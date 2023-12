Ein Stück von Elke Heidenreich und Kabarett in der Zwickmühle - dies und mehr bietet Mittwoch, der 20. Dezember 2023, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz in der Magdeburger Zwickmühle. Foto: Magdeburger Zwickmühle

Magdeburg - Theater, Kabarett und mehr - auch für Mittwoch, den 20. Dezember 2023, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

"An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle

Es hat keinen Sinn an Mut zu sparen, denn sparen bringt nichts. Die Zinsen sind zu niedrig. Unter dieser Prämisse läuft derzeit das Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz spielen sich in den Beiträgen auch von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer dabei die kabarettistischen Bälle zu.

Vorstellungen beginnen unter anderem am Mittwoch, am 20. Dezember und am 13., 17., 26. und 27. Januar und am 1., 7., 8., 17., 28. und 29. Februar jeweils um 20 Uhr, am 10. und 31. Januar um 15 Uhr, außerdem auch am 18. Februar um 17 Uhr. Für weitere Vorstellungen gibt es nur noch wenig oder gar keine Karten mehr.

"Mr Gum und das geheime Geheimversteck" im Schauspielhaus

Unter dem Titel "Mr Gum und das geheime Geheimversteck" steht derzeit ein Schauspiel nach Andy Stanton auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Aufführungen sind für Mittwoch, 20.12.2023, um 19.30 Uhr sowie am 7. Januar 2024 um 16 Uhr und vom 27. bis 29. Januar um 10 Uhr geplant.

Eingemummelt im geheimsten Geheimversteck der Literaturgeschichte hat Mr Gum es diesmal auf das Wetter abgesehen. Schon fallen die Wolken vom Himmel und in den allgegenwärtigen Sherrygeruch, der das Städtchen ummantelt, wie nur Sherrygeruch ein Städtchen ummanteln kann, mischt sich der Gestank von verdorbenem Fleisch. Polly und Freitag O’Leary sind alarmiert.

Der Wolf, der aus dem Buch fiel, im Magdeburger Puppentheater

"Der Wolf", der aus dem Buch fiel, ist am Dienstag im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25 zu erleben. Die Geschichte von Thierry Robberecht und Grégoire Mabire, Deutsch von Ilse Rothfuss, wird in einer Bühnenbearbeitung des Ensembles für Menschen ab 4 Jahren gezeigt. Tickets gab es zum Redaktionsschluss noch für den 20. Dezember um 9 Uhr.

Die Geschichte: Ein Bilderbuch fällt im Kinderzimmer vom Regal und heraus purzelt ein verdutzter Wolf! Gerne würde er zurück zwischen die Seiten klettern, aber mal ist er zu früh, mal zu spät dran in der Geschichte. Im Kinderzimmer schleicht auch eine Katze herum und der Wolf flüchtet sich quer durch die Bibliothek von Märchenbuch über Dinosaurier-Geschichte bis zum Naturkundebuch und entdeckt jedes Mal ganz unterschiedliche Welten.

Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

Das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg steht in diesem Jahr unter dem Titel „Das Gespenst von Magdebu-huuu“.

In dem Stück, das in Magdeburg spielt und das von Bastian Lomsché geschrieben wurde, geht es um ein Gespenst, das sich auf der alten Burg Gronenborch langweilt. Es sehnt sich nach Spaß und Abenteuern. Durch einen Zufall landet es aber mitten in der Stadt und spukt fröhlich umher, was zu tumultartigen Reaktionen führt. Bürgermeister Gockler, der an Gespenster nicht glaubt, plant die Umwandlung von Schloss Gronenborch in ein Luxus-Hotel. Um Ruhe zu schaffen, engagiert er die gefürchtete Geisterjägerin Dottoressa von Eisebein.

Vorstellungen stehen am Mittwoch um 9 und um 11 Uhr und am 6. Januar um 10 Uhr auf dem Spielplan. Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse, aber auch in den Volksstimme-Servicepunkten und online bei Biberticket, und unter der Tickethotline 0391/5999700. Ein Teil der Aufführungen wird mit englischen und ukrainischen Übertiteln angeboten.

Suzanne von Borsody und das Ensemble del Arte mit "Erika oder Der verborgene Sinn des Lebens" im Magdeburger Opernhaus

Ein Gastspiel steht am Mittwoch, 20.12.2023, auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9. Zu Gast sind Suzanne von Borsody und das Ensemble del Arte mit "Erika oder Der verborgene Sinn des Lebens". Es handelt sich um ein Weihnachtsprogramm von Elke Heidenreich mit stimmungsvoller Musik aus Klassik, Romantik und Jazz.

Eigentlich wollte Ich-Erzählerin Betty, verkörpert von Suzanne von Borsody, ihrem Freund Franz edlen elsässischen Senf als Weihnachtsgeschenk mit nach Lugano bringen. Doch dann lacht sie ein fast lebensgroßen Plüschschwein mit himmelblauen Augen an – und die beiden begeben sich auf eine amüsante und gleichsam verblüffende Reise.

Musik von Coldplay und Imagine Dragons im Candlelight-Konzert in der Festung Mark

Die Candlelight-Konzerte bringen den Zauber eines multisensorischen Live-Musikerlebnisses an beeindruckende Orte, die in Magdeburg für diesen Zweck bisher noch nie genutzt wurden. Diesen Mittwoch, 20. Dezember 2023, steht die Musik von Coldplay und Imagine Dragons im Fokus in der Festung Mark im Hohepfortewall.

Von Coldplay stehen Clocks, Something Just Like This, Adventure of a Lifetime, Fix You, The Scientist, Viva la Vida, Sky Full of Stars und My Universe auf dem Programm. Von den Imagine Dragons erklingen Radioactive, Natural, Next to Me, Follow You, Bad Liar und Believer.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen

"Kunstpause" ist die letzte Führung des Jahres in einer der Ausstellungen im Kunstmuseum Magdeburg überschrieben. Dieses befindet sich im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Die Führung dauert eine halbe Stunde. Sie beginnt um 12.30 Uhr.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

Alle zwei Wochen gibt es in der Kunstkneipe Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 am Mittwoch von 20.30 bis 22.30 Uhr die Open-Mic-Night. Auch diesen Mittwoch ist für die Reihe wieder ein Termin.

Die Bühne steht damit wieder jenen offen, die beispielsweise ihre Musik, Poetry-Slam oder Comedy präsentieren möchten.

Ausverkaufte Veranstaltungen am 20. Dezember 2023 in Magdeburg

Ausverkauft sind am Mittwoch in Magdeburg "Kabarett am Abgrund" im "... nach Hengstmanns", "Abba klaro" im Theater in der Grünen Zitadelle und "Die unendliche Geschichte" im Puppentheater.

Noch sieben Restkarten waren zum Redaktionsschluss für "Th Dark Tenor" in der Johanniskirche erhältlich.