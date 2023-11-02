Konzerte, Humor, Theater und Kreativität gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 23. Januar 2026, bereichert.

"Nick & June" sind mit dem neuen Album "New Year’s Face" in Magdeburg zu Gast.

Magdeburg - Auch Freitag, der 23.1.2026, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Konzert mit Nick & June im Magdeburger Moritzhof

2026 sind "Nick & June" mit dem neuen Album "New Year’s Face" auf Tour – melancholisch, träumerisch und voller leuchtender Geschichten. Ein Konzert findet am Freitag, dem 23. Januar 2026, um 20 Uhr im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1 statt.

Auf ihrem neuen Album gleiten sie durch einen schimmernden Dunst aus hallgetränkten Gitarren, vibrierenden Synthesizern sowie sanft pulsierenden Beats und Drums. Ihre Stimmen verschmelzen zu einer hypnotischen Einheit und tragen die Hörerinnen und Hörer durch ein fein austariertes Spannungsfeld aus kontrollierter Euphorie und verträumter Melancholie. Der Sound des Duos ist eine eklektische Fusion aus Indie-Folk, Dream Pop und Alternative Rock, mit Anklängen an Bon Iver, Velvet Underground, Sharon Van Etten, Beach House, Lana Del Rey, The National, St. Vincent und Mazzy Star.

"Alter Ego" mit Thomas Müller in der Magdeburger Zwickmühle

Thomas Müller bewegt sich in seinem Kabarett-Solo "Alter Ego" durch ein Feld aus Stimmen, Fragen und Rollen, die er zu einem dialogischen Spiel bündelt. Er greift Szenen aus dem Alltag auf, in dem Jugendliche mit einem „Ey Alter!“ beginnen und sich damit scheinbar in einer bunten Republik verorten, die an Udo Lindenberg erinnert. Zugleich fragt er, ob sich historische Figuren wie Friedrich der Große mit heutigen Debatten verknüpfen lassen und warum bestimmte Sätze in einer anderen Rolle leichter über die Lippen gehen.

Müller richtet den Blick auf europäische Bezüge, wenn ein deutscher Künstler Wahl-Franzose wird und ein beliebter Geiger aus den Niederlanden stammt. Er untersucht Momente, in denen politische Entwicklungen Menschen aus der Fassung bringen und Selbstbilder zu kippen scheinen. Aus diesen Impulsen formt er ein Geflecht miteinander sprechender Persönlichkeiten, die er auf der Bühne befragt. Bekannt aus gemeinsamen Programmen mit Hans-Günther Pölitz zeigt er hier seine Figuren in einem eigenen Rahmen und entwickelt die unterschiedlichen Alter Egos weiter.

Vorstellungen beginnen um 20 Uhr am 23. und 24. Januar und am 22. April und um 15 Uhr am 4. Februar.

Die Koffer voll von Sehnsucht im Magdeburger Insel Theater

Im Insel Theater in der Zollstraße 19 nimmt Anne Struve ab diesem Donnerstag in acht Vorstellungen von „Die Koffer voll von Sehnsucht“ das Publikum mit in die Lebenswelt Mascha Kalékos. Sie rückt eine Biografie ins Zentrum, die von Bewegungen zwischen Kontinenten und Zeiten geprägt ist. Den Rahmen bildet ein Abend, der die Dichterin in einem Zürcher Zimmer des Jahres 1975 verortet. Dort schweifen ihre Gedanken über Jahrzehnte zurück, zu frühen Jahren im Berlin der 20er und 30er, zu Phasen in New York nach dem Krieg und zu Etappen in Jerusalem, bevor der Blick erneut nach Europa führt.

Anne Struve nutzt ausschließlich Kalékos Worte: Gedichte, Brieffragmente und persönliche Notizen aus dem Nachlass bilden das Gerüst. Diese Texte zeigen Entwicklungen, Richtungswechsel, Brüche und Wege des Weitergehens, die Mascha Kaléko für sich formulierte. Das Schauspiel legt ihre Arbeitsprozesse offen, zeigt erste Ideen und die Umsetzung bis hin zur fertigen Form. Die Struktur der Szenen folgt dem Wechsel zwischen Erinnerung und Gegenwart, zwischen ruhigen Momenten und gedanklichen Sprüngen. Das Publikum begleitet die Erzählerin durch ein Jahrhundert, das von politischen Spannungen, Aufbrüchen und Verlusten geprägt ist.

"Die Koffer voll von Sehnsucht" beginnt vom 22. bis 24. Januar um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19. 18-Uhr-Vorstellungen stehen für den 18. und 25. Januar im Spielplan.

"Krimaginär" mit Improtheater im Magdeburger "Guck mal"

Die Magdeburger Theaterkiste von 1993 veranstaltet am 23. Januar ab 19.30 Uhr im Kulturzentrum „Guck mal!“ in der Babelsberg Straße 9 einen Improvisationstheaterabend ein. Unter dem Titel "Krimaginär" entsteht live auf der Bühne ein Kriminalfall, dessen Verlauf und Ausgang maßgeblich vom Publikum bestimmt werden.

Gemeinsam mit den Schauspielern entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer über die zentralen Fragen der Geschichte: Wer ist das Opfer? Wer steckt hinter der Tat – eine einzelne Person oder mehrere? Handelt es sich um Mord oder Diebstahl, und wird der Fall am Ende überhaupt gelöst? Die Antworten entstehen spontan aus dem Moment heraus und machen jede Aufführung einzigartig.

"1000 Steine – Wir bauen Zukunft" in Magdeburger Stadtbibliothek

Am 23. Januar 2026 lädt der AWO Landesverband Sachsen-Anhalt dazu ein, Teil des partizipativen Zukunftsprojekts "1000 Steine – Wir bauen Zukunft" zu werden. Von 16 bis 18.30 Uhr entsteht in der Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 ein Raum für Ideen, Visionen und gemeinsames Gestalten. Gemeinsam mit Menschen aus ganz Sachsen-Anhalt wird ein großes, begehbares Haus der Zukunft entworfen, das später an mehreren Orten im Land aufgebaut wird.

Jeder einzelne Pappstein trägt persönliche Wünsche, Bilder und Botschaften für die Gesellschaft von morgen. Ziel ist ein Bauwerk aus 1.000 gestalteten Steinen, rund 2,5 Meter hoch und 16 Meter im Durchmesser, mit einer zentralen „Säule der Gesellschaft“, die bis zu sechs Meter in die Höhe ragt.

Der erste Aufbau dieses Zukunftshauses ist für den 8. und 9. Mai auf dem Alten Markt in Magdeburg geplant – und die im Workshop gestalteten Steine können Teil davon sein. Während der Veranstaltung falten die Teilnehmenden ihren eigenen Stein im Format 50 × 33,3 × 25 Zentimeter und gestalten die großen Flächen mit Farben und Materialien nach eigenen Vorstellungen. Die Teilnahme ist kostenfrei, alle benötigten Materialien werden zur Verfügung gestellt.

Silent Reading Party im Literaturhaus Magdeburg

Das Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 öffnet am 23. Januar 2026 ab 17 Uhr seine Türen für eine Silent Reading Party – ein stilles, gemeinschaftliches Leseformat als bewusster Gegenpol zu Hektik, Dauerbeschallung und digitaler Ablenkung. Besucher sind eingeladen, sich mit einem eigenen Buch oder einer spontan ausgewählten Lektüre einen Platz zu suchen: auf der Lesebühne, in der Buckauer Bücherbutze.

Gelesen wird gemeinsam und doch jede und jeder für sich, ohne Moderation, ohne Programm, ohne äußere Impulse. Die geöffnete Bar sorgt für eine entspannte Atmosphäre, in der man allein oder mit Freundinnen und Freunden ankommen, verweilen und lesen kann.

"Dem ruhigen Geist ist alles möglich. Mit Meister Eckhart lernen, im Hier und Jetzt zu sein" in Evangelischer Erwachsenenbildung

Ein Vortrag mit Gespräch dazu zu innerer Ruhe und geistiger Präsenz in unruhigen Zeiten findet am 23. Januar 2026 von 19 bis 21 Uhr in der Evangelischen Erwachsenenbildung in der Bürgelstraße 1 statt. Unter dem Titel "Dem ruhigen Geist ist alles möglich. Mit Meister Eckhart lernen, im Hier und Jetzt zu sein" führt Harald-Alexander Korp, Religionswissenschaftler, Lach-Yoga-Trainer und Sterbebegleiter, in Denken und Praxis eines der bedeutendsten Mystiker des Mittelalters ein.

Eckharts Weg verbindet klare Einsichten in das menschliche Denken mit konkreten Übungen, die jederzeit und unabhängig von äußeren Umständen praktiziert werden können. Aus dieser inneren Erdung wachsen Mitgefühl, Klarheit und eine tragfähige Ethik.

Der Vortrag stellt zentrale Gedanken Eckharts vor, erschließt ihre überraschende Aktualität und lädt dazu ein, seinen Übungsweg im eigenen Alltag weiterzuführen. Anmeldung unter www.eeblsa.de im Web.

"Town Portal" und die "Gruppe Schal" im Magdeburger Studiokino

Am 23. Januar 2026 treffen im Studiokino am Moritzplatz 1a ab 19 Uhr zwei sehr unterschiedliche, zugleich spannungsreich miteinander korrespondierende musikalische Positionen aufeinander.

Zu Gast ist das dänische Trio "Town Portal" aus Kopenhagen, das sich über mehr als ein Jahrzehnt hinweg einen festen Platz in der internationalen Instrumental-Rock-Szene erspielt hat. Ihre Musik verbindet komplexe Math-Rock-Polyrhythmen mit weitläufigen Post-Rock-Atmosphären und der rohen Energie von 90er-Jahre-Noise-Rock und Post-Hardcore.

Eröffnet wird der Abend von der "Gruppe Schal", einem Magdeburger Kollektiv, das aus Musikern besteht, die die lokale Punklandschaft über Jahrzehnte hinweg geprägt haben. Mitglieder unter anderem von Peppone, Ben Racken oder den Buckau Boys bringen Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard in immer neuen Konstellationen zusammen. Heraus entsteht eine eigenwillige Mischung aus Punk, Performance und Haltung – mal laut, mal leise, mal humorvoll, mal ernst, literarisch wie visuell erweitert und getragen von einer Bühnenpräsenz, die sich jeder Schublade entzieht.

"Ätherische Öle … mehr als nur Aromen?" in der Stadtteilbibliothek Flora-Park

Am 23. Januar 2026 veranstaltet die Stadtteilbibliothek Flora-Park im Diesdorfer Graseweg 37 von 16 bis 17.30 Uhr zu eine praxisnahe Veranstaltung rund um ätherische Öle. Unter dem Titel "Ätherische Öle … mehr als nur Aromen?" geht es darum, wie der Körper nach den reichhaltigen Feiertagen sanft unterstützt und neue Routinen für mehr Wohlbefinden entwickelt werden können. Die Teilnahme kostet 12 Euro; um vorherige Anmeldung wird gebeten per E-Mail an bibliothek.florapark@stadt.magdeburg.de oder telefonisch unter 0391/7219550.

In entspannter Atmosphäre lernen die Teilnehmenden die Wirkung reiner ätherischer Öle kennen und erfahren, wie diese alltagstauglich eingesetzt werden können. Gemeinsam wird ein persönlicher Roll-On hergestellt, begleitet von selbstgemachtem Zitronen-, Orangen- oder Grapefruitwasser auf Basis ätherischer Öle.

Winterspaziergang im Magdeburger Zoo

Bei einem winterlichen Spaziergang durch den Zoo Magdeburg eröffnet sich am 23. Januar 2026 eine besondere Perspektive auf Tiere, Natur und Genuss. An ausgewählten Rastplätzen erwarten die Teilnehmenden kulinarische Highlights, begleitet von spannenden Einblicken in die Tierwelt, vermittelt von erfahrenen Guides. In lockerer Atmosphäre entsteht Raum für Gespräche und Entdeckungen, während der Zoo abseits des regulären Betriebs neu erlebt werden kann.

Der Rundgang startet wahlweise von 16:00 bis 18:30 Uhr oder von 17:00 bis 19:30 Uhr am Haupteingang an der Zoowelle. Tickets sind zum Preis von 49,00 Euro pro Person im Online-Vorverkauf über die Website des Zoos erhältlich.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Vergriffen waren zum Redaktionsschluss die Karten für "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25.

Keine Tickets gab es mehr für die Termine des Theaters Magdeburg um 19.30 Uhr: die Premiere von "Die Hölle auf Erden" im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 und das Konzert von Ulrich Tukur und die Rhythm Boys im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Ausverkauft war auch der "Satirische Jahresrückblick" um 19.30 Uhr im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

Auch für den "Zickenzirkus" im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a waren keine Karten mehr vorhanden. Auch für "Magdeburg lacht" um 20 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25a gab es bereits eine Warteliste.

Gegebenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten zu haben.