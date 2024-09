Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 23. September 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Offene Bühne: Platz da!

Davon, dass Magdeburg voller Talente steckt, könne man sich, aufgrund der reichen Kulturszene Magdeburgs täglich überzeugen, so die Einschätzung der Kabarettisten Sebastian und Tobias Hengstmann. „Aber wussten Sie, dass Sie dazu gehören können?“, so ihre Einladung zum Format „Platz da!“ Bei dieser offenen Bühne können Menschen aus Magdeburg und Umgebung ihre versteckten Talente vor Publikum zeigen. Zuschauer sind dazu heute zum ersten Mal nach der Sommerpause im Kabarett „… nach Hengstmanns“ willkommen. Über die Bandbreite der Auftritte heißt es in einer Ankündigung: „Sie können singen, tanzen oder die Sammeltassen der Großtante im Handstand mit ihrer Zunge jonglieren, während Sie von 1000 rückwärts 17 subtrahieren?“ Dann können sich Interessierte schon jetzt per E-Mail an nach@hengstmanns.de wenden.

Bei freiem Eintritt kann sich derweil das Publikum zunächst auf die heutige Ausgabe der offenen Bühne der Hengstmanns freuen, die von diesen moderiert wird. Platz da! beginnt am heutigen Montag, 30. September, um 19.30 Uhr im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Interkulturelle Wochen in Magdeburg

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen gibt es heute und morgen mehrere Veranstaltungen.

Ausstellung und Workshops: Am 30.9. lädt der Verein Blickwechsel ab 15 Uhr in der St.-Josef-Straße 13 zur Vernissage ein. Dort werden Kunstwerke der Handwerks-, Kreativ- und Töpferkurse sowie Werke von Mitgliedern des Vereins präsentiert. Die Vernissage wird von einem Rahmenprogramm mit internationalem Buffet begleitet. Dienstag und Mittwoch, jeweils von 14 bis 20 Uhr, finden Kreativworkshops statt. Interessierte können dabei Techniken wie Buchbinden, Mosaikgestaltung, Töpfern und Origami ausprobieren. Anmeldungen sind unter Telefon 0151/ 41613626 oder per E-Mail an kirsten-sieber@blickwechsel-magdeburg.de möglich.

Um 16 Uhr findet am 30.9. in der Stadtbibliothek Magdeburg, im Breiten Weg 109 eine englisch-deutsche Lesestunde statt. Ehrenamtliche Vorlesepatinnen lesen dort eine kurze Geschichte in beiden Sprachen, wobei sich die Veranstaltung an Kinder im Vor- und Grundschulalter richtet. Chor:

Am 30.9. beginnt um 18 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1 die Filmvorführung „My s Ukrainy“, gefolgt von einem Konzert des Magdeburger ukrainischen Frauenchors. Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte dieses 2022 gegründeten Chors von geflüchteten Frauen aus der Ukraine. Im Anschluss können die Gäste eine musikalische Reise durch ukrainische Kultur sowie internationale Lieder erleben.

Ausstellung "Aschkenas - Jüdisches Leben in Deutschland" in der Magdeburger Hochschulbibliothek

Mehr als 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland dokumentiert die Wanderausstellung aus dem Referat für christlich-jüdischen Dialog des Ökumenewerks der Nordkirche in Hamburg. Auf 19 Tafeln mit kurzen Texten und vielen eindrücklichen Bildern wird die Geschichte der Juden in Deutschland vom Jahr 321 bis zur Gegenwart gezeigt. Drei Tafeln führen in Geschichte und Religion des Judentums ein von biblischen Zeiten bis zur Entstehung des Rabbinischen Judentums.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Bibliothek Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr im Haus 1 auf dem Hochschulcampus in der Breitscheidstraße 2 besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. "Kurz vor Ende der Ausstellung laden wir alle Interessierten herzlich zu einer Finissage am 24.10.24 um 16 Uhr in die Hochschulbibliothek Magdeburg ein", so die Veranstalter.

„Blütenzauber“ von Gabriele Kaminski im Magdeburger Flora-Park

Bis zum 4. Oktober zeigt die Stadtteilbibliothek Florapark im Olvenstedter Graseweg 37 in Magdeburg die Fotoausstellung „Blütenzauber“ von Gabriele Kaminski. Die Ausstellung der Gärtnerin und Fotografin lädt dazu ein, die Wahrnehmung für die Vielfalt und Schönheit von Blüten in der Natur und im Garten zu schärfen. Jede Blüte ist einzigartig in ihrer Form und Farbe, und Kaminskis Werke zeigen diese Einzigartigkeit in beeindruckenden Aufnahmen. Zudem wird die Bedeutung von Blüten für die Artenvielfalt und ihren Platz im Kreislauf des Lebens thematisiert.

Die Ausstellung ist montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Mittwochs bleibt die Bibliothek derzeit geschlossen.

Swing im Volksbad Buckau in Magdeburg-Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten. In der Woche darauf zieht die Veranstaltung ins Volksbad Buckau um.

Fahrt mit der Magdeburger Weißen Flotte

Die Möglichkeit, Magdeburg von der Elbseite kennenzulernen, bietet der Ausflug mit der Weißen Flotte. Die Schiffe legen am Petriförder ab.

Montags stehen von 11.15 bis 12.15 Uhr eine Stadtfahrt, von 13 bis 14.30 Uhr eine Fahrt nach Westerhüsen und von 15 bis 17.15 Uhr eine Fahrt nach Schönebeck auf dem Fahrplan. Über die Fahrten an den anderen Tagen gibt es Informationen bei der Weißen Flotte selber.

Für die Durchführung der Schifffahrten ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten mit einer Dauer von bis zu einer Stunde müssen mindestens 10 voll zahlende Personen an Bord sein. Bei Fahrten ab einer Dauer von 1,5 Stunden ist eine Mindestanzahl von 20 voll zahlenden Personen notwendig. Die Tickets können am Tag der Fahrt direkt an Bord der Schiffe erworben werden, wobei auch Kartenzahlung möglich ist.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für Bodo Wartke um 20.30 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.