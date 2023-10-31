Musik, Familientheater, Kunst, offene Bühne und Humor - dies sind nur einige der Themen am Mittwoch, 17.12.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Frank Schöbel und weitere Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 17. Dezember 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Frank Schöbel zur Weihnachtszeit im Magdeburger Amo

Frank Schöbel prägt seit mehr als sechs Jahrzehnten die Musiklandschaft und gehört zu den bekanntesten Namen im Schlager. Der erfolgreichste Sänger der DDR erhielt den Amiga Platin Award für die höchsten Verkaufszahlen beim Label Amiga. Seine Popularität reicht weit über Generationen hinweg, und nach der Wende kamen zahlreiche neue Fans hinzu. Schöbel wirkt als Sänger, Komponist, Texter, Produzent, Moderator, Schauspieler und Buchautor.

Den größten Erfolg erzielte er 1985 mit der LP "Weihnachten in Familie", die er gemeinsam mit Aurora Lacasa und den beiden Töchtern Odette und Dominique produzierte und die über zwei Millionen Exemplare verkaufte. Auch 2025 bringt er die Lieder dieses Albums live auf die Bühne und ergänzt sie um bekannte Hits aus seinem umfangreichen Repertoire. Das Konzert im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 in Magdeburg setzt am 17.12.2025 um 16 Uhr einen weiteren Punkt in mehr als sechs Jahrzehnten auf der Bühne.

"Wie klingt Weihnachten 2025" mit Felix Räuber in der Magdeburger Johanniskirche

Felix Räuber beschreibt seine Musik als Reise, auf der Klang Emotionen hervorruft. Seine ersten Schritte unternahm er im Keller des Elternhauses, bevor er als Sänger von Polarkreis 18 mit dem Titel Allein, Allein europaweit Aufmerksamkeit gewann.

Nach dieser Phase im Rampenlicht zog er sich zurück, gründete in Berlin ein eigenes Studio und konzentrierte sich auf die Vertonung von Filmen, Werbespots und anderen Formaten. Dort entwickelte er den Stil, den er Cinematic Pop nennt und der elektronische Elemente, orchestrale Tiefe und erzählerische Ansätze verbindet. Räuber lässt Eindrücke aus Reisen in den Nahen Osten und den Kaukasus einfließen und greift zunehmend gesellschaftliche Themen auf.

Mit Projekten wie "Wie klingt Heimat?" sucht er Wege, Klang, Identität und kulturelle Vielfalt zu verknüpfen. Sein Programm "Wie klingt Weihnachten 2025" führt er am 17.12.25 um 19.30 in der Johanniskirche auf.

"Wir sind gegen dafür" in der Magdeburger Zwickmühle

Die Magdeburger Zwickmühle hat mit "Wir sind gegen dafür" ein politisch-satirisches Programm auf dem Spielplan, das mit Marion Bach und Heike Ronniger sowie wechselweise Christoph Deckbar oder Oliver Vogt agiert. Unter der Regie von Matthias Brenner und nach einem Buch von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel richtet sich der Blick auf Widersprüche des gesellschaftlichen Alltags.

Die Produktion greift Fragen nach Demokratie, Kapitalismus und politischen Haltungen auf und verknüpft sie mit Beobachtungen aus Wirtschaft, Verkehr, Parteienlandschaft und Generationendebatten. Auch kulturelle Bezüge wie Sieben Brücken von Karat erscheinen als Ausgangspunkt für Reflexionen über Gegenwart und Vergangenheit. In einer Ankündigung heißt es, dass das Kabarett keine einfachen Antworten liefert und dennoch ein neues Programm präsentiert.

Termine gibt es am 17.12. um 15 Uhr sowie um 20 Uhr am 9., 16. und 30.1. und am 6., 13., 20. und 26.2.; der Termin am 27.12. um 20 Uhr ist ausverkauft.

„Anekdoten von Chaoten“ mit "Das junge Glück" im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Tobias Hengstmann steht nicht gern allein auf der Bühne. Schon als Kind mochte er das Alleinsein nicht besonders. Deshalb bringt er mit der eigens gegründeten Band „Das junge Glück“ sein drittes Soloprogramm auf die Bühne. Unter dem Titel „Anekdoten von Chaoten“ präsentiert er Musik und Geschichten, die sich zwischen Politik und Haustieren bewegen.

Die Band besteht aus drei Musikern, die in Magdeburg keine Unbekannten sind. Christopher Konrad übernimmt Klavier, Gitarre und Gesang, bekannt aus den satirischen Monatsrückblicken und der Band „Ventura Fox“. Christian Karius sitzt am Schlagzeug und ist aus den Sommertheatern im Technikmuseum vertraut. Matthias Köhne, sonst hinter den Kulissen aktiv, steht nun am Bass im Rampenlicht. Tobias Hengstmann singt eigene Lieder und erzählt dazwischen Anekdoten, die mitunter komisch wirken.

Das Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 zeigt das Programm am 17. Dezember sowie am 18. und 19. Februar jeweils um 19.30 Uhr.

Familienprogramm: „Robin Hood“ im Opernhaus des Theaters

Magdeburg „Robin Hood“ steht als Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg für dieses Jahr auf dem Spielplan des Opernhauses am Universitätsplatz 9. Restkarten waren zum Redaktionsschluss für die Aufführungen am 15. bis 19. Dezember um 9 Uhr, am 20. Dezember um 10 Uhr sowie um 11 Uhr am 16. und 17. Dezember zu haben. Ein größeres Kartenkontingent gab es noch für Termine für den 27. und 29. Dezember und den 3. Januar um 10 Uhr sowie für den 15., 18. bis 19. Dezember um 11 Uhr.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

In der Grafschaft Nottingham wächst in der Geschichte der Druck auf die Bevölkerung, während König John immer höhere Steuern verlangt und seine Schatzkammer füllt. In den Wäldern von Sherwood formiert sich eine Gruppe, die dem Treiben entgegentritt. Robin Hood, bekannt als König der Diebe und Rächer der Enterbten, übernimmt gemeinsam mit Little John, Bruder Tuck, Scarlet Will und Maid Marian Aufgaben, die den Menschen der Grafschaft eine neue Perspektive eröffnen.

Lesen Sie auch: Programm für Familien Theater Magdeburg zeigt Robin Hood ganz ohne Strumpfhosen - eine Rezension

Die Geschichte nach Angela Obst mit Songtexten von Josef Parzefall richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und begleitet die Figuren auf ihrem Weg durch Konflikte, Allianzen und überraschende Wendungen.

„Die Weihnachtsgans Auguste“ im Magdeburger Puppentheater

Im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 feiert ein echter Klassiker der Kinderliteratur ein liebevolles Comeback: „Die Weihnachtsgans Auguste“, Friedrich Wolfs berühmte Geschichte aus dem Jahr 1946, wurde von Julia Brettschneider für die Bühne neu bearbeitet – und ist für Kinder ab vier Jahren ein ebenso großer Spaß wie für nostalgische Erwachsene.

Die Nachfrage ist enorm: Alle Vorstellungen waren zunächst ausverkauft. Doch kurz vor Redaktionsschluss gab es überraschend noch einmal freie Kontingente – für den 17. Dezember um 10.30 Uhr sowie den 18. Dezember um 9 Uhr.

Für viele Menschen, die in der DDR aufwuchsen, gehört die Geschichte der lebenden Weihnachtsgans, die plötzlich Familienmitglied wird, fest zum kulturellen Gedächtnis. Heute hat „Die Weihnachtsgans Auguste“ längst Kultstatus – und die aktuelle Inszenierung erzählt den Stoff mit viel Witz, musikalischem Feingefühl und zeitloser Aktualität.

Im Mittelpunkt steht Familienoberhaupt Luitpold Löwenhaupt, der zum Fest unbedingt einen traditionellen Gänsebraten auf dem Tisch sehen will und deshalb frühzeitig eine lebende Gans anschafft. Doch Sohn Peterle freundet sich rasch mit dem Tier an, tauft es „Auguste“ und holt es aus dem Keller ins Kinderzimmer. Als Weihnachten näher rückt, prallen Wunsch und Wirklichkeit unweigerlich aufeinander – denn Peterle hat längst erkannt, dass Freundschaft nicht auf dem Teller landet. Selbst Mutter Mathilde erhebt zarte Einwände gegen das Schicksal des Tieres, doch der Familienpatriarch hält an seinem Braten fest.

Büchertauschnachmittag am Magdeburger Literaturhaus

Am Bücherschrank des Literaturhauses in der Thiemstraße 7 entsteht am 17.12.2025 ab 16 Uhr ein weihnachtlicher Büchertauschnachmittag, zu dem das Netzwerk MagdeBuch – Bücherschränke für den öffentlichen Raum ein weihnachtliches Tauschangebot rund um Literatur organisiert. Die kürzer werdenden Tage und der Duft von Tee bilden den Rahmen, in dem Besucherinnen und Besucher ein oder zwei Bücher mitbringen und im Gegenzug neue Titel entdecken.

Der Nachmittag eröffnet Raum für Gespräche über Lieblingsbücher und Lesetipps, während Tee, Punsch und Gebäck bereitstehen und eine Feuerschale Wärme bietet. Die Aktion am Bücherschrank in Buckau versteht sich als offenes Angebot mit kostenfreiem Eintritt und regt dazu an, Geschichten zu teilen und winterliche Lektüre zu finden.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 17. Dezember. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Christmas Varieté im Magdeburger Dorint Herrenkrug Parkhotel

Das Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg am Herrenkrug 3 bildet vom 17. bis 19.12.2025 jeweils ab 18 Uhr den Rahmen für das Christmas Varieté, das einen Abend zwischen Magie, Musik und Artistik anbietet. Neben einem Drei-Gänge-Menü des Hauses prägen Zauberkunst, Showtanz und Gesang das Programm. Holger Salmen führt als Bauchredner und Entertainer durch den Abend, während Roy Reinker mit modernen Formen des Bauchredens auftritt. Cara Julienne zeigt Akrobatik und Burlesque, Fräulein Fabelwesen verbindet Feuer- und Lichtkunst mit Tanz, und Peter Valance präsentiert Illusionen.

Die Veranstaltung versteht sich als Angebot für Teams und Familien, erfordert eine vorherige Anmeldung unter www.agenturfirstcontact.de/christmas-variete und sieht einen Kartenpreis von 110 Euro vor.

Kunst von Kirsten Mengewein in Praxis von Heidekatrin Wittler

Zwischen Erinnerung und Gegenwart eröffnet die Magdeburger Fotografin und Grafikerin Kirsten Mengewein eine Ausstellung, in der Märchenmotive in neuer Form erscheinen. Die Hausärztliche Praxis von Heidekatrin Wittler zeigt Arbeiten aus den vergangenen Jahren sowie aktuelle Werke, die mit Polaroid transparency entstehen.

Mengewein reduziert vertraute Erzählungen auf ein zentrales Motiv und versieht dieses mit Blattmetall, wodurch Bildkompositionen entstehen, die zwischen vertrauten Vorstellungen und Neuinterpretation pendeln. Sie beschreibt ihren Ansatz als Zusammenspiel von Sammeln, Gestalten und dem Sichtbarmachen des Vergänglichen. Serien wie Incredible India, Lost in the City, Underwater Love oder Das flirrende Gespinst prägten ihren Weg ebenso wie die experimentelle Technik der Polaroid-Emulsionslifts, die sie seit 2023 weiterentwickelt.

Die analoge Arbeit eröffnet Zufälle als gestalterisches Element, das Überlagerungen und eine zusätzliche Ebene erzeugt. Die Ausstellung läuft bis zum 2. Februar 2026. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag auch von 15 bis 18 Uhr und Donnerstag auch von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Kurzführung im Kunstmuseum Magdeburg

Für den kleinen Kunsthunger zwischendurch bietet das Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 regelmäßig am Mittwoch halbstündige Führungen um 12.30 Uhr an.

Im Rahmen der Kunstpause werden einzelne Werke aus der Dauerausstellung oder aus einer Sonderausstellung dann von Kunstexperten erläutert.

„Geboren 1975“ - Ausstellung im Magdeburger Kloster Unser Lieben Frauen

Anlässlich seines 50. Geburtstags zeigt das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 die Ausstellung „Geboren 1975“.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen 50 Frauen und Männer, die – wie das Museum selbst – im Jahr 1975 geboren wurden und deren Lebenswege in enger Verbindung mit Magdeburg stehen. Fotografen wie Katrin Freund, Elisabeth Heinemann, Hans-Wulf Kunze und Thomas Sasse haben diese „Altersgefährten“ des Museums in eindrucksvollen Porträts festgehalten. Die Fotografien werden durch persönliche Geschichten ergänzt, die die Lebenswege der Porträtierten in den Kontext der Stadtentwicklung stellen.

Die Ausstellung bietet tiefgehende Einblicke in eine Generation, die – geprägt von Wandel, Aufbruch und Verwurzelung – sowohl das Magdeburg von gestern als auch das von heute erlebt hat. Manche der Porträtierten sind in ihrer Geburtsstadt geblieben, andere haben ihre Wurzeln in der Ferne geschlagen und sind später zurückgekehrt. Was alle eint, ist das verbindende Element des Ortes und die Art und Weise, wie Magdeburg ihre Biografien geprägt hat.

„Geboren 1975“ ist Teil des Jubiläumsprogramms „Herausgeforderte Gemeinschaft“, das das Kunstmuseum im Rahmen seines 50-jährigen Bestehens feiert. Die Ausstellung beleuchtet nicht nur die individuelle Geschichte der Porträtierten, sondern auch das Wesen von Gemeinschaft – ein Thema, das in unserer heutigen Gesellschaft nie selbstverständlich ist, sondern stets neu verhandelt und gestaltet werden muss. Auch die Stadt Magdeburg, mit all ihren Facetten und Herausforderungen, steht in diesem Dialog.

Cora Albrecht zeigt Bilder und Texte im Magdeburger Literaturhaus

Die Künstlerin Cora Albrecht zeigt Bilder und Texte, die während einer Traumatherapie entstanden sind, und verknüpft dabei Malerei und Schrift zu einer neuen Ausdrucksform. Im Literaturhaus in der Thiemstraße 7 läuft die Ausstellung „Wo gehobelt wird, da fallen Tränen – Ansichten von Innen“ bis 19. Dezember.

Die Werke kombinieren Aquarell- und Acrylmalerei mit literarischen Texten und setzen sich mit Themen wie Depression, Angst und Trauma auseinander. Cora Albrecht nutzt die künstlerische Praxis, um das Innen von außen sichtbar zu machen und Lichtmomente in dunklen Erfahrungen zu entdecken.

Seit 2021 malt sie, nachdem sie zuvor als Schriftstellerin und Philosophin tätig war, und verwendet die Malerei als Sprache der Sprachlosigkeit, wenn Empfindungen zu überwältigend sind, um sie in Worte zu fassen.

Ausstellung „Otto ist international“ im Welcome Service der Landeshauptstadt Magdeburg

Die kulturelle Vielfalt Magdeburgs ist derzeit im Welcome Service der Stadt zu erleben. In den Räumen am Breiten Weg 120 A in der Fußgängerzone des Nordabschnitts gegenüber dem Katharinenturm präsentieren der Stadtmarketingverein und die Ottostadt die Ausstellung zur Stadtmarketing-Kampagne „Otto ist international“, die auch die Volksstimme unterstützt hatte.

Die Kampagne „Otto ist international“ habe Menschen in den Fokus gerückt, die aus unterschiedlichen Kulturen und Lebenswelten stammen und Magdeburg durch ihre Geschichten bereicherten.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.

Julia Neigel im Gespräch

Ilka Hein und Thomas Wischnewski führen durch das Format "Kopf & Kragen", in dem sie mit wechselnden Gästen gesellschaftliche Entwicklungen diskutieren. Eddie Weimann bereichert das Gespräch mit eigenen Songs. Am 17.12. rückt Julia Neigel in den Mittelpunkt, deren Karriere 1988 mit dem Debütalbum Schatten an der Wand begann und die seither die deutsche Musikszene prägt.

Ihre vier Oktaven umfassende Stimme verbindet Soul-, Pop- und Rockeinflüsse. Neigel arbeitete mit Edo Zanki, Peter Maffay, Heinz Rudolf Kunze, Clueso und Silly und schrieb unter anderem die Texte zu Freiheit die ich meine und Siehst Du die Sonne. Für ihr Schaffen erhielt sie den GEMA-Textpreis und den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Ihre Alben Herzlich Willkommen und Ehrensache erreichten vordere Chartplatzierungen, seit 2019 gehört sie zur Band Silly und arbeitet zugleich an neuem Material.

"Kopf & Kragen" mit Julia Neigel beginnt am Mittwoch, 17.12.2025, um 19.00 Uhr im machwerk am Breiten Weg 114a in Magdeburg.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Scrooge - eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest" um 10.30 und 18 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Ausverkauft war ebenfalls "Das Magdeburger Super-Hit-Singen" um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und "Einmal – Immer" um 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets erhältlich.