menzel erzählt das Stück die herzerwärmende Geschichte von Konrad, einem hungrigen Fuchs, der eigentlich auf der Suche nach einem Entenessen ist. Doch als er einer Ente begegnet, die ihm entwischt und ein Ei zurücklässt, schlüpft daraus ein kleiner Enterich, der Konrad sofort als seine „Mutti“ betrachtet. Konrad korrigiert ihn und wird schließlich zu Lorenz' „Papa“.

Die beiden entwickeln eine enge Beziehung, und Konrad bringt Lorenz wichtige Dinge bei, wie das Tauchen und das Gründeln nach Seegras. Obwohl die beiden ein tolles Team sind, bleibt Konrads Verlangen nach Entenessen bestehen, doch er verschiebt es immer wieder.

Das Stück ist eine humorvolle und liebevolle Erzählung über Impulskontrolle, aufgeschobene Pläne und die verschiedenen Formen von Zuneigung. Die Inszenierung wird von Linda Kowsky (Bühne), Mechtild Nienaber (Puppen), Florian Kräuter (Musik) und Miriam Locker (Dramaturgie) unterstützt, während Luisa Grüning und Freda Winter auf der Bühne spielen.

Vorstellungen beginnen am 6. Oktober um 15 und 16.30 Uhr, am 7. und 11. Oktober um 10.30 Uhr sowie am 9. und 10. Oktober um 10 und 15 Uhr. Vorstellungen am 7. und 8. Oktober um 9 Uhr sind bereits ausverkauft, Restkarten sind gegebenenfalls an der Tageskasse erhältlich.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten. In der Woche darauf zieht die Veranstaltung ins Volksbad Buckau um.

Fahrt mit der Magdeburger Weißen Flotte

Die Möglichkeit, Magdeburg von der Elbseite kennenzulernen, bietet der Ausflug mit der Weißen Flotte. Die Schiffe legen am Petriförder ab.

Montags stehen von 11.15 bis 12.15 Uhr eine Stadtfahrt, von 13 bis 14.30 Uhr eine Fahrt nach Westerhüsen und von 15 bis 17.15 Uhr eine Fahrt nach Schönebeck auf dem Fahrplan. Über die Fahrten an den anderen Tagen gibt es Informationen bei der Weißen Flotte selber.

Für die Durchführung der Schifffahrten ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten mit einer Dauer von bis zu einer Stunde müssen mindestens 10 voll zahlende Personen an Bord sein. Bei Fahrten ab einer Dauer von 1,5 Stunden ist eine Mindestanzahl von 20 voll zahlenden Personen notwendig. Die Tickets können am Tag der Fahrt direkt an Bord der Schiffe erworben werden, wobei auch Kartenzahlung möglich ist.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für Bodo Wartke um 20.30 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.