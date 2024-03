Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen, Events und Tipps für die Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 25. März 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Wulf Herzogenrath zu Gast im Magdeburger Forum Gestaltung

Zum Bücherfrühling hat das Forum Gestaltung renommierte Autoren eingeladen, um ihre druckfrischen Bücher vorzustellen und mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Diesen Montag ist Wulf Herzogenrath, renommierter Kunsthistoriker und langjähriger Direktor der Sektion Bildende Kunst der Akademie der Künste Berlin, eingeladen. Er ist nicht zufällig zum wiederholten Mal Gast im Forum Gestaltung, leistet er doch als Mitglied des Wewerka-Archiv-Beirats wertvolle Arbeit auch hier vor und für den Ort.

Zu seinem 80. Geburtstag machte er sich selbst ein Geschenk, und das Publikum kann mit ihm in (s)ein Gästebuch der ganz besonderen Art schauen: Gastgeschenke –Kunst und Texte seit 1966, jüngst im Alexander Verlag, Berlin erschienen.

Das Buch vereint zahlreiche seiner Texte und Artikel zu über 150 Künstlern, die hier faksimiliert in der originalen Typographie ihrer Erstveröffentlichung erscheinen. Dazu über 400 meist spontan entstandene „Gästebuch-Eintragungen“ der jeweiligen Künstler. Herzogenrath hatte stets ein Gästebuch dabei: zu Hause, im Büro aber auch bei Atelierbesuchen oder auf Reisen. Die künstlerischen “Gastgeschenke„ – Skizzen, Collagen und Fotoarbeiten – zeichnen seinen Weg vom Kunsthaus Bielefeld über das Museum Folkwang Essen, den Kölnischen Kunstverein, die Nationalgalerie Berlin, die Kunsthalle Bremen bis zur Akademie der Künste in Berlin nach. Anmerkungen erläutern Zusammenhang und Anlass der Entstehung.

Zur Buchpremiere diesen Montag unterhalten sich mit Wulf Herzogenrath sein Verleger Alexander Wewerka und Stefan Kraus, Direktor des Kunstmuseums Kolumba in Köln. "Gastgeschenke" mit Wulf Herzogenrath, am Montag, 25. März, ab 19.30 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10.

Die Entstehung des Magdeburger Glockenspiels ist Thema in der Urania

Einen Vortrag über das Glockenspiel im Rathaus hält Carillonneur Frank Müller am Montag, 25. März, um 15.30 Uhr im Haus der Urania, Nicolaiplatz 7.

Das Instrument, in der Fachsprache Carillon genannt, erklingt täglich von 10 bis 18 Uhr automatisch zur vollen Stunde. Freitags um 10 Uhr spielt Frank Müller darauf. Er spricht über die Entstehung und seine Arbeit. Anmeldung unter Telefon 255060. Der Eintritt kostet 9 Euro.

Japanische Gartenkunst ist Thema für Ausstellung und Vortrag in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die besondere japanische Gartenkultur wird seit Jahrhunderten kultiviert und verfeinert. Mit einem reich bebilderten Vortrag unter der Überschrift „gerade schön schräg“ gibt der Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Sachsen-Anhalt am Montag, 25. März, um 17 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 einen Überblick über die Bandbreite fernöstlicher Gartenbaukunst.

Tim Schneider hat selbst zwei Jahre in Tokyo gelebt und bereist seither das Land immer wieder. Die Aufnahmen seines Vortrages stammen von zahlreichen Expeditionen aus den zurückliegenden Jahren. Der Ingenieur schätzt den Variantenreichtum ebenso wie die ausgeklügelten Dimensionen und die Details eines typisch japanischen Gartens.

Anlass des Vortrages ist die aktuelle Ausstellung eines Zengartens in der Stadtbibliothek. Diese spezielle Form des Trockengartens kann im 4. Obergeschoss der Zentralbibliothek begleitend zum Vortrag aus nächster Nähe in Augenschein genommen werden und ist eine Leihgabe der Deutsch-Japanische Gesellschaft in Trier.

Alle interessierten Gäste sind zum Vortrag „gerade schön schräg. Der japanische Garten“ von Tim Schneider am Montag, 25. März, um 17 Uhr in der Stadtbibliothek eingeladen. Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Sachsen-Anhalt bittet dabei um Spenden für eine Allee mit japanischen Kirschbäumen im Holzweg am Flora-Park. Der Eintritt ist frei.

Intel und die Hochschulen in Magdeburg

Die kommende Folge von „Wissenschaft im Rathaus“ in Magdeburg am 25. März um 19:00 Uhr widmet sich den Herausforderungen und Chancen, die mit der Ansiedlung von Intel für die dortigen Hochschulen einhergehen. Die Rektoren der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Otto-von-Guericke-Universität werden über ihre Kooperationsvorhaben mit Intel sprechen. Dabei betont das Intel-Management, dass die regionale Hochschullandschaft und ihr Potenzial für Fachkräftegewinnung entscheidend für die Ansiedlung waren.

Bereits wurden Maßnahmen zur Ausbildung von Fachkräften initiiert, darunter die Etablierung einer Stabsstelle Mikrotechnologie an der Otto-von-Guericke-Universität und die Wiederaufnahme der dreijährigen Ausbildung von Mikrotechnologinnen und Mikrotechnologen sowie der Start des Masterstudiengangs für Halbleiter- und Nanotechnologie an der Universität Magdeburg. Die Hochschule Magdeburg-Stendal bietet bereits ein Wahlmodul zu Grundlagen der Halbleitertechnologie und Chipfertigung an und erhält Unterstützung für ein studentisches Wettbewerbsprojekt von Intel. Die Veranstaltung wird auch die möglichen langfristigen Auswirkungen der Intel-Ansiedlung auf die Hochschullandschaft und die Stadt Magdeburg erörtern.

Die Teilnahme an dem Vortrag im Alten Rathaus ist kostenfrei. Um eine Voranmeldung unter der Rufnummer 03 91/ 535 47 70 oder per E-Mail unter info@vhs.magdeburg.de wird gebeten.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen.

„Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

"Blütenzauber" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Eine Fotoausstellung "Blütenzauber" zeigt in Magdeburg Fotografien von Gabriele Kaminski. Veranstaltungsort ist die Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Die Gärtnerin und Fotografin Gabriele Kaminski erläutert zur Vernissage, warum es eigentlich Blüten gibt und welche Funktion sie hinsichtlich der Artenvielfalt und im Kreislauf des Lebens haben. Darüber hinaus ist es ihr wichtig, die Wahrnehmung für Blüten in der freien Natur oder im Garten zu schärfen. Denn jede Blüte ist einzigartig in ihrer Form und Farbe.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft und verschoben in Magdeburg

Ausverkauft ist "Du und deine Platte" im Kabarett "... nach Hengstmanns", "Henny kulinarische Insel" im Theater an der Angel, "Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle und "Das hässliche Entlein" im Puppntheater.