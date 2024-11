Magdeburgs City lockt am ersten Adventswochenende in besonderer Weise. Hier Tipps zu Anreise und Parkmöglichkeiten, Einkauf und zu einer Reihe von Veranstaltungen und Innenstadt-Weihnachtsmärkten.

Was in Magdeburgs City lockt und wie Sie dort hinkommen

Magdeburg. - Magdeburg rüstet sich für den großen Ansturm am ersten Adventswochenende. Erfahrungsgemäß kommen neben den Magdeburgern auch viele Gäste aus dem Umland zum Shoppen und Bummeln in die Stadt. Wir fassen zusammen, was für einen Bummel in der City wichtig ist.

Einkaufen: Weihnachtseinkäufe sind heute in ganz Magdeburg – zusätzlich in der Magdeburger Innenstadt am morgigen Sonntag – möglich. Im Rahmen des Magdeburger Weihnachtsmarktes finden dieses Jahr in der Altstadt noch drei verkaufsoffene Sonntage statt. Den Anfang macht der morgige erste Advent, es folgt der 15. Dezember mit dem 3. Advent sowie der 29. Dezember nach den Weihnachtsfeiertagen. Einzelgeschäfte können in der Innenstadt ebenso wie die Einkaufszentren von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Anfahrt mit dem Auto: Wer mit dem Auto in die Innenstadt fährt, muss einige Baustellen einkalkulieren: Am Hasselbachplatz sind Hallische Straße und der Platz einschließlich der Einfahrt aus der Otto-von-Guericke-Straße bis Ausfahrt Sternstraße gesperrt. Auf dem Ring wird in Höhe des Damaschkeplatzes gebaut. Die Auffahrten an dem Platz auf die Stadtautobahn sind gesperrt. Nur einspurig wird der Verkehr in beiden Richtungen zwischen Am Krökentor und Stresemannstraße geführt. Die Zufahrten zu einigen Nebenstraßen sind hier dicht. Zudem ist am Sonntag um 16.30 Uhr ein SCM-Spiel in der Getec-Arena angesetzt.

Erfahrungsgemäß kann die Suche nach Parkplätzen zu einer Herausforderung werden. Linderung bietet an allen Adventswochenenden wieder der dann kostenfrei nutzbare Mitarbeiterparkplatz der Stadtverwaltung am Neuen Rathaus, Zufahrt über die Straße Bei der Hauptwache. Parkplätze gibt es unter anderem auch am Galeria-Kaufhaus, an der Johannisbergstraße und am Petriförder. Parkhäuser bieten Stellplätze im Allee-Center, im City Carré, im Ulrichshaus, im Ratswaagehotel, im Marietta-Block, im Maritim, an der Leibnizstraße, in der Keplerstraße und am Schleinufer.

ÖPNV: Wer sich Stau und Parkplatzsuche sparen möchte, fährt mit Bus und Bahn. Die Busse und Straßenbahnen der MVB fahren nach Plan. Zusätzlich im Einsatz ist am Sonntag von Mittag bis etwa 19 Uhr die Straßenbahnlinie 77, die Buckau und die Achse Warschauer Straße, Raiffeisenstraße, Wiener Straße, Süd- und Westring und Große Diesdorfer Straße mit der Innenstadt im Stundentakt verbindet.

Weihnachtsmärkte in der City:Der traditionelle große Magdeburger Weihnachtsmarkt auf und um den Alten Markt hat Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr und Freitag und Sonnabend von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Blauen Bock lockt der SWM-Weihnachtsmarkt täglich ab 12 Uhr zur Einkehr – und zwar Sonntag bis Donnerstag bis 20 Uhr, freitags und sonnabends bis 21 Uhr. Von Sonntag bis Donnerstag bis 21 Uhr, am Freitag und Sonnabend bis 22 Uhr haben die Hütten beim „Winterzauber“ am Hundertwasserhaus geöffnet.

Auf dem Fürstenwall wird es an der Milchkuranstalt im Fürstenwallpark und der Bastion Cleve festlich. Besucher sind hier Montag bis Donnerstag von 14 bis 22 Uhr, Freitag und Sonnabend von 14 bis 23 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr willkommen. Der Wichtelmarkt lockt Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr und Freitag und Sonnabend von 11 bis 22 Uhr Gäste auf den Willy-Brandt-Platz am City Carré.

Lichterwelt: Ganztägig erstrahlen die wie die genannten Weihnachtsmärkte kostenfrei zugänglichen Großskulpturen der Magdeburger Lichterwelt. Die meisten befinden sich auf dem Domplatz, weitere auf dem Breiten Weg, an der Ernst-Reuter-Allee, an der Regierungsstraße, um den Alten Markt oder in der Leiterstraße.

Auch interessant: Besuch in der Magdeburger Lichterwelt - mit Video

Konzerte und Kirche: Adventskonzerte und Adventsgottesdienste finden in der Innenstadt an mehreren Orten statt. Infos dazu in den Veranstaltungstipps für Sonnabend in Magdeburg und auch für Sonntag.

Eislaufbahn: Eine Attraktion ist auch die „Eiszeit“ – die Schlittschuhbahn auf der Ostseite des Allee-Centers. Montag bis Donnerstag von 12 bis 21 Uhr, Freitag und Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr kann man hier auf Kufen seine Runden drehen und mit Pirouetten brillieren.