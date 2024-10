Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 14. Oktober 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Reiner Bonack liest im Magdeburger Literaturhaus

Der Magdeburger Autor Reiner Bonack ist am 14.10. im Rahmen der Landesliteraturtage im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 zu Gast. Unter dem Titel "Unter dem Schweigen der Sterne" präsentiert Bonack ab 19 Uhr Kurzgeschichten und Minitexte aus seinem gleichnamigen, frisch erschienenen Buch. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro an der Abendkasse.

In seinem Werk verbindet Bonack unterhaltsame und zugleich nachdenkliche Miniaturen, die den Leser immer wieder mit unerwarteten Wendungen überraschen. Oft entwickelt sich der Handlungsverlauf der skurril, komisch oder tragikomisch anmutenden Geschichten ganz anders, als man es zu Beginn vermuten würde – was eine Reflexion auf das reale Leben darstellt, das häufig ebenfalls unvorhergesehene Wendungen bereithält.

„Wildes Land – Die Rückkehr der Natur“ wird im Moritzhof gezeigt

Der Dokumentarfilm „Wildes Land – Die Rückkehr der Natur“ aus dem Jahr 2023, unter der Regie von David Allen, basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Isabella Tree. Gezeigt wird er im Moritzhof in der Magdeburger Neustadt.

Der Film erzählt die eindrucksvolle Geschichte eines jungen Paares, das sich dafür entscheidet, das Schicksal seines heruntergekommenen, 400 Jahre alten Landguts in die Hände der Natur zu legen. Sie brechen mit traditionellen landwirtschaftlichen Praktiken, reißen Zäune ein und lassen das Land sich selbst überlassen. Unterstützt wird dieser Renaturierungsprozess durch eine Mischung aus wilden und domestizierten Tieren. Was als kleines Experiment beginnt, entwickelt sich zu einem der bedeutendsten Renaturierungsprojekte Europas. Der Film ist freigegeben ab 0 Jahren und hat eine Laufzeit von 75 Minuten.

Aufführungstermine sind am 10.10. um 17.30 Uhr; am 11.10. um 16,.30 Uhr, am 14.10. um 18.15 Uhr, am 15., 22. und 23.10. um 16 Uhr sowie am 19.10. um 19 Uhr. Der Moritzhof befindet sich in Magdeburg am Moritzplatz 1.

Führung „Magdeburg und das Neue Bauen – 100 Jahre Beims-Siedlung“

Die Architekturführung „Magdeburg und das Neue Bauen – 100 Jahre Beims-Siedlung“ thematisiert die Entwicklung der Architektur des Neuen Bauens in den frühen 1920er Jahren. Diese Bewegung zeichnete sich durch Zweckmäßigkeit, den Einsatz neuer Materialien und eine zunehmende Sozialverantwortung aus. In Magdeburg entstanden in dieser Zeit zahlreiche Wohnquartiere, die gesundes Wohnen mit Licht, Natur und Sonne ermöglichten. Die Stadt entwickelte sich zu einer Metropole der Moderne, und die Beims-Siedlung war die erste und größte Großsiedlung dieser Epoche, die 2024 ihr 100-jähriges Jubiläum feiert.

Unter der Leitung des Gästeführers Harald Weiß beginnt die Führung in der denkmalgeschützten Musterwohnung am Beimsplatz. Anschließend erleben die Teilnehmer bei einem Rundgang die charakteristische Architektur des Neuen Bauens. Die Führung endet an der Straßenbahnhaltestelle Westfriedhof.

Termin ist am Montag, 14.10.2024, um 16 Uhr. Die Historische Musterwohnung Neues Bauen befindet sich in Magdeburg in der Beimsstraße 5. Die Kursgebühr beträgt 9 Euro. Anmeldungen über die Volkshochschule Magdeburg.

Chorprobe zum Mitsingen in Magdeburg

Am 14.10., von 18 bis 19.30 Uhr, trifft sich im Netzwerk Freie Kultur e.V. am Breiten Weg 30 der Community Chor. Dieser Chor richtet sich an alle, mit und ohne Chorerfahrung. In einer lockeren Atmosphäre werden Poplieder, Kanons und mehrstimmige Lieder gesungen.

Der Community Chor (Comchor) lädt dazu ein, aktiv mitzuwirken und das Gesangsprogramm mitzugestalten. Eine Schnupperstunde ist auf Spendenbasis (Richtwert 8€) möglich. Weitere Termine für den Chor sind der 21. und 28. Oktober 2024, jeweils von 18:00 bis 19:30 Uhr.

Swing im Magdeburger Volksbad Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten. In der Woche darauf zieht die Veranstaltung ins Volksbad Buckau um.

Fahrt mit der Magdeburger Weißen Flotte

Die Möglichkeit, Magdeburg von der Elbseite kennenzulernen, bietet der Ausflug mit der Weißen Flotte. Die Schiffe legen am Petriförder ab.

Montags stehen von 11.15 bis 12.15 Uhr eine Stadtfahrt, von 13 bis 14.30 Uhr eine Fahrt nach Westerhüsen und von 15 bis 17.15 Uhr eine Fahrt nach Schönebeck auf dem Fahrplan. Über die Fahrten an den anderen Tagen gibt es Informationen bei der Weißen Flotte selber.

Für die Durchführung der Schifffahrten ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten mit einer Dauer von bis zu einer Stunde müssen mindestens 10 voll zahlende Personen an Bord sein. Bei Fahrten ab einer Dauer von 1,5 Stunden ist eine Mindestanzahl von 20 voll zahlenden Personen notwendig. Die Tickets können am Tag der Fahrt direkt an Bord der Schiffe erworben werden, wobei auch Kartenzahlung möglich ist.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.