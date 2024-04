man steht im Supermarkt an der an der Kasse, will bezahlen - aber die EC-Karte geht nicht und man hat kein Bargeld dabei. Dieses Szenario bringt fast jeden ins Schwitzen. So erging es mir kürzlich bei einem Großeinkauf. Die Schlange wurde länger und länger. Die Leute wurden ungeduldig und ich selbst immer nervöser. Die Katastrophe schlechthin. In diesem Moment wollte ich einfach nur noch im Erdboden versinken. Jeder hat in den Moment vermutlich gedacht, na typisch, Konto überzogen.

Es gab zwei Lösungen für das Problem: Bargeld holen oder Waren zurück ins Regal. Zum Glück gab es in der Nähe einen Geldautomaten. Karte rein, keine Probleme dort, mit Bargeld zurück. Was bei vielen Einkäufen kein größeres Problem ist, gestaltet sich beim Tanken vermutlich etwas schwieriger. Schließlich kann man getankten Treibstoff schlecht wieder in die Zapfsäule zurückfüllen. Daher habe ich jetzt wieder Bargeld im Portemonnaie.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.

Beste Grüße

Michaela Schröder

Was der Tag bringt

Baustellen:Die Woche nach Ostern beginnt innerhalb der Stadt mit einigen Freigaben von Sperrungen. So wird die Einbahnstraßenregelung in der Julius-Bremer-Straße spätestens am Mittwoch dieser Woche aufgehoben. Damit kann die dortige Querung des Breiten Weges wieder in beide Richtungen befahren werden und die Behinderungen für den Autoverkehr entfallen. Frei ist auch wieder die Abfahrt vom Magdeburger Ring zur Bundesstraße 1 in Richtung Universitätsplatz und die Halberstädter Chaussee in Höhe Fauststraße. Aufgehoben wurden auch die kurzen Vollsperrungen in der Rothenseer Straße und der Schilfbreite.

Ausstellung: Bis zum 31. Mai zeigt die Hochschulbibliothek Magdeburg im Haus 1 auf dem Campus in der Breitscheidstraße 2 die Ausstellung „We are part of culture“. Die Kunstposterausstellung zeigt über 30 Persönlichkeiten von der Antike bis heute, die unsere Gesellschaft, unsere Kultur nachhaltig geprägt haben. Es handelt sich um Menschen, die gleichgeschlechtlich geliebt haben, Menschen, die eine geschlechtliche Thematik hatten. Die Portraits der Persönlichkeiten, wie von Virginia Woolf, Alan Turing, Friedrich II. von Preußen, Christina von Schweden, Lili Elbe und Selma Lagerlöf wurden von national und international bekannten Künstlerinnen und Künstlern wie Ralf König, Robert W. Richards, Gerda Laufenberg, Anne Bengard speziell für die Ausstellung geschaffen. Die verwendeten Stilrichtungen von Tusche, Acryl, Stencil und Zeichnung bis zu Cartoon und Illustration sind dabei so vielfältig wie die vorgestellten Persönlichkeiten.

Kino: Der Film „Club Zero“ wird derzeit im Magdeburger Studiokino am Moritzplatz 1a gezeigt. Vorführungen beginnen am heutigen Dienstag um 17.30 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr. Die Geschichte: Miss Novak beginnt an einer internationalen Privatschule zu unterrichten, wo sie mit ihrem Unterricht über bewusste Ernährung die Essgewohnheiten der Schüler grundlegend verändert. Ohne den Verdacht der anderen Lehrer und der Eltern zu wecken, geraten einige der Schüler in ihren Bann, bis sie schließlich selbst Teil des geheimnisvollen Club Zero werden. Jessica Hausners scharfsinnige Moralsatire mit Mia Wasikowska als enigmatische Frau Novak spürt den Schmerzpunkten unserer Gegenwartsdebatten nach.