In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender für Mittwoch, den 1. November 2023.

Magdeburg - Die funkelnde Lichtershow im Elbauenpark öffnet ab Mittwoch früher, zwei Kabarettprogramme, zwei Naturkunde-Vorträge unter anderem über den Steinkauz, Mathematik und ein Reisebericht aus Nepal - auch für den 1. November 2023 hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps zusammengetragen. Zu den Ideen zum Ausgehen für den Reformationstag, 31. Oktober 2023, geht es hier.

Funkelnde Lichter im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird der Elbauenpark zur dunklen Jahreszeit zum besonderen Anziehungspunkt für Besucher. Geöffnet ist die „Lumagica“ ab Mittwoch bereits ab 16 Uhr - bis Dienstag galten Öffnungszeiten ab 17.30 Uhr. Eintrittskarten sind vor Ort und unter anderem unter www.biberticket.de im Web und bei Biberticket unter 0391/599.97.00 sowie in Volksstimme-Servicepunkten und Volksstimme-Servicecentern erhältlich. Die Lichtinszenierung ist bis zum 12. November 2023 zu erleben.

Mehr als 250 Lichtmotive – allesamt in Handarbeit gefertigt, 100 Kilometer funkelnde Lichterketten sowie zahlreiche interaktive Lichtinstallationen fügen sich zu einer wunderbaren Erzählung, in diesem Jahr die „Sage vom roten Horn“. Die Sage erzählt die Geschichte des Ritters Willfried, der bei einem seiner Ausflüge am Ufer der Elbe auf die Beherrscherin der Elbe, Elwine, trifft.

Elwine und Willfried fahren gemeinsam in einem Kahn, welcher von einem Schwan gezogen wird, auf die Elbinsel, wo sie ihm ihre Welt zeigt. Um den Hals trägt sie ein rotes Horn zum Herbeirufen des Schwans. Bei einem anstehenden Treffen mit ihren Schwestern Saale und Unstrut bittet sie ihn, ihr nicht zu folgen. Von seiner Neugier getrieben, bricht er aber dieses Versprechen und wird entdeckt. Ein greller Blitz schlug in die Erde ein und Elwine verschwand für immer. Zurück blieb ihr rotes Horn.

„Klappe, das Letzte“ mit Lars Johansen und Sebastian Hengstmann

„Klappe, das Letzte“ heißt es am Mittwoch sowie am 21. und 22. November sowie am 5., 9., 12. und 27. Dezember jeweils um 19.30 Uhr im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

. Lars Johansen und Sebastian Hengstmann sehen in der Politik des Landes ein Abbild von Filmen. Deutschland werde von einem Filmteam regiert, und verschiedene Politiker werden mit Schauspielern in Filmen verglichen. Hengstmann und Johansen suchen nach einem Drehbuch für die politische Szenerie.

„Mit Volldampf ins Aus“ mit der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt das Kabarettprogramm mit Marion Bach und Heike Ronniger, an dem abwechselnd Oliver Vogt und Christoph Deckbar mitwirken. Vorstellungen sind in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a diesen Mittwoch um 15 Uhr sowie jeweils um 20 Uhr am Donnerstag und Freitag, am 8., 9., 17. und 25. November und am 8., 9., 13., 22., 23., 28. und 29. Dezember geplant. Eine weitere 15-Uhr-Vorstellung steht für den 29. November auf dem Spielplan.

Die Rahmenhandlung um die Sketche: Die MS „Cassandra“ erlebt turbulente Zeiten auf ihrer Kreuzfahrt. Die Passagiere sind gespalten, der Kapitän steht vor Entscheidungen, die Besatzung agiert seltsam, und Kontroversen über Nachrichten und Bildung herrschen.

„Magische Quadrate und mathematische Tricks“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Ein Vortrag „Magische Quadrate und mathematische Tricks“ mit Hans-Christian Solka beginnt am Mittwoch um 17 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Der Mathematiker führt das Publikum in seinem Vortrag in die Welt des Kopfrechnens und der Magie ein.

Vorgestellt werden unter anderem mathematische Tricks und magische Quadrate. Darüber hinaus gibt der Mathe-Magier einen Einblick hinter die Kulissen eines Rechenkünstlers.

Naturkunde ist in zwei Vorträgen Thema im Magdeburger Naturkundemuseum

Zwei Fachgruppen treffen sich diesen Mittwoch ab 17.30 Uhr im Magdeburger Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Treff ist am Mitarbeitereingang. Zum einen beschäftigt sich die Fachgruppe Paläontologie mit dem Kambrium von Nordeuropa. Referent ist Ulrich Münder aus Lübeck.

In der Fachgruppe Ornithologie geht es um den Steinkauz im nördlichen Harzvorland. Hier spricht Eckhard Kartheuser aus Quedlinburg.

Reisebericht aus Nepal

„Nepal – das Dach der Welt“ ist ein filmischer Reisebericht überschrieben, der diesen Mittwoch um 19 Uhr im Point-Foto in der Leipziger Straße 45a gezeigt wird. Das ehemalige Königreich im Himalaya zeigt eine faszinierende Kultur vor imposanter Kulisse, ist Heimat überaus liebenswerter und religiöser Menschen. „Unser Film zeigt natürlich unsere Route und Stationen. Kathmandu, Pokhara das Tor zum Himalaya und unsere 150 Kilometer Trekkingtour durch das Hochgebirge am Annapurna“, heißt es in der Ankündigung.