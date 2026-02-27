In Oschersleben steht die nächste Stadtratssitzung kurz bevor. Dabei geht es um teils brisante Themen, wie den fraglichen Neubau eines Supermarktes auf dem Schützenplatz.

Stadtrat tagt in Oschersleben: Was wird aus dem Schützenplatz?

Am 3. März findet im Oschersleber Rathaus die nächste Sitzung des Stadtrates statt.

Oschersleben - Was wird aus dem Oschersleber Schützenplatz? Diese und weitere Fragen stehen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Stadtrates am Dienstag, den 3. März. Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) lädt dazu ab 17 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses.