Dreharbeiten im Harz Wernigerode im Rampenlicht: Dieser Aktion hat die Harz-Stadt eine Hauptrolle zu verdanken
Mitten in den Herbstferien zieht ein Kamerateam in Wernigerode neugierige Blicke auf sich. Doch auf Fernsehstars warten die Schaulustigen dieses Mal vergeblich - bei diesen Dreharbeiten steht die Harz-Stadt selbst mit einer preisgekrönten Aktion im Fokus.
15.10.2025, 10:45
Wernigerode. - In den Harzer Schmalspurbahnen, vor dem Schloss, im Miniaturenpark, in der Fußgängerzone und natürlich vor dem berühmten - wenn auch gerade verhüllten - Rathaus: Ein Kamerateam hat am Dienstag, 14. Oktober, in Wernigerode für neugierige Blicke gesorgt. Dieses Mal wurden aber keine Szenen für einen neuen Teil der „Schule der magischen Tiere“ oder eine Sendung mit Sternekoch Robin Pietsch gedreht. Vielmehr spielt die Harz-Stadt selbst die Hauptrolle.