Der Veranstaltungskalender in Magdeburg für Montag, 23.12.2024, ist zusammengestrichen worden. Was findet nicht statt?

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 23. Dezember 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Absagen nach dem Anschlag in Magdeburg

Das Theater Magdeburg hat alle Vorstellungen bis einschließlich 23.12. abgesagt. Am 23.12. ist davon "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" um 11 Uhr im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 betroffen.

Das MDCC Weihnachtssingen in der Avnet-Arena ist abgesagt.

Das Kabarett „...nach Hengstmanns“ hat für den 23.^12. den Termin der Veranstaltungsreihe: „Platz da! Hengstmanns offene Bühne“ gestrichen.

4steps verschieben ihr im Allard's angekündigtes Weihnachtskonzert.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 8. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

In einer Erklärung des Circus heißt es: "Wir haben uns beraten und werden unsere Vorstellungen wie geplant durchführen. Aufgeben wäre auch eine Kapitulation vor dem Terror."

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 23. und 24. Dezember und 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr. Für Heiligabend gibt es außer der Reihe einen Termin am 24. Dezember um 14 Uhr.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.