Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 29. Januar 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Endspurt in der Magdeburger Lichterwelt

Mit mehr als einer Million LEDs hat Magdeburg die umfangreichste Weihnachts- und Winterbeleuchtung in Mitteldeutschland. Lichtmalereien mit Magdeburger Persönlichkeiten an den Fassaden der Gebäude auf dem Alten Markt, beleuchtete Brunnen auf dem Ulrichplatz und in der Leiterstraße, ein wenig Hollywood auf dem Willy-Brandt-Platz mit dem gigantischen Magdeburg Schriftzug oder der gesamte Domplatz mit einem riesigen beleuchteten Halbkugelversuch, eine Weihnachtskrippe, illuminierten Großfiguren oder die winterlichen Lichtspiele sorgen für einen besonderen Eindruck. Dies allerdings nur noch wenige Tage: Bis zum 2. Februar sind alle Elemente in Betrieb, danach werden sie schrittweise abgebaut und fürs nächste Jahr eingelagert. Der Eintritt ist frei.

Bis zum Ende der diesjährigen Lichterwelt werden täglich Führungen angeboten. Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr am Lichtelement Stadttor an der Kreuzung Breiter Weg / Ernst-Reuter-Allee. Die Teilnahme kostet 10,50 Euro, ermäßigt 7,50 Euro.

"Du und deine Platte" mit Simone Borris zu Gast im "... nach Hengstmanns"

"Du und Deine Platte" heißt eine Reihe von und mit Jan Kubon im "... nach Hengstmanns", die das nächste Mal am Montag, 29. Januar 2024, stattfindet. Zu Gast ist dieses Mal Magdeburgs Oberbürgermeisterin mit Simone Borris. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

In einer Ankündigung heißt es: "Jeder hat sie! Die eine Platte, die ein Leben verändert, die prägt oder die einen das ganze Leben lang begleitet." Der Musikjournalist Jan Kubon lädt sich spannende Gäste ein und lässt sich die Geschichten rund um genau diese eine Scheibe erzählen.

"Stella. Ein Leben." im Magdeburger Moritzhof

Der Film "Stella. Ein Leben." läuft in Magdeburg derzeit im Moritzhof im Moritzplatz 1. Erfolgsregisseur Kilian Riedhof ("Gladbeck", "Sein letztes Rennen") nimmt sich in "Stella. Ein Leben." der wahren Geschichte von Stella Goldschlag (1922 - 1994) an. Der Film zeigt die jüdische Frau aus Berlin, die während des Zweiten Weltkriegs als Greiferin für die Gestapo arbeitete. Das heißt: Sie hat jüdische Mitbürger, die dem Terror in Berlin in Verstecken zu entkommen versuchten, denunziert und an die Gestapo verraten. In der Titelrolle agiert Paula Beer.

Filmvorführungen sind in Magdeburg für den 25. Januar um 20.15 Uhr, den 26. Januar um 16 und um 20.15 Uhr, den 27. Januar um 16.30 Uhr und um 20.30 Uhr, am 28. Januar sowie am 4. und 25.2. um 16.30 Uhr, am 29. Januar um 19.15 Uhr, am 30. Januar sowie am 3., 7. und 20. Februar um 20 Uhr, am 31. Januar um 16 Uhr und um 19.30 Uhr, am 1., 5., 8. und 12. Februar um 17 Uhr, am 2., 9. und 13. Februar um 18 Uhr, m 6. Februar um 17.15 Uhr und außerdem am 27. Februar um 16 Uhr geplant.

Ausstellung: Sylvia Kapst zeigt Leinwand, Holz und Grafik im Querstyle

Die Ausstellung "Natürlich" mit Leinwand, Holz und Grafik von Sylvia Kapst wird derzeit im Querstyle im Breiten Weg 214 gezeigt. Die Ausstellung kann während unserer Öffnungszeiten - Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr - besucht werden.

Die Ausstellerin Sylvia Kapst hat sich als bekannte Magdeburger Künstlerin schon in zahlreichen Ausstellungen in Magdeburg und Umgebung präsentiert. Sie hat das Talent von ihrem Vater geerbt, der auch künstlerisch tätig war. Sie interessiert sich seit ihrer Jugend für das Malen und machte ihr Hobby zum Beruf. An der Pädagogischen Hochschule in Erfurt studierte sie Mathematik und Kunst und ist seit 1992 Lehrerin.

Swing im Volksbad Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 beginnt der Taster+ für alle, die schon etwas länger tanzen.

„Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Besuch im Elbauenpark

Der Magdeburger Elbauenpark auf dem Gelände der Bundesgartenschau 1999 auf dem Cracauer Anger im Stadtteil Herrenkrug hat bis Februar von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Außerhalb der Saison ist der Eintritt bis einschließlich Februar frei. Von den Einrichtungen auf dem Gelände hat derzeit jedoch allein das Schmetterlingshaus geöffnet, in dem den Besuchern tropische Schmetterlinge und einige weitere Tiere gezeigt werden.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

