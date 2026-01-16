weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Tiere in Not: Romeo sucht ein Zuhause: Im Tierheim Satuelle brauchen Hunde, Katzen, Hähne & Co. eine zweite Chance

Tierische Herzensbrecher warten auf ihr Glück: Treue Gefährten hoffen auf Menschen, die ihnen Liebe und Sicherheit schenken. Wer ihnen jetzt Geborgenheit gibt, könnte einen ganz besonderen Freund fürs Leben gewinnen.

Von Anett Roisch 16.01.2026, 06:00
Spike mit Tierpflegerin Anna Jonas bei Filmdreharbeiten: Der neunjährige Hund auf der Suche nach seiner zweiten Chance.
Spike mit Tierpflegerin Anna Jonas bei Filmdreharbeiten: Der neunjährige Hund auf der Suche nach seiner zweiten Chance. Foto: Tierheim Satuelle

Satuelle - Ein Blick in Spikes Augen genügt, und man spürt: Dieser Hund hat eine Geschichte zu erzählen. Vor Monaten kam der Vierbeiner mehr tot als lebendig ins Tierheim nach Satuelle.