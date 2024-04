Konzerte, ein Theater-Festival und Science Slam gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 5. April 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Tipps für die Freizeit am Freitag

Magdeburg - Mehrere Konzerte, Kabarett und Theaterklubs - auch Freitag, der 5. April 2024, hält in Magdeburg Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Rockhaus im Alten Theater in Magdeburg

Eine Kultband startet ihre Akustik-Tour diesen Freitag in Magdeburg: Im Alten Theater spielt die Band Rockhaus. Die Rocklegenden sind erstmalig mit akustischen Tönen und einem ihrer größten Hits „I.L.D.“ und einer gefühlvollen „Liebeserklärung“ auf Tour durch in anderen Städten Sachsen-Anhalts: Konzerte sind auch am 6. April in Halle und am 12. April in Ballenstedt geplant. Die Band ist unter dem Titel „I.L.D. Live - akustisch“ unterwegs.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Gegründet im Jahr 1978 zählt die Band zu den erfolgreichsten Formationen der DDR. Zu den erfolgreichsten LPs Rockhaus gehören I.L.D. aus dem Jahr 1988, „Mich zu lieben“ aus dem Jahr 1989 und „Wohin?“ aus dem Jahr 1990. Bei der aktuellen Tournee stehen Mike Kilian mit und Reinhard Reini Petereit Gitarre und Gesang, Michael Heinz Angel Haberstroh mit Schlagzeug und Gesang sowie Robert Protzmann mit der Bassgitarre auf der Bühne.

Rockhaus gibt sein Konzert diesen Freitag, 5. April, im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Klubkultur-Festival am Magdeburger Schauspielhaus

Die zweite Ausgabe des Klubkultur-Festivals steht am ersten Aprilwochenende auf dem Plan – größer, lauter und epischer als zuvor. Auf drei Bühnen im Herzen des Schauspielhaus erwarten sechs Produktionen mit mehr als 60 Spiel- und Tanzwütigen auf der Bühne das Publikum. Veranstaltungsort ist das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Weitere Infos auch im Theater Magdeburg

Nach der Eröffnung um 16 Uhr steht am 5.4. "A Pizza In A Box oder Jetzt spiel, wofür wir dich entführt haben!" mit dem Klub 1, den Verspielten, auf dem Spielplan. Beginn ist um 16.15 Uhr, eine weitere Vorstellung ist für den 6.4., 15.30 Uhr, geplant. Die Frage hinter der Geschichte: Was tun, wenn die Probe nicht vorankommt? Man bestellt Pizza und entführt den Lieferanten. Macht Sinn, wenn die Klubleitung drängelt, endlich voranzukommen. Kurzerhand wird der Pizzamann Teil des Stücks. Warum? Weil es einen Erwachsenen braucht. Aber keiner will den Erwachsenen spielen, weil Erwachsene nerven und niemand erwachsen sein will.

Ausverkauft waren für den Freitag bereits die Tickets für den Klub 2, die Verwüsteten, mit dem Stück "Am Ende sind wir" um 17.15 Uhr - auch die zweite Vorstellung am Sontag ist ausverkauft - und für den "Story-Mix oder Frau Holle mal anders" von Klub 7, den Pipers, um 18.45 Uhr. Hierfür gab es zum Redaktionsschluss noch Tickets für Sonnabend, 16.30 Uhr.

Für 20 Uhr ist am Freitag ein Abend der Klubs und des Publikums im Schauspielhaus geplant.

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht unter anderem auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr vom 5., 6., 11., 12., 17., 18. . April, zur gleichen Zeit auch am 2. und 3. Mai, vom 22. bis 25. Mai sowie am 5., 6., 12., 14., 15., 20. und 22. Juni.

Science Slam der Magdeburger Universitätsmedizin

Die Universitätsmedizin Magdeburg lädt ein. Am Freitag, den 5. April 2024, öffnet der Hörsaal 7, Leipziger Straße 44 ab 18 Uhr die Pforten. zu einem Science-Slam. Slam heißt übersetzt so viel wie „zuschlagen, knallen, schmettern, feuern“. Der diesjähriger Science-Slam verspricht wieder eine bunte Mischung aus Themen, die von der Radiopharmazie über die Neurowissenschaften bis hin zur Krankenhaushygiene reichen. Geeignet ist der Abend für Experten ebenso wie für alle anderen Interessierten.

Um 19 Uhr geht es dann los und verschiedene Forscher treten in einem Wettbewerb gegeneinander an und versuchen mit mitreißenden Vorträgen die Herzen und Hirne des Publikums zu gewinnen. Denn die Zuschauer sind gleichzeitig die Jury, die den Ausgang des Wettbewerbs bestimmen.

Moderiert wird der Abend von Paula Günnisdóttir vom Verein MINDdrop, der sich der Organisation und Umsetzung von Poetry-Slams verschrieben hat. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig das Ticket für die After-Show-Party im Studentenclub Kiste. Hier gibt es Eintritt nur für Gäste des UMMD-Science-Slams.

Wechselkröte ist Thema im Magdeburger Zoo

Die Wechselkröte ist deutschlandweit bedroht, In Niedersachsen ist sie ganz akut vom Aussterben bedroht. Sie kommt nur noch an ganz wenigen und weitgehend sehr naturfernen Standorten vor. Seit 2018 setzt sich die Ökologische Nabu-Station Aller/Oker unter anderem für den Schutz dieser schönen aber seltenen Amphibienart ein. Dabei werden eine Palette an unterschiedlichen Tätigkeiten durchgeführt: Tümpel und Verstecke werden unter Einsatz von Baggern angelegt, Bodenabbaubetriebe werden zum Schutz der Art beraten und ex situ werden junge Kröten aus Laich aufgezogen, die zur Stützung in bestehende Vorkommen wieder ausgewildert werden.

Thema sind diese Bemühungen bei einem Vortrag am Freitag im Magdeburger Zoo an der Zoowelle. Die Aktivitäten im Wechselkrötenschutz werden vorgestellt und ein Einblick in die praktische Naturschutzarbeit der Ökologischen Station gegeben Treffpunkt zu der Veranstaltung ist um 16.40 Uhr am Haupteingang. Ein Nacheinlass ist nicht möglich.

Baba Blakes und The xUrbs spielen in der Magdeburger Festung Mark

Bei einem Doppelkonzert stehen Baba Blakes mit Feelgood-Indie aus Magdeburg und The xUrbs mit Indie-Pop aus Berlin am 5.4. gemeinsam auf der Bühne des Stübchens in der Festung Mark im Hohepfortewall. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Baba Blakes fängt mit seiner Klanglandschaft die Herzen seiner ein. Seine Musik ist eine lebendige Mischung aus tanzbaren Beats und nachdenklichen Texten, die ein breites Spektrum an Emotionen ansprechen. Mit seinem "Sweethoneylove" hat Baba einen regelrechten Streaming-Erfolg auf Spotify erzielt, der bisher über drei Millionen Streams verzeichnet. In den Jahren 2022 und 2023 führte er zwei eigene Headline-Touren durch.

Die Berliner Band The xUrbs bereichert die Indie-Pop Welt der vergangenen Jahre mit neuem Charme. Von Mehrstimmigkeit über Ohrwürmer, die im Kopf Dauerschleifen drehen, bis hin zu temporeichen und tanzbaren Momenten, lassen The xUrbs einen vielseitigen Fächer an Gefühlen aufleben.

Martin Müller im Magdeburger Forum Gestaltung

"Martin Müller spielt Martin Müller" heißt ein Konzert am 5.4. im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Beginn ist um 20 Uhr.

Mal beschwingt und bewegt, mal träumerisch, nachdenklich, melancholisch und elegisch – der Mann mit dem Hut, der Magdeburger Akkordeonist Martin Müller, drückt seine inneren Welten aus seiner beknopften Bauchorgel heraus. Seine Interpretationen und Kompositionen folgen dabei Müllers ganz eigenem Charakter.

"In einer Welt, deren immerwährender natürlicher Auf-und-Ab-Zyklus sich in Richtung seines Endes, dem Aufräumen vor neuer Blüte, bewegt, sind viele von Müllers Klängen beheimatet. Der Herbst und dessen Gefühle spiegeln sich symbolisch häufig in seinem Schaffen wider. Müller liebt die Melancholie – und Melancholie und Akkordeon gehen Hand in Hand im Herbst spazieren", so eine Ankündigung.

Saxofon zur Jazzlounge im Magdeburger Gesellschaftshaus

Die Hausband des Gesellschaftshauses tritt auf mit dem Saxofonisten Thomas Walter Maria. Gelegenheit bietet die Jazz Lounge, die am 5.4. um 20 Uhr in der Einrichtung in der Schönebecker Straße 129 geplant ist.

Thomas Walter Maria – Saxofonist, Bandleader, Arrangeur und Intendant von "Werder klingt" – lebt seit seinen Studien in Leipzig und am Berklee College of Music in Boston als freischaffender Musiker und ist Dozent am Konservatorium in Magdeburg. Als gefragter Sideman und langjähriges Mitglied des Berlin Jazz Orchestras führten ihn Tourneen durch die ganze Welt.

Rüdiger Krause Trio in der Sudenburger Feuerwache

Rüdiger Krause präsentiert die Musik seines neuen Albums "parallel ral" am 5.4. um 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Es handelt sich um seine erst Veröffentlichung nach dem international erfolgreichen Carla Bley Tribute von 2015.

Der in Leipzig lebende Gitarrist begann seinen musikalischen Weg in Magdeburg und nach seinem Jazzstudium in Dresden spielte er mit so bedeutenden Künstlern wie Carla Bley, Steve Swallow, Manfred Krug, Uschi Brüning, Wolfgang Scheffler und als langjähriges Mitglied der Günther Fischer Band. Filmmusiklegende Fischer spielt übrigens auch als Saxofonist auf Rüdiger Krauses aktueller Platte.

Das Trio mit Tobias Fleischer (Bassist von Mo Blow) und Drummer Michael Dau ist eine intensiv groovende Band mit melodischen Gitarrensoli, charmantem Gesang und Kompositionen inspiriert von Esbjörn Svensson Carla Bley, Esbjörn Svensson und den Beatles versprechen einen vielfältigen Musikabend.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Harold und Maude" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 und für "Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" um 19.30 Uhr im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 35. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Nur noch einzelne Restkarten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss für den Auftritt von Yvonne Catterfeld um 20 Uhr im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9 sowie für das Große Schlagerfest mit Florian Silbereisen um 19.30 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 zu haben.