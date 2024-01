Angelika Milster, eine Märchenoper und Wissen in den Gewächshäusern - dies und mehr bietet Magdeburg am Sonntag, den 14. Januar 2024.

Magdeburg - Die letzte Aufführung eines Schauspielstücks, Mode von Bormann und Kunst - auch dies und mehr bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 14. Januar 2024.

Angelika Milster tritt in der Magdeburger Pauluskirche auf

Angelika Milster ist die Grande Dame des deutschen Musicals. Seit ihrem Auftritt als Grizabella im Klassiker Cats von Andrew Lloyd Weber ist sie aus der Musicallandschaft hierzulande nicht mehr wegzudenken. Inzwischen begeistert die Sängerin auch zahllose Fans in ihren Soloprogrammen, in denen sie sich den schönsten Stücken der Musicalgeschichte widmet.

Zu einem Konzert ist die Sängerin am 14. Januar 2024 in der Magdeburger Pauluskirche in der Goethestraße 25 zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

"Hänsel und Gretel" im Magdeburger Opernhaus

"Hänsel und Gretel" - die Märchenoper von Engelbert Humperdinck für ein Publikum ab acht Jahren, wird am Sonntag, 14. Januar, ab 16 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9 aufgeführt. Weitere Vorstellungen sind am 4. Februar um 16 Uhr und zum letzten Mal in dieser Spielzeit am 23. März um 19.30 Uhr geplant.

Karen Stones zauberhafte Inszenierung bietet nicht nur Opern-Neulingen eine märchenhafte Geschichte, sondern hat auch „alten Opernhasen“ amüsante Anspielungen zu bieten. Dazu bekannte Kinderlieder, ein echt romantischer Orchestersound und ein wunderbarer Märchenwald, dessen Entstehung man auf offener Bühne miterleben kann.

"Der rote Dior des Ostens" in der Sudenburger Feuerwache

"Der rote Dior des Ostens - Geschichte der Firma Bormann" ist der Nachmittag des Sonntags, 14. Januar 2024, in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg in der Halberstädter Straße 140 überschrieben. Umrahmt wird die kurzweilige Veranstaltung mit einer Modenschau, bei der vier junge Mädchen etwa 40 Bormann-Originalmodelle aus drei Jahrzehnten präsentieren. Beginn ist um 15 Uhr. Der Einlass zur Veranstaltung ist ab 14 Uhr, es ist freie Platzwahl. Karten können telefonisch unter 0391/602809 oder online in der Feuerwache bestellt werden.

1946 gründete Heinz Bormann in Schönebeck/ bei Magdeburg einen kleinen Konfektionsbetrieb. Mit viel Cleverness und Charme entwickelte er den Betrieb innerhalb kürzester Zeit zu einem führenden seiner Branche in Deutschland Ost und West. An diesem unterhaltsamen Nachmittag wird die Erfolgsgeschichte des „Roten Diors des Ostens“, die mit der Verstaatlichung 1972 abrupt endete, von Nadja Gröschner erzählt.

Führung im Magdeburger Kunstmuseum

"Mit 3 (Paar) Augen betrachtet" ist eine Sonntagsführung mit Uwe Förster durch die Ausstellung "Of(f) Road. Koen van den Broek" im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 überschrieben. Beginn ist am 14.1.2024 um 15 Uhr.

Häuserfassaden, Straßenschluchten, Fahrzeuge und Gehwege. Seit Anfang der 2000er macht der belgische Künstler Koen van den Broek seine urbane Gegenwart zum Gegenstand seiner Gemälde. Mit Leichtigkeit bewegt er sich dabei entlang der Grenzen von Abstraktion und Wirklichkeit. Seine Werke bilden ganz eigne Ausschnitte von zunächst unscheinbaren, menschenleeren Orten ab: Abstrakte Flächen werden durch die Hinzufügung weniger Details zu großartigen Straßenzügen; Bordsteine und Schatten werden zu kompositorischen Bildmitteln und der großzügige monochrome Einsatz von Farbe lenkt die Blicke

"Odyssee: Buch von Homer" zum letzten Mal am Magdeburger Schauspielhaus

"Odyssee: Buch von Homer", ein Schauspiel von Bastian Reiber für ein Publikum ab 12 Jahren, steht am Sonntag, 14. Januar 2024, zum letzten Mal für diese Spielzeit auf dem Spielplan am Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Beginn ist um 18 Uhr.

Auch interessant: Bericht der Magdeburger Volksstimme über "Odyssee: Das Buch Homer" vor dessen Premiere

Reiber erzählt dabei nicht die „Odyssee“, wie sie aus Büchern bekannt ist. Es geht vielmehr um die Mägde in Odysseus Palast. Während nämlich der Held auf seiner Irrfahrt Abenteuer um Abenteuer erlebt, warten sie auf seine Ankunft – 20 Jahre lang. 20 Jahre, in denen das große Ereignis jeden Moment eintreten könnte und nicht eintritt. 20 Jahre in denen Tag aus, Tag ein wieder nichts passiert, wo doch immer etwas passieren muss.

"Die letzten ihrer Art" in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

"Die letzten ihrer Art" heißt eine anderthalbstündige Führung am Sonntag, 14. Januar, ab 15 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ticketreservierung unter Telefon 0391/4042910 sind täglich außer montags in der Zeit zwischen 10 und 17.30 Uhr möglich.

Botanische Gärten beherbergen zahlreiche Pflanzenarten die vom Aussterben bedroht, nur noch in Kultur bekannt oder besonders selten sind. Auch die Gruson-Gewächshäuser tragen zum Erhalt dieser Arten bei. Der Gärtnermeister Stefan Neuwirth stellt auf der Führung solche Arten vor, die nur ein einziges Mal in der Natur gefunden wurden, die nur winzige Verbreitungsgebiete haben oder deren natürliche Vorkommen gar nicht mehr existieren.

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Ausflug in die Magdeburger Parks

Besinnlichkeit zum Fest kann auch mit einem kleinen Ausflug in einen der Magdeburger Parks eingeläutet werden. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen,

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

