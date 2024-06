Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen, Events und Tipps für die Freizeit am Montag

"The Magical Music of Harry Potter" steht auf dem Spielplan für die Seebühne im Magdeburger Elbauenpark.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 1. Juli 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

"The Magical Music of Harry Potter" auf der Magdeburger Seebühne im Elbauenpark

Die Musik aus den Harry-Potter-Filmen erklingt diesen Montag in einem Konzertabend mit einem Filmorchester, einem Chor sowie magischen Illusionen in Magdeburg. Veranstaltungsort ist die Seebühne im Elbauenpark. Die Harry-Potter-Filme gehören zu den erfolgreichsten Produktionen der Kinogeschichte. Nun kommt die oscarnominierte Filmmusik in einem einzigartigen Konzertabend auf die Bühne. Ein Gast aus den Filmen führt humorvoll durch das Programm, so die Veranstalter.

„The Magical Music of Harry Potter“ begleitet die Gäste auf eine musikalische Reise in die Welt der Freundschaft, Abenteuer, Liebe und Magie. Das Publikum erlebt Musik aus allen acht Filmen und dem Theaterwerk. John Williams komponierte die Musik für die ersten drei Filme, darunter seine bekanntesten Titel. Außerdem sind Werke von Patrick Doyle zu hören, der die Musik für den vierten Harry-Potter-Film schrieb und die mysteriöse und dunkle Welt des „Trimagischen Turniers“ vertonte. Nicholas Hooper gestaltete den Reifeprozess Harrys im fünften und sechsten Film mit seiner Musik. Alexandre Desplat komponierte die Musik für die letzten beiden Werke der Filmreihe, einschließlich des grandiosen Finales der „Heiligtümer des Todes“.

"The Magical Music of Harry Potter - Live in Concert" beginnt diesen Montag, 1. Juli, um 20 Uhr auf der Seebühne des Magdeburger Elbauenparks.

Rundgang im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg und die Stasi im Westen

Eine Führung durch das Archiv und eine Bürgerberatung bietet das Bundesarchiv - Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg am Montag, 1. Juli, um 17 Uhr, in der Georg-Kaiser-Straße 7 an. Besucher können einen Blick in die Akten- und Karteisäle werfen, sich ein Bild von Ausmaß und Art der Überlieferung machen und erfahren, wie das Archiv heute mit den Unterlagen arbeitet, heißt es in einer Einladung. Wer wissen möchte, ob und welche Informationen das Ministerium für Staatssicherheit der DDR über die eigene Person oder über verstorbene oder vermisste nahe Angehörige sammelte, kann sich vor Ort beraten lassen oder direkt einen Antrag auf Akteneinsicht stellen. Hierfür ist ein gültiges Personaldokument mitzubringen.

An diesem Tag und noch bis zum 23. August zeigt das Bundesarchiv - Stasi-Unterlagen-Archiv die Ausstellung „Stasi im Westen“. Die Modulausstellung veranschaulicht, wie die DDR-Geheimpolizei in der Bundesrepublik agierte und was für das Ministerium für Staatssicherheit von besonderem Interesse war. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Arbeiten von Martina Hentschel und Marion Albrecht in der Magdeburger Flurgalerie Eisenbart

„Freude, Freunde, Farben & Spaß an der Meditation“ - unter diesem Titel zeigen Martina Hentschel und Marion Albrecht ihre Arbeiten in der Flurgalerie Eisenbart mit einer Vernissage. Die Ausstellung ist bis zum 22. August 2024 im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2 in Magdeburg, zu sehen.

Neben ihrer Freundschaft verbindet die beiden Magdeburgerinnen die Leidenschaft zur Malerei. Martina Hentschel erklärt: „Ich kann meine Energie auf Papier bannen.“ Sie begann mit Acryl auf Leinwand, wechselte dann zu Aquarell und später zu Zentangle Inspired Art, heute kombiniert sie alles. Marion Albrecht, die ebenfalls Zentangle liebt, ergänzt: „Nun kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Wir lieben Formen und Farben und spielen gern mit unserer Fantasie – da passt bei dieser Methode alles zusammen.“

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Ausstellung über Wimmelbücher in der Hochschulbibliothek

"Die ganze Welt auf einer Seite - Internationale Wimmelbücher" heißt die aktuelle Ausstellung in der Magdeburger Hochschulbibliothek. Kinder toben herum, schaukeln auf Spielplätzen, vergnügen sich auf Rummelplätzen oder tanzen auf Festen. Sie fahren Schlitten, Ski oder Schlittschuh, liegen am Strand in der Sonne oder klettern auf Berge. Autos und Züge rauschen über Brücken und durch Tunnel, Menschen flanieren und wuseln über Marktplätze und Kreuzungen: In Wimmelbüchern ist ganz schön was los! Auf jeder Seite gibt es tausend Dinge zu entdecken und viele Geschichten warten darauf, erzählt zu werden.

Die von der "Internationalen Jugendbibliothek München" herausgegebene Ausstellung zeigt internationale Wimmelbilder aus den letzten 20 Jahren und lädt zum genauen Hinschauen, Staunen und Mitmachen ein. Neben den Bildern besteht die Möglichkeit, sich in 16 Wimmelbücher aus aller Welt zu vertiefen.

Familien, Kindergärten und Schulklassen sind herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen. Gruppen werden gebeten, sich per Mail an bibliothek@h2.de vorher anzumelden.

Gezeigt wird die Ausstellung bis 23.08.2024 in der Hochschulbibliothek Magdeburg, Breitscheidstraße 2, Haus 1, in Magdeburg. Der Eintritt ist frei. Die Bibliothek ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Swing in der Datsche in Magdeburg-Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

