4. November Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Ausgehen in Magdeburg am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 4. November 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Führung durch das Magdeburger Stasi-Archiv

Am 4. November 2024, um 17 Uhr, findet im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg, Georg-Kaiser-Straße 7, eine öffentliche Archivführung statt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenlos. Die Führung dauert etwa 90 Minuten.

Während des Rundgangs haben die Besucher die Gelegenheit, sich über den Umfang und die Art der Überlieferung der Staatssicherheit im ehemaligen Bezirk Magdeburg zu informieren. Archivmitarbeiter erläutern den Inhalt und die Struktur der Stasi-Unterlagen. Zudem wird Ausstellungsmaterial präsentiert, das Einblicke in Beispielakten von Inoffiziellen Mitarbeitern sowie Betroffenen bietet und so die Arbeitsweise der Staatssicherheit veranschaulicht.

Fotografie: Nihad Nino Pušija und die "Neueste Neustadt"

Nihad Nino Pušija ist bekannt für seine eindrucksvollen Fotoreportagen, die er üblicherweise in Osteuropa oder seiner Heimatstadt Berlin erstellt. Sein Fokus liegt auf Minderheitenpositionen, Flüchtlingsthemen, Integration und den europäischen Roma. Mit seinen Arbeiten war Pušija Teil des 1. und 2. Roma-Pavillons auf der Biennale Arte in Venedig in den Jahren 2007 und 2011.

Für das Projekt #moritz4all hat er mehrfach Magdeburgs Neue Neustadt besucht, um die Menschen kennenzulernen und zu fotografieren, denen er begegnete. Entstanden ist eine Sammlung ausdrucksstarker Porträts, die die Vielfalt und Lebendigkeit des Stadtteils widerspiegeln, in dem die abgebildeten Personen leben und wirken. Die Ausstellung "Neueste Neustadt" bietet somit eine Momentaufnahme eines dynamischen und diversen Kiezes.

Die Ausstellung ist bis 1. Dezember 2024 in der HofGalerie im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1 zu sehen. Die HofGalerie ist während des Veranstaltungsbetriebs täglich geöffnet und öffnet etwa eine Stunde vor der ersten Veranstaltung.

„Mosaik der Vielfalt“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung „Mosaik der Vielfalt“ läuft derzeit in der Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 in Magdeburg. Im Rahmen eines zweitägigen Workshops, geleitet vom Künstler Ammar Assali, ist dieses besondere Kunstwerk mit der Beteiligung vieler Mitwirkender entstanden. Die einzelnen Kacheln des Mosaiks symbolisieren die Vielfalt der Menschen und wurden zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt.

Die Ausstellung läuft bis 23. November. Geöffnet ist die Stadtbibliothek Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Swing im Magdeburger Volksbad Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es mehr zum Redaktionsschluss für "Nachbarn" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Gegebenenfalls sind an der Tageskasse Restkarten erhältlich.