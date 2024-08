26. August Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 26. August 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Eisenbahntheater im Magdeburger Wissenschaftshafen

Hotels in der DDR waren einer der wenigen Orte, in denen sich Menschen aus Ost und West begegnen konnten. Die Restaurants, Nachtbars und Zimmer boten den Gästen einen ungewohnten Luxus. Beschattungen durch die Stasi waren in den Hotels alltäglich. Personal von Hotels in Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder) erzählten für das dokumentarische Theaterstück von Ihren Erinnerungen an den Hotelbetrieb. Die Aufführung wird in mehreren Eisenbahnwaggons gezeigt, die mit originalen Möbeln und Objekten aus der DDR ausgestattet sind.

Zum Thema macht das Hotel das Eisenbahntheater, das vom 24. bis 27. August im Magdeburger Wissenschaftshafen in der Niels-Bohr-Straße 51 Station macht. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 18 Uhr. Zum Ensemble gehören Waltraud Auer, Manuel Jadue, Richard Gonlag, Kristina Günther, Sven Reese und Margarita Wiesner.

"Die Medaillenkunst von Bernd Göbel – mit besonderem Blick auf die Portraitmedaillen des Kaiser-Otto-Preises" im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Die Landeshauptstadt Magdeburg und die Kulturstiftung Kaiser Otto laden am 26.08.2024 zu einem Podiumsgespräch in den Kaiser-Otto-Saal des Kulturhistorischen Museums ein. Die Veranstaltung unter dem Titel "Die Medaillenkunst von Bernd Göbel – mit besonderem Blick auf die Portraitmedaillen des Kaiser-Otto-Preises" stellt die Medaille als künstlerisch gestaltete Form der Ehrung und Bernd Goebel umfangreiches Œuvre in den Fokus.

Die Kulturstiftung Kaiser Otto und die Landeshauptstadt Magdeburg würdigen in einem Künstlergespräch einen der renommiertesten deutschen Bildhauer und Medailleure der Gegenwart: Bernd Göbel. Er ist Meister seines Fachs. Der ehemalige Professor für Plastik an der Hochschule für Kunst und Design - Burg Giebichenstein ist Medailleur mit internationalem Renommee. Sein künstlerisches Schaffen ist umfangreich. In Plaketten, Kleinplastiken und freien Kunstwerken für den öffentlichen Raum verarbeitet Bernd Göbel zeitgeschichtliche Ereignisse sowie aktuelle Themen und Diskurse. Einen bedeutenden Teil seines Werkes hat Bernd Göbel Medaillen, insbesondere den Portraitmedaillen gewidmet. Neben der Leopoldina, für die er mehr als 20 Gelehrtenbildnisse geschaffen hat, ist auch die Landeshauptstadt Magdeburg Auftraggeberin von Portraitmedaillen für den Kaiser-Otto-Preis. Sie zeugen von der Auseinandersetzung des Künstlers mit den geehrten Persönlichkeiten, sie sind Auftragswerke und freie Kunstwerke zugleich.

Neben Bernd Göbel wird Ulf Dräger, Referatsleiter Landesmünzkabinett der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und seit 2010 außerdem Kurator der Sammlung Kunsthandwerk und Design des Halleschen Kunstmuseums Moritzburg, als Experte für Numismatik das Podium bereichern. Er ist Autor, Bearbeiter und Herausgeber zahlreicher Fachveröffentlichungen. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Medaillenkunst und die Landesnumismatik. So ist Ulf Dräger Landesvertreter für Sachsen-Anhalt in der Numismatischen Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Magdeburg, Simone Borris, wird die Podiumsveranstaltung eröffnen.

Das Podiumsgespräch findet am 26.08.2024 um 18:00 Uhr im Kulturhistorischen Museum Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 68 – 73 statt. Es wird um Anmeldungen über die E-Mailadresse info@kulturstiftung-kaiser-otto.de gebeten.

Swing in der Datsche in Magdeburg-Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

„Da war mal was…“ zeigt deutsche Teilung in Comics

Die Plakatausstellung „Da war mal was…“ des Comiczeichners Flix widmet sich den Themen deutsche Teilung, Mauerfall, Diktatur und Demokratie. Die Ausstellung wird von der Bundesstiftung Aufarbeitung und dem Carlsen-Verlag präsentiert und ist bis zum 20. September 2024 im Veranstaltungsraum im ersten Obergeschoss der Gedenkstätte Moritzplatz mit dem früheren Gerichtssaal zu sehen.

Auf vielschichtige, aufrichtige und manchmal amüsante Weise vermittelt sie deutsch-deutsche Geschichte und geht dabei weit über reines Faktenwissen hinaus, was sie besonders für ein junges Publikum attraktiv macht. Die Comics führen diejenigen, die die deutsche Teilung nicht erlebt haben, anhand konkreter Episoden zu interessanten Einsichten und Fragen an Großeltern und Lehrer. Flix zeigt seinen Blick auf Themen wie Westpakete, Klassenfahrten, bargeldlosen Zahlungsverkehr in der DDR, Stasi-Katzen, den Unrechtsstaat und die Grenze und erzählt von einem Fluchtversuch mit Enttäuschung. In seinen Zeichnungen und Sprechblasen werden die Geschichten der deutschen Teilung in lebensnahe, komische und tragische Erzählungen übersetzt, die Details aus dem Leben im Osten und Westen aufnehmen. Jede Episode basiert auf biografischen Erinnerungen junger Zeitzeugen, die der Autor Flix gesammelt und gezeichnet hat.

Die Öffnungszeiten der Gedenkstätte sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr. Veranstalter ist das Dokumentationszentrum am Moritzplatz.

Ausstellung "Sie verloren ihr Leben - noch bevor sie ihre Unidiplome in den Händen halten konnten" in Magdeburger Einewelthaus

Eine Ausstellung in Erinnerung an ukrainische Studierende, die durch den russischen Angriffskrieg ihr Leben verloren, wird derzeit im Magdeburger Einewelthaus gezeigt. Die jungen Menschen, die hier in Wort und Bild vorgestellt werden, hatten alle Zukunftspläne und verbrachten ihre Tage in Studiensälen. Sie hatten wöchentlich Lieblingskurse und solche, vor denen sie sich fürchteten. Und wie beängstigend es für sie war, auch nur daran zu denken, bei der Zwischenprüfung durchzufallen. Doch nach dem 24. Februar 2022 änderte sich für diese ukrainischen Studierenden alles. Klassenzimmer wurden zu Luftschutzbunkern und Schlachtfeldern. Während Russland versuchte, der Ukraine die Freiheit zu nehmen, übernahm nun der Mut die Kontrolle über ihr Leben. Sie sollten es auf brutale Weise verlieren - noch bevor sie ihre Unidiplome in den Händen halten konnten.

Die Ausstellung würdigt das Leben der jungen Menschen und ihren Kampf für das Überleben der Ukraine - und verleiht ihnen postum den akademischen Grad. Die Ausstellung ist bis zum 31. August im Einewelthaus Magdeburg in der Schellingstraße 3 bis 4 zu sehen. Besichtigungstermine können wochentags von 8 bis 18 Uhr unter info@agsa.de oder Tel. 0391/5371-200 angefragt werden.

Fahrt mit der Magdeburger Weißen Flotte

Die Möglichkeit, Magdeburg von der Elbseite kennenzulernen, bietet der Ausflug mit der Weißen Flotte. Die Schiffe legen am Petriförder ab.

Montags stehen von 11.15 bis 12.15 Uhr eine Stadtfahrt, von 13 bis 14.30 Uhr eine Fahrt nach Westerhüsen und von 15 bis 17.15 Uhr eine Fahrt nach Schönebeck auf dem Fahrplan. Über die Fahrten an den anderen Tagen gibt es Informationen bei der Weißen Flotte selber.

Für die Durchführung der Schifffahrten ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten mit einer Dauer von bis zu einer Stunde müssen mindestens 10 voll zahlende Personen an Bord sein. Bei Fahrten ab einer Dauer von 1,5 Stunden ist eine Mindestanzahl von 20 voll zahlenden Personen notwendig. Die Tickets können am Tag der Fahrt direkt an Bord der Schiffe erworben werden, wobei auch Kartenzahlung möglich ist.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es keine Karten mehr zu "Hennys kulinarische Insel" um 17 Uhr im Theater an der Angel in Zollstraße 19.