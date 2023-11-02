Konzert, Theater und Circus gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 26. Dezember 2025, bereichert.

Magdeburg - Auch Freitag, der 26.12.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

„Von Norden rollt ein Donner“ im Magdeburger Schauspielhaus

Ein Grollen zieht auf über der Lüneburger Heide, leise zunächst, dann unüberhörbar. In „Von Norden rollt ein Donner“ erzählt Markus Thielemann von einer Landschaft, die aus der Balance gerät – und von einer Gesellschaft, die ihre eigenen Abgründe freilegt. Der Stoff steht derzeit auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg.

Im Mittelpunkt steht der 19-jährige Jannes. Tag für Tag treibt er die Schafe seiner Familie durch die Weite der Heide, ein Leben im Rhythmus der Natur, scheinbar zeitlos. Doch mit der Rückkehr des Wolfs kippt die fragile Ordnung. Erste Risse machen die Runde, Gerüchte werden zu Gewissheiten, aus Sorge wächst Angst. Wo das Vertrauen schwindet, greift die Selbstjustiz um sich – und völkische Gruppen nutzen das Klima der Verunsicherung, um sich als vermeintliche Schutzmacht zu inszenieren.

Auch Jannes’ Familie zerbricht am Druck der Zeit: Der Vater verliert sich in der Überforderung mit einer Welt, die ihm entgleitet. Der Großvater denkt an Waffen, die Großmutter zieht sich in die Dunkelheit der Demenz zurück. Jannes bleibt allein zurück – und flüchtet in die Einsamkeit der Heide. Dort holt ihn die Vergangenheit ein, in Gestalt einer geisterhaften Erscheinung. Schritt für Schritt begreift er: Der Wolf ist nicht die größte Bedrohung. Gefährlicher ist das, was sich im Denken der Menschen ausbreitet. Thielemanns Roman ist ein Anti-Heimatroman, angesiedelt im Jahr 2014 – und damit am Vorabend jener Konflikte, die unsere Gegenwart prägen. Anhand der Wolfsrückkehr zeigt er, wie autoritäres, völkisches Denken auf dem Nährboden einer nicht aufgearbeiteten deutschen Geschichte gedeiht. Natur wird zur Projektionsfläche, Angst zum politischen Werkzeug.

Als Bühnenstück ist „Von Norden rollt ein Donner“ die vierte Arbeit von Jan Friedrich am Theater Magdeburg. Die Uraufführung richtet sich an ein Publikum ab 16 Jahren. Vorstellungen beginnen am 26. Dezember und am 9. Januar, am 14. Februar und am 13. März jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Kammerkonzert im Magdeburger Opernhaus

Mit einem festlichen Programm lädt das Kammerorchester der Magdeburgischen Philharmonie am zweiten Weihnachtstag zu einem Konzert ins Opernhaus ein. Am Freitag erklingen auf der Bühne Werke von Antonio Vivaldi, Peter Tschaikowsky und Wolfgang Amadeus Mozart – eine abwechslungsreiche Mischung aus Barock, Romantik und Wiener Klassik.

Den Auftakt bildet Vivaldis Konzert für Fagott und Orchester in G-Dur, interpretiert von Stefano Riva. Der italienische Musiker ist seit der Spielzeit 2021/22 stellvertretender Solo-Fagottist der Magdeburgischen Philharmonie und erstmals im Rahmen eines Weihnachtskonzerts solistisch zu erleben. Ergänzt wird das Programm durch Ausschnitte aus Tschaikowskys „Schwanensee“ sowie den Walzer aus der Streicherserenade C-Dur. Den Abschluss bildet Mozarts Sinfonie Nr. 36, die sogenannte „Linzer Sinfonie“.

Stefano Riva blickt auf eine internationale Laufbahn zurück, die ihn unter anderem nach Mailand, Zürich, Japan und Kuala Lumpur führte. Engagements bei renommierten Orchestern im In- und Ausland prägten seinen musikalischen Werdegang. Die musikalische Leitung des Abends übernimmt Yoichi Yamashita, moderiert wird das Konzert von Undine Dreißig. Weihnachtskonzert mit dem Kammerorchester der Magdeburgischen Philharmonie im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9:

Während für den Auftritt um 11 Uhr noch Karten zu haben waren, war der Termin um 16 Uhr bereits ausverkauft.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Lesen Sie auch: Mit Video: Das ist der 10. Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie am 20. Dezember um 15 Uhr, am Heiligabend nur um 14 Uhr. Am 23. Dezember gibt es keine Vorstellung. Der Circus spielt bis zum 6. Januar.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

