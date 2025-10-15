weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Dreharbeiten im Harz: Wernigerode im Rampenlicht: Dieser Aktion hat die Harz-Stadt eine Hauptrolle zu verdanken

Mitten in den Herbstferien zieht ein Kamerateam in Wernigerode neugierige Blicke auf sich. Doch auf Fernsehstars warten die Schaulustigen dieses Mal vergeblich - bei diesen Dreharbeiten steht die Harz-Stadt selbst mit einer preisgekrönten Aktion im Fokus.

Von Sandra Reulecke 15.10.2025, 10:45
Ein Kamerateam ist am Dienstag, 14. Oktober, in Wernigerode unterwegs.
Ein Kamerateam ist am Dienstag, 14. Oktober, in Wernigerode unterwegs. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - In den Harzer Schmalspurbahnen, vor dem Schloss, im Miniaturenpark, in der Fußgängerzone und natürlich vor dem berühmten - wenn auch gerade verhüllten - Rathaus: Ein Kamerateam hat am Dienstag, 14. Oktober, in Wernigerode für neugierige Blicke gesorgt. Dieses Mal wurden aber keine Szenen für einen neuen Teil der „Schule der magischen Tiere“ oder eine Sendung mit Sternekoch Robin Pietsch gedreht. Vielmehr spielt die Harz-Stadt selbst die Hauptrolle.