30. DEZember Ausgehen in Magdeburg: Veranstaltungen und Events am Montag

Ausgehen in Magdeburg: Veranstaltungen und Events am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 23. Dezember 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Musikalische Schätze des Mittelalters im Magdeburger Gesellschaftshaus

Das Ensemble Colusca gibt am Montag, 30.12.2024, unter dem Titel „Der Seelen Paradies – Es kommt ein Schiff geladen“ ein Konzert. Im Gesellschaftshaus erklingt dann Musik aus dem Codex Engelberg und dem Codex Paradiese.

Das Trio, bestehend aus Cora Schmeiser (Gesang), Susanne Ansorg (Fidel, Rebec) und Lucia Mense (Block- und Traversflöte), widmet sich mit Leidenschaft den musikalischen Schätzen des Mittelalters. Ihre Vorliebe gilt dem „Grünspan des Mittelalters“ – unter dieser Patina verbergen sich unerhörte Klangwelten, die das Ensemble mit Stimme, Flöte und Fidel neu zum Leben erweckt. Cora Schmeiser gestaltet als Sängerin Konzerte und Performances. Das Spiel von Wort, Textinhalt, Stimmklang und Melodien des Mittelalters wie der Gegenwart bilden die Grundlage ihrer Arbeit. Die Block- und Traversflötistin Lucia Mense erhielt ihre musika-lische Ausbildung an den Musikhochschulen Köln, Amsterdam und Mailand. Susanne Ansorg studierte Germanistik, Musikwissenschaft und Musikpädagogik an der Universität Leipzig sowie mittelalterliche Streichinstrumente an der Schola Cantorum Basiliensis.

Zur Weihnachtszeit hat Colusca ein Programm zusammengestellt, das jubilierende wie auch besinnliche Texte und Melodien vereint. Im Mittelpunkt stehen dabei das weihnachtliche Geschehen und die Erlebniswelt Marias, kunstvoll interpretiert durch ein- bis mehrstimmige Gesänge aus den mittelalterlichen Codices. Begleitet werden diese durch die klangliche Virtuosität von Fidel und Flöte sowie improvisatorische Elemente, die die festliche Atmosphäre unterstreichen.

"Der Seelen Paradies – Es kommt ein Schiff geladen" beginnt Montag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr im Schinkelsaal des Magdeburger Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 9. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Auch, um nicht vor dem Terror zu kapitulieren, habe man sich trotz des Anschlags vom Weihnachtsmarkt entschlossen, die Vorstellungen zu geben.

Es erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr.

Glocken sind in Ausstellung in Stadtbibliothek Magdeburg Thema

Nur noch bis 31. Dezember präsentiert der Domglockenverein Magdeburg in der Stadtbibliothek eine Ausstellung zum neuen Domglockengeläut des ältesten gotischen Doms in Deutschland. In dieser Ausstellung werden nicht zuletzt Spenden für die Herstellung von insgesamt zwölf Glocken gesammelt, wobei die größte Glocke, die Creadamus, als Abschluss des Glockengießens geplant ist und noch aussteht.

Für diese sind rund 500.000 Euro notwendig, von denn bereits mehr als 350.000 Euro vorhanden sind. Wer die bereits gegossenen neuen Glocken in Augenschein nehmen möchte: Sie befinden sich derzeit im Hauptschiff des Magdeburger Doms. Auch hier sind Informationen zur Arbeit des Fördervereins erhältlich. Wenn die Glocken allesamt gegossen sind, muss der Magdeburger Dom mit neuen Glockenstühlen versehen werden.

Die Magdeburger Stadtbibliothek als Ort der Ausstellung hat ihren Sitz im Breiten Weg 109. An den Feiertagen ist die Einrichtung geschlossen.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Der Zoo Magdeburg konnte im Herbst erfolgreiche Nachzuchten verzeichnen. Im November erblickten unter anderem zwei Walliser Schwarznasenschafe das Licht der Welt, geboren am 3. und 30. November. Ebenfalls im November, am 10., schlüpfte eine Spaltenschildkröte. Im Oktober brachte der Zoo zwei Weißnacken-Moorantilopen zur Welt, die am 2. und 22. Oktober geboren wurden. Besonders ereignisreich war der September: Am 28. schlüpfte eine Spaltenschildkröte, während am 21. zwei Waldhundwelpen das Licht der Welt erblickten. Einige Tage zuvor, am 16. September, schlüpften drei Maskenkiebitze. Der Monat begann mit der Geburt von vier Zwergmangusten am 3. September.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren im Vorverkauf mehr für "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a zu haben.