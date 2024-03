Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen, Events und Tipps für die Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 18. März 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"Transformations and Further Passages" heißt die sechste CD und das neue Programm zum 25-jährigen Jubiläum von "The Clarinet Trio". Die Nuveröffentlichung enthält Kompositionen aus den 1950er und 60er Jahren von Albert Mangelsdorff, Joki Freund/Jutta Hipp, Karl Berger, den Kühn Brüdern, E.L. Petrowsky und Manfred Schoof. Bei einem Konzert am 18. März um 20 Uhr können sich die Besucher des Magdeburger Forums Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 ein Bild machen.

Das Spiel des Trios besticht durch flüssige Virtuosität in entspannter Atmosphäre. Es widerspiegelt einen ebenso weiten Bereich von Erfahrungen wie Interessen. So soll Gebhard Ullmann auf dem Volkstanzfestival in Rudolstadt ‚mit allen Arten archaischer Klarinetten aus Russland, Finnland und dem Baskenland‘ gespielt haben. Und, Dank seiner Aufenthalte in Brooklyn verfügt er über eine ordentliche Portion Klezmer.

Gary O´Connor & Friends spielen im "... nach Hengstmanns"

Unter dem Titel "Stew & Stories" beginnt am 18. März um 19.30 Uhr ein Konzert im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. Es spielen Gary O´Connor & Friends.

Der Dubliner Gary O’Connor (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), blickt auf eine umtriebige musikalische Vergangenheit in seiner irischen Heimat zurück .Mit der Gitarre in der Hand in Magdeburg angekommen fand er schnell Freunde, namentlich Ronny Zysko (Gesang, Mandoline), Ralf Funke (Kontrabass) und Marco Kaluza (Schlagzeug), mit denen zusammen er nun Klassiker des Irish Folk auf die Bühne bringt.

Seine thematische Entsprechung findet der Abend in der Gastronomie: Es gibt Guiness und die Küche zaubert ein Irish Stew.

Nathans Kinder im Puppentheater Magdeburg

"Nathans Kinder" heißt Ulrich Hubs Bearbeitung des berühmten Klassikers der Aufklärung „Nathan der Weise“ von Gottfried Ephraim Lessing. In einer Verbindung von Puppen- und Schauspiel entwickelt Sabine Schramm auf der Bühne des Magdeburger Puppentheaters in der Warschauer Straße 25 fünf Figuren. Eine One–Woman-Show für eine Puppenspielerin, drei stilisierte graue Stühle, fünf große Klappmaulpuppen und eine Handvoll lauter Popsongs!

Es geht um die Frage: Wem gehört Jerusalem? Christen, Juden, Muslime – alle beanspruchen die Stadt und damit den „einzig wahren Glauben“ für sich. Für Kinder und Jugendliche aufbereitet, verlegt Hub das dramatische Geschehen in eine einzige Nacht und stellt die junge Generation – Nathans Pflegetochter Recha und den Tempelherrn Kurt – in den Mittelpunkt des Geschehens. Über alle religiösen Konventionen hinweg verlieben sich die beiden ineinander und stehen somit für die Idee der Toleranz und Verständigung statt Krieg zwischen den Religionen.

Vorstellungen beginnen am 15. März um 10 und 13.30 Uhr, am 16. März um 19 Uhr und am 18. März um 10 Uhr. Ausverkauft ist die Vorstellung am 19. März.

"Blütenzauber" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Eine Fotoausstellung "Blütenzauber" zeigt in Magdeburg Fotografien von Gabriele Kaminski. Veranstaltungsort ist die Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Die Gärtnerin und Fotografin Gabriele Kaminski erläutert zur Vernissage, warum es eigentlich Blüten gibt und welche Funktion sie hinsichtlich der Artenvielfalt und im Kreislauf des Lebens haben. Darüber hinaus ist es ihr wichtig, die Wahrnehmung für Blüten in der freien Natur oder im Garten zu schärfen. Denn jede Blüte ist einzigartig in ihrer Form und Farbe.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen.

„Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft und verschoben in Magdeburg

Ausverkauft ist "Betti Kettenhemd" im Magdeburger Puppentheater.

Verschoben wurde der Auftritt von Sascha Grammel in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32. Neuer Termin ist der 23.2.2025.