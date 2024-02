Konzerte mit "Fantasy" und "Kliffs" gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 2. Februar 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

"Fnatasy" treten am 2.2. in Magdeburg auf.

Magdeburg - Volksmusik und Indie, aber auch Puppentheater, Literatur und Schauspiel - Freitag, der 2. Februar 2024, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite im Club zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

„Fantasy“ tritt im Magdeburger Amo auf

Mit seinem aktuellem Album kommt das Schlagerduo „Fantasy“ nach Magdeburg. Das Konzert mit Martin Hein und Fredi Malinowski findet diesen Freitag, 2.2.24, ab 19 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straß 27 statt. Musikalische Gäste sind Mela Rose und Sandro.

Martin Hein und Fredi Malinowski gehe es um das Wesentliche: „Um die echten, wahren Gefühle, die uns alle verbinden“, heißt es auf der Homepage der beiden. Liebe und Leidenschaft, zwischen Euphorie und Sehnsucht, zwischen Lachen und Weinen, sind für die Musiker die herausragenden Themen. Im Jahr 2022 konnte „Fantasy“ 25 Jahre nach der Gründung des Duos Bühnenjubiläum feiern. Mit über zwei Millionen verkauften Tonträgern und über 285 Wochen Präsenz in den deutschen Albumcharts gehören Fredi Malinowski und Martin Hein zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Auch wurden sie bereits fünfmal für den „Echo“ nominiert, sie erhielten drei „Die Eins der Besten“-Awards sowie etliche Gold- und Platin-Auszeichnungen in Deutschland und in Österreich. Mit mehreren Alben haben es Fantasy in den vergangenen Jahren an die Spitze der deutschen Charts geschafft. Besonders erfolgreich waren beispielsweise „Eine Nacht im Paradies“, „Freudensprünge“, „Casanova“, „10.000 bunte Luftballons“ und „Mitten im Feuer“.

Im Januar ist nun „Phönix aus der Asche“ erschienen. Auf dieser LP sind Titel wie „Rosa oder Blau“, „Tausend und eine Nacht“, „My Love“, „Auch wenn es Wahnsinn war“ oder „Was weiß dein Herz von Liebe“ zu hören.

"Weiße Nächte" im Magdeburger Schauspielhaus

An vier hellen nordischen Nächten treffen sich ein einsamer Spaziergänger und eine junge Frau in St. Petersburg. Diese ungewöhnliche Begegnung, die aus einem Zufall entsteht, lässt ihre Sehnsüchte und Wünsche zu einer Existenz zwischen Schein und Sein werden. Eine der schönsten Liebesgeschichten der Weltliteratur.

Eine Produktion unter dem Titel "Weiße Nächte" vom Deutschen Theater Berlin zeigt das Theater Magdeburg am 2. Februar um 19.30 Uhr im Schauspielhaus unter der Leitung von Johannes Schütz entstanden.

Indie Pop: Kliffs spielen im Volksbad in Magdeburg

Die musikalische Reise des Duos „Kliffs“ begann vor über einem Jahrzehnt in Montreal, als sich Mark Bérubé und Kristina Koropecki trafen. Nach zahlreichen Tourneen durch Kanada und Europa ließen sie sich 2014 in Berlin nieder. Ihr Debütalbum hieß „Temporary Cures“. Während der Corona-Pandemie entstand ihr neues Album als kraftvolles Zeugnis der Liebe zur Musik und tiefer Überzeugungen. Dieses stellen die beiden diesen Freitag bei einem Konzert im Volksbad Buckau vor.

Die Songs, geprägt von Nylonsaitengitarre, Cello, Synthesizer und Schlagzeugbeats, wurden ohne Drummer oder Bassisten aufgenommen, um die wahre Essenz des Duos zu unterstreichen. Die Titel des Duos Kliffs richten sich – verfasst als intime Briefe – an die Schwester, den Arbeitgeber, an Weltuntergangsverschwörungstheoretiker und weitere. „Trotz der Herausforderungen bleibt eine klare Botschaft der Hoffnung“, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert.

Kliffs spielen diesen Freitag, 2. Februar, ab 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Lesung mit Charlotte Gneuß im Magdeburger Schauspielhaus

Mit ihrem Roman „Gittersee“ löste Charlotte Gneuß im Herbst eine heftige mediale Debatte darüber aus, wer über die DDR schreiben darf. Am 2.2.24 ist die Autorin im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu Gast und stellt ihren Debütroman vor. Die Lesung in Kooperation mit dem Literaturhaus beginnt um 19.30 Uhr und wird von Sarah Thäger moderiert.

Die Geschichte: 1976, im Dresdner Vorort Gittersee: Karin ist 16, hütet ihre kleine Schwester und hilft der renitenten Großmutter im Haushalt, die ihrer Zeit als „Blitzmädel“ hinterhertrauert. Karins Vater verzweifelt an der Reparatur seines Škodas wie an der des Familienlebens, und ihre Mutter würde am liebsten ein anderes Leben führen. Aufgehoben fühlt sich Karin bei ihrer Freundin Marie, dem einzigen Mädchen in der Klasse, das später nicht etwas machen, sondern etwas werden will: die erste Frau auf dem Mond. Und Karin ist verliebt: in ihren Freund Paul, der gerne Künstler wäre, aber im Schacht bei der Wismut arbeitet.

"Die Kassenpatienten" mit Ärzte-Tribute-Show im Theater in der Grünen Zitadelle

Bei ihrer mitreißenden, stimmungsgeladenen Bühnenshow spielen "Die Kassenpatienten" am 2.2.2024 ab 20 Uhr im Theater in der Grün Zitadelle in Magdeburg in der Leiterstraße 8a Lieder der Ärzte aus allen Epochen, frei nach dem Motto „von kurz nach früher bis jetze“. Dabei kommt Fun und Party nicht zu kurz. Und es dauert nicht lange bis der berühmte Funke von der energiegeladenen Tribute-Show auf das Publikum überspringt.

In ihrem Konzertprogramm spielen sie Klassiker wie: „Westerland“, „Junge“, „Der Graf“, „Mach die Augen zu“ oder neuere Songs wie „Lasse redn“, „Männer & Frauen“.

Songs mit Fritz Streuner im Magdeburger Schauspielhaus

Ungeniert, unzensiert und unregelmäßig präsentiert das Ensemble des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Formate in Eigenregie. Der Titel der Reihe lautet "Katzengold". Nächster Termin ist der 2.2. um 21.30 Uhr.

Als Fritz Streuner präsentiert Ensemblemitglied Michael Ruchter seine eigenen Songs. Ein Hauch von Theater, eine Prise Rock ‘n‘ Roll und Lieder über die Sehnsucht in allen Facetten. Swingende Grooves vom Beat der Sixties treffen auf Streuners pointierte Texte. Sie erzählen vom „Heute hier, morgen dort“-Gefühl in einer digitalen Welt. Lieder von poetischer Tiefe und schelmischem Witz. Eine fesselnde Live-Show mit selbstironischem Augenzwinkern.

Kabarett mit Sebastian Hengstmann

"Niemand mag Klugscheißer" ist ein aktuelles Soloprogramm mit Sebastian Hengstmann überschrieben, das am Freitag, 2.2.2024 in Magdeburg gezeigt wird. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

In einer Ankündigung heißt es: "Man kann ja nicht alles alleine wissen. Es sei denn man ist Klugscheißer. Die mag zwar keiner, aber was im 3. Soloprogramm von Sebastian Hengstmann die Bühne verlässt, kommt sehr gut an und zwar genau beim Publikum. Wie auch in seinem ersten und zweiten Soloprogramm springt er virtuos und messerscharf analysierend durch die Themen.

Hase und Igel im Magdeburger Puppentheater

Ein tierisches Vergnügen für die ganze Familie wird bei einem Gastspiel mit Pierre Schäfer bei "Hase und Igel" im Magdeburger Puppentheater geboten. Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss noch für die Vorstellung am 2.2. um 10.30 Uhr, während für Vorstellungen am 2.2. um 9 Uhr und am 3.2. um 15 und 16.30 Uhr allenfalls noch Restkarten vor Vorstellungsbeginn in der Einrichtung in der Warschauer Straße 25 zu haben waren.

Lebendige Dialoge, eine pointierte Spielweise und rasche Szenenwechsel lassen Grimms Märchen zu einer kurzweiligen Stunde werden. Erzählt werde die Geschichte von Schnellen und Hellen, Hochmut und Wagemut, Übermut und Siegeszug, so die Ankündigung.

Vortrag "Stiftung Artenschutz – Gemeinsam für den Artenschutz" im Magdeburger Zoo

Als eine Gemeinschaftsinitiative von Zoologischen Gärten und Naturschutzorganisationen arbeitet die Stiftung Artenschutz sehr eng mit dem Verband der Zoologischen Gärten und dessen Mitgliedern zusammen. Das gemeinsame Ziel ist der Erhalt existenziell gefährdeter Tierarten sowie der Schutz ihrer ursprünglichen Lebensräume in internationalen und nationalen Projekten. In einem Vortrag stellt der Geschäftsführer der Stiftung Tobias Kohl am Freitag die Stiftungsarbeit im Magdeburger Zoo vor und gibt einen Einblick in die aktuellen internationalen Artenschutzprojekte.

Treffpunkt ist um 16.40 Uhr am Haupteingang des Magdeburger Zoos, es ist kein Nacheinlass möglich. Eine Anmeldung ist unter fuehrung@zoo-magdeburg.de möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Ausverkauft ist "Auch Liebe ist Kunst" im Theater an der Angel.

Nur noch Restkarten gibt es für "Mit Volldampf ins Aus" mit Marion Bach, Heike Ronniger und Christoph Deckbar ab 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle.