Tiere in Not Romeo sucht ein Zuhause: Im Tierheim Satuelle brauchen Hunde, Katzen, Hähne & Co. eine zweite Chance
Tierische Herzensbrecher warten auf ihr Glück: Treue Gefährten hoffen auf Menschen, die ihnen Liebe und Sicherheit schenken. Wer ihnen jetzt Geborgenheit gibt, könnte einen ganz besonderen Freund fürs Leben gewinnen.
16.01.2026, 06:00
Satuelle - Ein Blick in Spikes Augen genügt, und man spürt: Dieser Hund hat eine Geschichte zu erzählen. Vor Monaten kam der Vierbeiner mehr tot als lebendig ins Tierheim nach Satuelle.