Dreharbeiten im Harz Wernigerode im Rampenlicht: Dieser Aktion hat die Harz-Stadt eine Hauptrolle zu verdanken

Mitten in den Herbstferien zieht ein Kamerateam in Wernigerode neugierige Blicke auf sich. Doch auf Fernsehstars warten die Schaulustigen dieses Mal vergeblich - bei diesen Dreharbeiten steht die Harz-Stadt selbst mit einer preisgekrönten Aktion im Fokus.